Матласские водопады – экскурсии в Дербенте

Найдено 5 экскурсий в категории «Матласские водопады» в Дербенте, цены от 3700 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
На автобусе
13 часов
76 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
Отправиться в отдалённые уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
«Матласские водопады и ущелье «Каменная чаша»»
Расписание: в среду и воскресенье в 07:00
4 фев в 07:00
8 фев в 07:00
3700 ₽ за человека
Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
На автобусе
12 часов
16 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
Проведите целый день в живописном Хунзахе! Водопады, каньоны, ущелья и экстрим-парк ждут вас. Вкусный обед и комфортный трансфер включены
Начало: На улице Ленина
«Матласские водопады и ущелье Каменная чаша — дагестанские красоты, которые предложит далеко не каждый путеводитель»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
4 фев в 06:00
6 фев в 06:00
3700 ₽ за человека
Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Дербента
На автобусе
13 часов
112 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Дербента
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
«После посмотрим Матласские водопады, рядом с которыми находится знаменитое ущелье «Каменная чаша»»
Расписание: Еженедельно
3700 ₽ за человека
Хунзах, Матлас, водопад Тобот и ущелье «Каменная чаша»
На автобусе
12 часов
3 отзыва
Групповая
Хунзах, Матлас, водопад Тобот и ущелье «Каменная чаша»
Начало: Дербент, ул. Проспект Агасиева 22 (ТЦ Россия)
«В этом месте сохранились уникальные природные и исторические памятники, такие как водопад Тобот, ущелье каменная чаша, Карадахская теснина и Матласское плато»
Расписание: По понедельникам в 8:00По средам в 8:00По пятницам в 8:00
3700 ₽ за человека
Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху - из Дербента
На автобусе
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху - из Дербента
Водопады, Каменная чаша, урбеч на фабрике и вкусный национальный обед
Начало: На улице Буйнакского
«Каменная чаша и Матласские водопады»
Расписание: в пятницу в 06:00
6 фев в 06:00
13 фев в 06:00
4200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    8 января 2026
    Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Дербента
    Очень приятный маршрут, не сложный, красивые места! Замечательный гид- водитель Абдурахман, учитывал все наши пожелания
  • В
    Виринея
    5 января 2026
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
    Очень красивая и душевная экскурсия. Организатор любит свою работу и людей. Гида было очень приятно слушать и не хотелось засыпать
    читать дальше

    вовремя дороги.
    Хорошее отношение и внимание к туристам сложило положительное впечатление о данной республике
    Обязательно буду рекомендовать именно вашу компанию своим знакомым и друзьям, которые будут посещать вашу республику

  • С
    Сергей
    20 ноября 2025
    Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Дербента
    С погодой в ноябре нам повезло. Было солнечно и тепло, поэтому гуляли с удовольствием. Посетили Каменную чашу и потом посидели
    читать дальше

    и попили чай со сладостями с видом на горы. Обошли все водопады, вкусно и очень сытно пообедали, заехали на Аварское Койсу, не входящее в экскурсию.

  • Ю
    Юлия
    19 ноября 2025
    Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Дербента
    Виды умопомрачительные, обед включен, кормили вкусно и сытно, нет толп туристов, погода замечательная, гид Тимур очень интересно рассказал о Дагестане, узнали много нового, обратно развез по домам. Огромное спасибо, приедем ещё!!!
  • М
    Максим
    28 октября 2025
    Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Дербента
    Замечательная организация и люди, с 2023 года ездим с АЯ-ТУР на экскурсии, гиды профессионалы, водители с конкретным чётким вождением, в
    читать дальше

    общем если едите отдыхать в ДЕРБЕНТ то однозначно АЯ-ТУР и на экскурсии, не пожалеете!!!! Спасибо вам ребята за отличный отдых и интересные экскурсии. Дай бог вам всем здоровья и процветания вашей замечательной организации!!!!!

  • Н
    Наталья
    26 октября 2025
    Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Дербента
    Непременно буду советовать всем эту экскурсию, если повезут и вашим проводником-гидом будет Тимур, то увидите красоты по-новому. Организация, комфорт, безопасность (что влажно на сложной дороге в туман) плюс интересные истории - все это про наше путешествие в горы
  • Н
    Наталия
    1 октября 2025
    Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Дербента
    Отличный тур! Много всего увидели! Отличный гид с машиной!
    А обед превзошел все наши ожидания. Это был не список в 5 строчек на выбор. Мы попробовали все и даже на ужин хватило!!! Огромное спасибо и отдельное кафе!
  • Н
    Наталья
    25 сентября 2025
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
    Спасибо огромное туристической кампании, организаторам! Спасибо огромное нашему гиду Тимуру, за прекрасную, информационно развлекательную, познавательно увлекательно поездку. Здесь было всё,и
    читать дальше

    прекрасные горы Кавказа, неповторимый красоты, исторические факты. Благодарю Тимура за внимание и отзывчивость! И конечно же прекрасный обед. Буду рекомендовать всем знакомым! Желаю Вам успеха и процветания!

  • С
    Светлана
    24 сентября 2025
    Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Дербента
    Были на экскурсии Каменная чаша, Матлаское ущелье, не описать словами красоту гори вадопадов. Таиб, наш гид, очень много знающий, молодой человек. Много нам всего рассказал. Буду всем советовать эту экскурсию.
  • И
    Ирина
    9 сентября 2025
    Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Дербента
    Очень интересная экскурсия. Горы, водопады красивейшие.

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Матласские водопады»

