3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Княжеские палаты

Село Боголюбово впервые упоминается в летописях в 1158 г. Тогда здесь строился княжеский двор ростово-суздальского князя Андрея, где он позже принимал иностранных послов, подписывал политические и торговые договоры. Мы отыщем фрагмент оригинального княжеского дворца XII столетия и княжеские палаты, где поговорим о жизни Андрея Боголюбского и заговоре бояр Кучковичей. Я расскажу, как было выбрано место для монастыря, а после проведу вас в собор Боголюбской иконы Божьей Матери, где хранится чудодейственная реликвия, положившая начало русской иконописи.

Покрова на Нерли

Где могут мирно соседствовать львы и голуби? На фасаде древней святыни! Андрей Боголюбский решил возвести церковь ⛪ Покрова на Нерли в память о сыне Изяславе, погибшем в сражении с половцами. Вы попробуете угадать, из какого камня мастера воздвигли святыню и чем примечательны стены храма. Что символизирует лик библейского царя Давида? В чем секрет местного луга? Какое отношение к Боголюбово имеет Фридрих Барбаросса? «Поэма в камне» откроет свою историю 📖.

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