Фотопрогулка
до 10 чел.
Исторические приключения в Боровске: фото-прогулка с костюмами
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Боровску с профессиональным фотографом. Узнайте историю города через образы разных эпох и получите уникальные снимки
Начало: На Советской улице
23 июл в 10:30
24 июл в 10:30
от 3999 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Чайные секреты в Боровске: групповая театрализованная экскурсия
Любите тайны и загадки? В Боровске вы раскроете старинные секреты, попробуете местный чай и насладитесь душевными беседами
Начало: На торговой площади Боровска
Завтра в 14:00
18 июл в 14:00
4800 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Староверы или старообрядцы - тематическая экскурсия по Боровску
Посетить центр города, увидеть дома знаменитых старообрядцев и познакомиться с их укладом жизни
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия30 июня 2025Исторические приключения в БоровскеСамый гневный отзыв! Как и обещали, он будет наш:) Спасибо большое за экскурсию! Даже в дождливую погоду мы получили прекрасные эмоции и
- ССветлана20 июня 2025Исторические приключения в БоровскеОгромное спасибо! Очень необычная экскурсия. Даже дождливая погода не испортила настроение и мы отлично посмотрели город!
- ДДарья18 июня 2025Исторические приключения в БоровскеСпасибо за экскурсию, всё было замечательно несмотря на непогоду
- ААлександр11 июня 2025Интересная, театрализованная подача материала. Занимательное чаепитие с составлением своего букета напитка. Неплохо бы добавить за определённую плату, чтобы можно было свою смесь забрать с собой)
- EELENA29 января 2025Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Организаторы написали заранее, всё время с момента заказа были на связи. Дарья очаровательна, костюм прошлого века ей очень идёт. Интересный театрализованный рассказ о Боровске, симпатичное угощение. Очень приятное впечатление.
- ММария12 января 2025Отличная экскурсия! Ребенку 10 лет и родителям очень понравилось! Спасибо организаторам!
Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «Нескучные экскурсии»
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