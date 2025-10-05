Нас ждет путешествие в сердце горного Дагестана! Вы увидите древний Хунзах с уникальной архитектурой и живописными пейзажами, мощный водопад Тобот и завораживающее плато Матлас с бескрайними горными видами. Завершим маршрут в ущелье Каменная Чаша — узком каньоне с отвесными скалами. Природа, история и величественные пейзажи ждут вас!
Описание экскурсииХунзах старинное поселение в Дагестане, которое было столицей древнего государства Сарир и Аварского ханства. В этом месте сохранились уникальные природные и исторические памятники, такие как водопад Тобот, ущелье каменная чаша, Карадахская теснина и Матласское плато. Погрузитесь в атмосферу древности и насладитесь величественными видами природы. Хунзах славится своей уникальной архитектурой и живописными пейзажами. Расположенный высоко над уровнем моря, этот населенный пункт поражает величественными горными вершинами и глубокими долинами. Одной из главных особенностей является старинная крепость Гоцатль, построенная в XIII веке, откуда открывается потрясающий вид на окрестности. Водопад Тобот — один из крупнейших в Дагестане, высотой около 70 метров. Вода каскадами падает с уступов горы, создавая эффектное зрелище. Окружающая природа добавляет особого очарования этому месту, делая его идеальным для прогулок и фотосессий. Плато Матлас расположено между двумя высокими горами и известно своими фантастическими видами. Здесь можно увидеть бескрайние просторы горных вершин, покрытых снегом, и глубокие пропасти. Плато привлекает туристов своей таинственной атмосферой и возможностью насладиться тишиной природы вдали от городской суеты. Ущелье Каменная Чаша представляет собой глубокое и узкое ущелье, окруженное отвесными скалами. Оно получило свое название благодаря форме дна, напоминающей чашу. Это место идеально подходит для любителей экстремальных видов спорта и пеших походов, предлагающих незабываемые впечатления и возможность испытать себя на прочность. Водопад Итлятляр расположен в Дахадаевском районе Республики Дагестан и является одним из красивейших природных объектов региона. Его высота составляет примерно 20–30 метров, и вода здесь стремительно низвергается с высоты, образуя вокруг мелкие брызги и туман, создающие особую атмосферу свежести и прохлады даже в жаркий летний день. Окружающий ландшафт дополняют густые леса и скалистые утёсы, придающие местности особый шарм и привлекательность для путешественников. Водопад находится в труднодоступном месте, добраться до которого можно лишь пешком, преодолевая извилистые тропинки и крутые подъёмы. Однако усилия вознаграждаются удивительными панорамами дагестанской природы и чувством единения с первозданностью мира. Итлятляр известен также среди местных жителей своим целебным влиянием на здоровье человека. Считается, что купание в водах водопада способствует укреплению иммунитета и улучшению общего самочувствия. Благодаря своей красоте и уникальности, водопад стал объектом внимания фотографов, художников и кинематографистов, привлекающих сюда многочисленные экскурсии и туристические группы. МАРШРУТ: - Хунзахское плато - Водопад Тобот и Итлятлар - Обед - Плато Матлас - Матласские водопады Важная информация: В поездке обязательно соблюдение следующих правил: - необлегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно); - плечи, живот и колени должны быть прикрыты; - категорически запрещено распитие спиртных напитков. На экскурсию с собой рекомендуется взять удобную обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, воду. Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хунзахское плато
- Водопад Тобот и Итлятляр
- Плато Матлас
- Матласские водопады
Что включено
- Услуги гида
- Обед
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Дербент, ул. Проспект Агасиева 22 (ТЦ Россия)
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 8:00По средам в 8:00По пятницам в 8:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- В поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Необлегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
- Плечи, живот и колени должны быть прикрыты
- Категорически запрещено распитие спиртных напитков
- На экскурсию с собой рекомендуется взять удобную обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, воду
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
А
5 окт 2025
Тур оператор по своему усмотрению отмерил поездку, предупредив об этом менее чем за 12 часов
Ч
Чирков
25 сен 2025
Экскурсия понравилась. Спасибо за интересную и позновательную информацию от Алибега.
В
Валерий
21 сен 2025
