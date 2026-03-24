Хунзах и Матлас с обедом по-аварски и дегустацией урбеча - из Дербента

Каменная чаша, плато, водопады Горного Дагестана в формате «всё включено»
Поднимемся выше к облакам — в сердце Аварского ханства.

Я расскажу, как возникли и какими легендами окутаны Хунзахское и Матласское плато, как они повлияли на историю и культуру горных районов и чем современный Дагестан отличается от стереотипов.

Вы познакомитесь с бытом, традициями и, конечно, местной кухней — попробуете хинкал, ботишал и урбеч.
Описание экскурсии

6:30 — дорога в Хунзах с остановкой по пути

10:00 — Хунзахское плато, водопады Тобот и Итлятляр

Посетим один из самых впечатляющих уголков Дагестана, где находилась столица древнего Аварского ханства. Понаблюдаем, как вода с огромной высоты срывается в пропасть, — здесь особенно сильно чувствуется мощь горной природы.

11:30 — мастерская урбеча

Заедем на производство, где из семян и орехов по старинным рецептам делают одну из главных национальных сладостей. Вы узнаете тонкости процесса и продегустируете несколько видов урбеча.

12:30 — обед

За обедом вы познакомитесь с аварской кухней. На стол подадут домашние блюда — хинкал, ботишал (чуду), нарезку, компот.

13:30 — Каменная чаша, Матласские водопады

Отправимся к аулу Матлас. Пройдём по лабиринту отвесных скал и пещер, послушаем журчание воды и сделаем атмосферные фото у ниспадающих каскадов.

15:30-18:30 — обратная дорога

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на автобусе с кондиционером, входные билеты, дегустация урбеча, обед, вода в дороге
  • По желанию оплачиваются: кофе-паузы (можно взять свой перекус), конная прогулка — 1500 ₽/час
  • Маршрут несложный — прогулки в умеренном темпе подойдут людям с базовой физической подготовкой
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Северном автовокзале
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамирлан
Тамирлан — ваша команда гидов в Дербенте
Мы — команда команда гидов, принимающая путешественников в Дагестане и по всему Северному Кавказу. Живём здесь, знаем регион изнутри и показываем его не как экскурсоводы, а как проводники в настоящую
кавказскую жизнь. Организуем авторские туры, индивидуальные маршруты и VIP-программы: от Сулакского каньона и барханов до древнего Дербента, горных аулов и закрытых локаций, куда не доезжают массовые группы. В наших программах — не только локации, но и эмоции: катера по каньону, джип-туры, национальная кухня, этно-вечера, проживание в атмосферных отелях и этнодомах. Работаем официально, обеспечиваем трансферы, сопровождение гидов и сервис «под ключ». Наша задача — чтобы вы уехали не просто с фото, а с ощущением, что побывали в гостях у Кавказа.

