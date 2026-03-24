Поднимемся выше к облакам — в сердце Аварского ханства.
Я расскажу, как возникли и какими легендами окутаны Хунзахское и Матласское плато, как они повлияли на историю и культуру горных районов и чем современный Дагестан отличается от стереотипов.
Вы познакомитесь с бытом, традициями и, конечно, местной кухней — попробуете хинкал, ботишал и урбеч.
Описание экскурсии
6:30 — дорога в Хунзах с остановкой по пути
10:00 — Хунзахское плато, водопады Тобот и Итлятляр
Посетим один из самых впечатляющих уголков Дагестана, где находилась столица древнего Аварского ханства. Понаблюдаем, как вода с огромной высоты срывается в пропасть, — здесь особенно сильно чувствуется мощь горной природы.
11:30 — мастерская урбеча
Заедем на производство, где из семян и орехов по старинным рецептам делают одну из главных национальных сладостей. Вы узнаете тонкости процесса и продегустируете несколько видов урбеча.
12:30 — обед
За обедом вы познакомитесь с аварской кухней. На стол подадут домашние блюда — хинкал, ботишал (чуду), нарезку, компот.
13:30 — Каменная чаша, Матласские водопады
Отправимся к аулу Матлас. Пройдём по лабиринту отвесных скал и пещер, послушаем журчание воды и сделаем атмосферные фото у ниспадающих каскадов.
15:30-18:30 — обратная дорога
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на автобусе с кондиционером, входные билеты, дегустация урбеча, обед, вода в дороге
- По желанию оплачиваются: кофе-паузы (можно взять свой перекус), конная прогулка — 1500 ₽/час
- Маршрут несложный — прогулки в умеренном темпе подойдут людям с базовой физической подготовкой
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Северном автовокзале
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамирлан — ваша команда гидов в Дербенте
Мы — команда команда гидов, принимающая путешественников в Дагестане и по всему Северному Кавказу. Живём здесь, знаем регион изнутри и показываем его не как экскурсоводы, а как проводники в настоящую
Входит в следующие категории Дербента
Похожие экскурсии на «Хунзах и Матлас с обедом по-аварски и дегустацией урбеча - из Дербента»
Групповая
до 19 чел.
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
Отправиться в отдалённые уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
Расписание: в среду и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
29 мар в 07:00
3700 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
Проведите целый день в живописном Хунзахе! Водопады, каньоны, ущелья и экстрим-парк ждут вас. Вкусный обед и комфортный трансфер включены
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
Завтра в 06:00
27 мар в 06:00
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дербента - в горный Дагестан
Погрузитесь в атмосферу горного Дагестана, посетив Гуниб и другие уникальные места. Откройте для себя культуру и природу региона
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Хунзах, Матлас и Каменная чаща из Дербента. Все включено
Начало: ТЦ Россия, проспект Агасиева 22
Расписание: По понедельникам и пятницам в 06:30
3700 ₽ за человека