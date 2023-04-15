Экскурсия в горы Дагестана: девственная природа и удивительные пейзажи
Если вы любите необычные маршруты и редко посещаемые туристами места, то эта экскурсия отлично подойдет для вас. Здесь вы встретите малочисленные села, труднодоступные дорожки и горные пейзажи вокруг.
Но не переживайте — наш гид поможет вам пройти этот путь и приведет к удивительным природным памятникам: высоким водопадам, скалистым ущельям и изумрудно чистому озеру. Вы сможете ощутить яркие эмоции и запомнить это путешествие надолго!
Но не переживайте — наш гид поможет вам пройти этот путь и приведет к удивительным природным памятникам: высоким водопадам, скалистым ущельям и изумрудно чистому озеру. Вы сможете ощутить яркие эмоции и запомнить это путешествие надолго!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Хунзахское плато
- Водопад Тобот
- Водопад Итлятляр
- Водопад Хундерилтляр
- Цолотлинский каньон
- Аранийская крепость
- Матласские водопады
- Ущелье «Каменная чаша»
- Озеро Мочох
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Для тех, кто хочет увидеть нетуристический ДагестанНа один день мы отправимся в горы Дагестана. До этих мест не так просто добраться, да и в селах живет не так много людей. По этой причине здесь сохранилась девственная природа, которая радует своими пейзажами.
Дикие места, необычные горные панорамы — все это будет на нашей экскурсии. Профессиональный гид поможет на вашем пути и расскажет интересные истории о природных достопримечательностях и немноголюдных селах. За один день вы побываете в нескольких местах: • Горное село Хунзах — родина великих великих воинов и поэтов.
- 120-метровый водопад Тобот — один из высочайших водопадов России и Северного Кавказа.
- Плато Матлас с канатной дорогой зиплайн;
• Озеро Мочох у подножия двух горных цепей, которое прекрасно подойдет для ваших ярких фотокадров. Важная информацияС собой необходимо взять:
- Документ, удостоверяющий личность.
- Удобную обувь.
- Головной убор.
- Солнцезащитный крем.
- Наличные средства.
- Воду.
Ежедневно в 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (туда и обратно).
- Услуги гида-проводника.
- Обед
- Что не входит
- Личные расходы.
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, 4а
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 7:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Необлегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно).
- Плечи,живот и колени должны быть прикрыты.
- Запрещено распитие спиртных напитков во время тура.
- Также нельзя брать с собой животных.
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, Билайн и Мегафон
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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