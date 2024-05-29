Побывать в столице Республики, а также в городах Шали и Аргун, чтобы увидеть уникальные мечети

Начало: В удобном вам месте в Дербенте

«Комплекс «Грозный-Сити», храм Архангела Михаила, мечеть «Сердце Чечни», Цветочный парк… Мы погуляем и пообедаем»