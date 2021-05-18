Полезная информация о Чебоксарах
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Где находится Чебоксары на карте
Чебоксары
Популярные экскурсии в Чебоксарах
3500
₽
за чел.
5
1 отзыв
1500
₽
за чел.
5
50 отзывов
2000
₽
за чел.
Увидеть самые интересные места города и услышать о них любопытные факты на дружеской экскурсии
500
₽
за чел.
Пройти по местам притяжения старого города и открыть его хроники
4.6
20 отзывов
1950
₽
за чел.
Прогулка по ключевым местам города и знакомство с самобытной культурой Чувашии