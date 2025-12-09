Вы окажетесь в одном из необычных музеев Челябинска, где оживает история техники.
Заведение выросло из частной коллекции энтузиастов и превратилось в значимую культурную площадку города.
Вы словно перенесётесь в прошлый век, услышите много интересного о ретротехнике и ощутите атмосферу ушедшей эпохи.
Описание экскурсии
- Вы увидите одну из крупнейших в регионе коллекций ретромотоциклов 20 века, в том числе редкие оригинальные советские и зарубежные модели.
- Рассмотрите мотоциклы, сохранившиеся в единственном экземпляре в мире. А также около 1000 экспонатов: фото и афиши разных лет, марки, конверты, значки, медали и многое другое.
- Узнаете, как энтузиасту удалось создать в Челябинске один из самых необычных музеев России.
- Услышите о мотостроении в СССР в довоенные годы, во время войны и после ВОВ, а также о редких экспериментальных моделях и интересных инженерных решениях.
- Сделаете атмосферные кадры в аутентичных фотозонах и почувствуете себя героями ушедшего времени.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|470 ₽
|Дети до 16 лет
|370 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Линейная
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алексей — ваш гид в Челябинске
Наш музей — это уникальная площадка, где собрана крупнейшая коллекция отечественных мотоциклов и редких моделей 20 века, а также мотоциклов, сохранившихся в единственном экземпляре в мире.
