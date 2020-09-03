3 отзыва оставили туристы

Княжеские палаты Село Боголюбово впервые упоминается в летописях в 1158 г. Тогда здесь строился княжеский двор ростово-суздальского князя Андрея, где он позже принимал иностранных послов, подписывал политические и торговые договоры. Мы отыщем фрагмент оригинального княжеского дворца XII столетия и княжеские палаты, где поговорим о жизни Андрея Боголюбского и заговоре бояр Кучковичей. Я расскажу, как было выбрано место для монастыря, а после проведу вас в собор Боголюбской иконы Божьей Матери, где хранится чудодейственная реликвия, положившая начало русской иконописи.
Покрова на Нерли Где могут мирно соседствовать львы и голуби? На фасаде древней святыни! Андрей Боголюбский решил возвести церковь ⛪ Покрова на Нерли в память о сыне Изяславе, погибшем в сражении с половцами. Вы попробуете угадать, из какого камня мастера воздвигли святыню и чем примечательны стены храма. Что символизирует лик библейского царя Давида? В чем секрет местного луга? Какое отношение к Боголюбово имеет Фридрих Барбаросса? «Поэма в камне» откроет свою историю 📖.
Организационные детали
Добраться до Боголюбово от Владимира можно на городском автобусе 🚌 (24 руб. ) или автомобиле 🚘. Если у вас нет своего авто, я могу организовать трансфер.
Экскурсия на месте пешеходная, маршрут в общей сложности порядка 3 км.
Начало и место завершения
🚩 на Соборной площади
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! Меня зовут Елена. По образованию я историк, а по профессии — гид. Работаю во Владимире, Боголюбово и городах Золотого кольца. Люблю путешествовать, читать и познавать новое. С радостью поделюсь накопленными знаниями и постараюсь провести экскурсию так, чтобы вам захотелось вернуться в наши края!
Спасибо за прекрасный день в г. Владимире, наш замечательный гид открыла нам целый мир, глубокое знание истории, отличное изложение, много неожиданной информации, очень живая подача. Мы провели вместе целый день, сначала в Боголюбове, потом во Владимире, и ни минуты не скучали. Елена - настоящий профессионал и очень приятный человек, всем рекомендуем ее экскурсии.
Галина
4 августа 2020
Были на экскурсии с Еленой семьей с подростками (что уже представляет определенную сложность для гида). Елена очень живо, интересно и увлекательно рассказала о Боголюбово, о монастыре, об Андрее Боголюбском и церкви Покрова на Нерли. Она была неутомима и делилась своими знаниями и отношением к этим местам очень искренне и тепло. Самые благоприятные впечатления от экскурсовода, полностью подстроилась под нашу группу, не дёргала детей, давала им возможность осматриваться в своем темпе. Сын с благодарностью сказал: " Как хорошо, что нас не грузили датами и именами", подростки до конца дня обсуждали увиденное и услышанное, делились впечатлениями, это наивысшая оценка экскурсии, на мой взгляд. Экскурсия дала структурное понимание об исторической эпохе, особенностях того временного периода, на многие вещи Елена обратила внимание и разъяснила закономерности. Очень интересно! Благодарны экскурсоводу за чудесный день!