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Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Боровске, цены от 3999 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Исторические приключения в Боровске
Пешая
2.5 часа
119 отзывов
Фотопрогулка
до 10 чел.
Исторические приключения в Боровске: фото-прогулка с костюмами
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Боровску с профессиональным фотографом. Узнайте историю города через образы разных эпох и получите уникальные снимки
Начало: На Советской улице
23 июл в 10:30
24 июл в 10:30
от 3999 ₽ за всё до 10 чел.
Чайные секреты в Боровске: театрализованная экскурсия с посещением мастерской купца Ивана Кипреева
Пешая
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Чайные секреты в Боровске: групповая театрализованная экскурсия
Любите тайны и загадки? В Боровске вы раскроете старинные секреты, попробуете местный чай и насладитесь душевными беседами
Начало: На торговой площади Боровска
Завтра в 14:00
18 июл в 14:00
4800 ₽ за всё до 20 чел.
Староверы или старообрядцы - тематическая экскурсия по Боровску
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Староверы или старообрядцы - тематическая экскурсия по Боровску
Посетить центр города, увидеть дома знаменитых старообрядцев и познакомиться с их укладом жизни
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    30 июня 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Самый гневный отзыв! Как и обещали, он будет наш:) Спасибо большое за экскурсию! Даже в дождливую погоду мы получили прекрасные эмоции и
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    освежили знания! А так же вкусно покормили себя и местных редких птиц из Красной книги, прошли по самому длинному и известному мосту, увидели строящийся кинотеатр под открытым небом, лично посмотрели в глаза автору, чье искусство отрезвляет приезжих москвичей. А ещё… А ещё сами приезжайте и удивляйтесь! Город маленький, а столько всего можно узнать:) Спасибо! Мальчишкам очень понравился Ваш перфоманс с переодеванием:)))

  • С
    Светлана
    20 июня 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Огромное спасибо! Очень необычная экскурсия. Даже дождливая погода не испортила настроение и мы отлично посмотрели город!
  • Д
    Дарья
    18 июня 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Спасибо за экскурсию, всё было замечательно несмотря на непогоду
  • А
    Александр
    11 июня 2025
    Чайные секреты в Боровске: театрализованная экскурсия с посещением мастерской купца Ивана Кипреева
    Интересная, театрализованная подача материала. Занимательное чаепитие с составлением своего букета напитка. Неплохо бы добавить за определённую плату, чтобы можно было свою смесь забрать с собой)
  • E
    ELENA
    29 января 2025
    Чайные секреты в Боровске: театрализованная экскурсия с посещением мастерской купца Ивана Кипреева
    Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Организаторы написали заранее, всё время с момента заказа были на связи. Дарья очаровательна, костюм прошлого века ей очень идёт. Интересный театрализованный рассказ о Боровске, симпатичное угощение. Очень приятное впечатление.
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  • М
    Мария
    12 января 2025
    Чайные секреты в Боровске: театрализованная экскурсия с посещением мастерской купца Ивана Кипреева
    Отличная экскурсия! Ребенку 10 лет и родителям очень понравилось! Спасибо организаторам!

Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Боровске
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Исторические приключения в Боровске
  2. Чайные секреты в Боровске: театрализованная экскурсия с посещением мастерской купца Ивана Кипреева
  3. Староверы или старообрядцы - тематическая экскурсия по Боровску
Какие места ещё посмотреть в Боровске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Благовещенский собор
  2. Самое главное
  3. «Кружевной» дом
  4. Покровский храм
  5. Торговая площадь
Сколько стоит экскурсия по Боровску в июле 2025
Сейчас в Боровске в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 3999 до 4800. Туристы уже оставили гидам 142 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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