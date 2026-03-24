Поднимемся выше к облакам — в сердце Аварского ханства. Я расскажу, как возникли и какими легендами окутаны Хунзахское и Матласское плато, как они повлияли на историю и культуру горных районов и чем современный Дагестан отличается от стереотипов. Вы познакомитесь с бытом, традициями и, конечно, местной кухней — попробуете хинкал, ботишал и урбеч.

Описание экскурсии

6:30 — дорога в Хунзах с остановкой по пути

10:00 — Хунзахское плато, водопады Тобот и Итлятляр

Посетим один из самых впечатляющих уголков Дагестана, где находилась столица древнего Аварского ханства. Понаблюдаем, как вода с огромной высоты срывается в пропасть, — здесь особенно сильно чувствуется мощь горной природы.

11:30 — мастерская урбеча

Заедем на производство, где из семян и орехов по старинным рецептам делают одну из главных национальных сладостей. Вы узнаете тонкости процесса и продегустируете несколько видов урбеча.

12:30 — обед

За обедом вы познакомитесь с аварской кухней. На стол подадут домашние блюда — хинкал, ботишал (чуду), нарезку, компот.

13:30 — Каменная чаша, Матласские водопады

Отправимся к аулу Матлас. Пройдём по лабиринту отвесных скал и пещер, послушаем журчание воды и сделаем атмосферные фото у ниспадающих каскадов.

15:30-18:30 — обратная дорога

Организационные детали