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Полезная информация о Чебоксарах

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Местное время в Чебоксарах
22:5041
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаЧебоксары
По-английскиCheboksary
Столица регионаЧебоксары является столицей региона
Население города446 781 чел.
АэропортЧебоксары CSY
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота106 м. от уровня моря

Где находится Чебоксары на карте

Чебоксары фото города
Чебоксары

Популярные экскурсии в Чебоксарах

Обзорная экскурсия по Чебоксарам
Обзорная экскурсия по Чебоксарам
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Чебоксары — истории и легенды
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Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
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