3 отзыва оставили туристы

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Большие истории малого города

Увидеть памятники Боголюбово и насладиться нерукотворной красотой природы, знакомясь с прошлым

5
3 отзыва
Elena
Elena – Гид из Боголюбово
Путешествие в Боголюбов город 🏙️ — резиденцию князя Андрея Боголюбского — подарит вам величайшее духовное наслаждение.

Удивительная церковь ⛪ Покрова на Нерли, первозданная природа и невероятные истории 📖 — мы перенесемся в 12 век и восхитимся гением древних зодчих.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 100 ₽ за экскурсию

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Большие истории малого города
Большие истории малого города

Что вас ожидает

Княжеские палаты
Село Боголюбово впервые упоминается в летописях в 1158 г. Тогда здесь строился княжеский двор ростово-суздальского князя Андрея, где он позже принимал иностранных послов, подписывал политические и торговые договоры. Мы отыщем фрагмент оригинального княжеского дворца XII столетия и княжеские палаты, где поговорим о жизни Андрея Боголюбского и заговоре бояр Кучковичей. Я расскажу, как было выбрано место для монастыря, а после проведу вас в собор Боголюбской иконы Божьей Матери, где хранится чудодейственная реликвия, положившая начало русской иконописи.

Покрова на Нерли
Где могут мирно соседствовать львы и голуби? На фасаде древней святыни! Андрей Боголюбский решил возвести церковь ⛪ Покрова на Нерли в память о сыне Изяславе, погибшем в сражении с половцами. Вы попробуете угадать, из какого камня мастера воздвигли святыню и чем примечательны стены храма. Что символизирует лик библейского царя Давида? В чем секрет местного луга? Какое отношение к Боголюбово имеет Фридрих Барбаросса? «Поэма в камне» откроет свою историю 📖.

Организационные детали

  • Добраться до Боголюбово от Владимира можно на городском автобусе 🚌 (24 руб. ) или автомобиле 🚘. Если у вас нет своего авто, я могу организовать трансфер.
  • Экскурсия на месте пешеходная, маршрут в общей сложности порядка 3 км.
Начало и место завершения
🚩 на Соборной площади
Большие истории малого города
Большие истории малого города
Большие истории малого города
Большие истории малого города
Большие истории малого города
Большие истории малого города
Большие истории малого города
Большие истории малого города
Большие истории малого города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Elena
Elena
Добрый день! Меня зовут Елена. По образованию я историк, а по профессии — гид. Работаю во Владимире, Боголюбово и городах Золотого кольца. Люблю путешествовать, читать и познавать новое. С радостью поделюсь накопленными знаниями и постараюсь провести экскурсию так, чтобы вам захотелось вернуться в наши края!
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3 отзыва оставили туристы

3 сентября 2020
Спасибо за прекрасный день в г. Владимире, наш замечательный гид открыла нам целый мир, глубокое знание истории, отличное изложение, много неожиданной информации, очень живая подача. Мы провели вместе целый день, сначала в Боголюбове, потом во Владимире, и ни минуты не скучали. Елена - настоящий профессионал и очень приятный человек, всем рекомендуем ее экскурсии.
4 августа 2020
Были на экскурсии с Еленой семьей с подростками (что уже представляет определенную сложность для гида). Елена очень живо, интересно и увлекательно рассказала о Боголюбово, о монастыре, об Андрее Боголюбском и церкви Покрова на Нерли. Она была неутомима и делилась своими знаниями и отношением к этим местам очень искренне и тепло. Самые благоприятные впечатления от экскурсовода, полностью подстроилась под нашу группу, не дёргала детей, давала им возможность осматриваться в своем темпе. Сын с благодарностью сказал: " Как хорошо, что нас не грузили датами и именами", подростки до конца дня обсуждали увиденное и услышанное, делились впечатлениями, это наивысшая оценка экскурсии, на мой взгляд. Экскурсия дала структурное понимание об исторической эпохе, особенностях того временного периода, на многие вещи Елена обратила внимание и разъяснила закономерности. Очень интересно! Благодарны экскурсоводу за чудесный день!
12 июля 2020
Все было интересно

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