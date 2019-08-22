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  3. Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества

История древнего города и памятники домонгольской архитектуры

Николай
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Николай – ваш гид
Эта обзорная прогулка создана для тех, кто хочет прикоснуться к истокам богатейшей древнерусской культуры.

Я открою для вас самые яркие страницы истории Древней Руси, помогу понять значение событий прошлого.

Познакомлю с потрясающими постройками домонгольской эпохи, в каждой из которых поёт душа русского зодчества.
3600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества

Что вас ожидает

Предания древнего Владимира
Во время нашей прогулки вы прикоснетесь к истории Древней Руси, прогуливаясь по самым живописным улицам её древней столицы – Владимира. Я расскажу вам о становлении города, о его славном прошлом, помогу понять особенности его самобытного архитектурного облика. Вы не только погрузитесь во времена великих князей и их дружин, но и сами попробуете разгадать некоторые загадки истории!

Шедевры домонгольской архитектуры
Вы рассмотрите несколько потрясающих построек времен Древней Руси, которыми знамениты Владимир и близлежащее село Боголюбово, старинная резиденция князя Андрея Боголюбского. Маршрут включает в себя 5 знаковых памятников домонгольской архитектуры, которые мы осмотрим снаружи:

  • Золотые Ворота, которые были возведены по образу и подобию Ворот Киева, Константинополя и Иерусалима. Ворота, прекрасно сохранившиеся до наших дней, служили не только оборонительным сооружением, но и триумфальной аркой столицы Руси.
  • Успенский Собор, задуманный князем Андреем Боголюбским как главный собор Всея Руси и расписанный легендарным иконописцем Андреем Рублевым.
  • Дмитриевский Собор – великолепный образец каменного резного декора, возведенный Всеволодом Большое Гнездо. Причудливый кружевной фасад этого собора можно рассматривать бесконечно!
  • Остатки замка Андрея Боголюбского, уникальный памятник домонгольской гражданской архитектуры.
  • Церковь Покрова на Нерли. Для многих эта церковь является самой совершенной церковью Руси: она считается эталоном гармонии пропорций и невероятно гармонирует с окружающими её красивейшими лугами и реками.

Также вы увидите менее значимые, но не менее интересные места: собор, созданный по доработанным чертежам храма Христа Спасителя, Успенский собор Княгининого монастыря с фресками 17 века, старинные церкви и многое другое.

Организационные детали

ВНИМАНИЕ: в праздничные дни экскурсия проводится только в групповом формате и на автомобиле. Возможна поездка как на вашем авто, так и на моем. Групповой формат подразумевает скидку, которая будет зависеть от размера группы. Я обязательно сообщу вам все детали при оформлении заказа (до внесения предоплаты).

  • Возможен сокращенный маршрут экскурсии, в который входит все самое интересное в центральной части Владимира, его стоимость – 2400 рублей.
  • Экскурсия может быть организована на вашем автомобиле, или за дополнительную плату – на моём автомобиле. Также маршрут можно сделать полностью пешим.
  • В качестве VIP-услуги предлагается экскурсия на отреставрированной ГАЗ-21, легендарном образце советского автомобильного зодчества.
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Николай
Николай
Мне 33 года, экскурсиями занимаюсь начиная с 2012 года, провожу их по Владимиру, Боголюбово, Суздалю, мой подход заключается в стремлении дать исторический обзор с причинно - следственными связями, частично это проходит в формате диалога, стремлении провести экскурсию в зависимости от индивидуальных особенностей экскурсантов(темп движения, мировоззрение и.т.п.)
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

22 августа 2019
Отличная экскурсия, очень познавательная и прекрасно спланированная. Спасибо!

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