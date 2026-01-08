Групповая
до 19 чел.
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
Отправиться в отдалённые уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
«Матласские водопады и ущелье «Каменная чаша»»
Расписание: в среду и воскресенье в 07:00
4 фев в 07:00
8 фев в 07:00
3700 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
Проведите целый день в живописном Хунзахе! Водопады, каньоны, ущелья и экстрим-парк ждут вас. Вкусный обед и комфортный трансфер включены
Начало: На улице Ленина
«Матласские водопады и ущелье Каменная чаша — дагестанские красоты, которые предложит далеко не каждый путеводитель»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
4 фев в 06:00
6 фев в 06:00
3700 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Дербента
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
«После посмотрим Матласские водопады, рядом с которыми находится знаменитое ущелье «Каменная чаша»»
Расписание: Еженедельно
3700 ₽ за человека
Групповая
Хунзах, Матлас, водопад Тобот и ущелье «Каменная чаша»
Начало: Дербент, ул. Проспект Агасиева 22 (ТЦ Россия)
«В этом месте сохранились уникальные природные и исторические памятники, такие как водопад Тобот, ущелье каменная чаша, Карадахская теснина и Матласское плато»
Расписание: По понедельникам в 8:00По средам в 8:00По пятницам в 8:00
3700 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху - из Дербента
Водопады, Каменная чаша, урбеч на фабрике и вкусный национальный обед
Начало: На улице Буйнакского
«Каменная чаша и Матласские водопады»
Расписание: в пятницу в 06:00
6 фев в 06:00
13 фев в 06:00
4200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана8 января 2026Очень приятный маршрут, не сложный, красивые места! Замечательный гид- водитель Абдурахман, учитывал все наши пожелания
- ВВиринея5 января 2026Очень красивая и душевная экскурсия. Организатор любит свою работу и людей. Гида было очень приятно слушать и не хотелось засыпать
- ССергей20 ноября 2025С погодой в ноябре нам повезло. Было солнечно и тепло, поэтому гуляли с удовольствием. Посетили Каменную чашу и потом посидели
- ЮЮлия19 ноября 2025Виды умопомрачительные, обед включен, кормили вкусно и сытно, нет толп туристов, погода замечательная, гид Тимур очень интересно рассказал о Дагестане, узнали много нового, обратно развез по домам. Огромное спасибо, приедем ещё!!!
- ММаксим28 октября 2025Замечательная организация и люди, с 2023 года ездим с АЯ-ТУР на экскурсии, гиды профессионалы, водители с конкретным чётким вождением, в
- ННаталья26 октября 2025Непременно буду советовать всем эту экскурсию, если повезут и вашим проводником-гидом будет Тимур, то увидите красоты по-новому. Организация, комфорт, безопасность (что влажно на сложной дороге в туман) плюс интересные истории - все это про наше путешествие в горы
- ННаталия1 октября 2025Отличный тур! Много всего увидели! Отличный гид с машиной!
А обед превзошел все наши ожидания. Это был не список в 5 строчек на выбор. Мы попробовали все и даже на ужин хватило!!! Огромное спасибо и отдельное кафе!
- ННаталья25 сентября 2025Спасибо огромное туристической кампании, организаторам! Спасибо огромное нашему гиду Тимуру, за прекрасную, информационно развлекательную, познавательно увлекательно поездку. Здесь было всё,и
- ССветлана24 сентября 2025Были на экскурсии Каменная чаша, Матлаское ущелье, не описать словами красоту гори вадопадов. Таиб, наш гид, очень много знающий, молодой человек. Много нам всего рассказал. Буду всем советовать эту экскурсию.
- ИИрина9 сентября 2025Очень интересная экскурсия. Горы, водопады красивейшие.
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Матласские водопады»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
- Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента;
- Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента;
- Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Дербента;
- Хунзах, Матлас, водопад Тобот и ущелье «Каменная чаша»;
- Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху - из Дербента.
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в феврале 2026
Сейчас в Дербенте в категории "Матласские водопады" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3700 до 4200. Туристы уже оставили гидам 207 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Дербенте на 2026 год по теме «Матласские водопады», 207 ⭐ отзывов, цены от 3700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель