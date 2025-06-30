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освежили знания! А так же вкусно покормили себя и местных редких птиц из Красной книги, прошли по самому длинному и известному мосту, увидели строящийся кинотеатр под открытым небом, лично посмотрели в глаза автору, чье искусство отрезвляет приезжих москвичей. А ещё… А ещё сами приезжайте и удивляйтесь! Город маленький, а столько всего можно узнать:) Спасибо! Мальчишкам очень понравился Ваш перфоманс с переодеванием:)))