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Нетуристический Дагестан - Хунзах, Матлас индивидуальный тур

Экскурсия в горы Дагестана: девственная природа и удивительные пейзажи
Если вы любите необычные маршруты и редко посещаемые туристами места, то эта экскурсия отлично подойдет для вас. Здесь вы встретите малочисленные села, труднодоступные дорожки и горные пейзажи вокруг.

Но не переживайте — наш гид поможет вам пройти этот путь и приведет к удивительным природным памятникам: высоким водопадам и скалистым ущельям. Вы сможете ощутить яркие эмоции и запомнить это путешествие надолго!
5
3 отзыва
Нетуристический Дагестан - Хунзах, Матлас индивидуальный тур
Нетуристический Дагестан - Хунзах, Матлас индивидуальный тур
Нетуристический Дагестан - Хунзах, Матлас индивидуальный тур

Описание экскурсии

Для тех, кто хочет увидеть нетуристический Дагестан
На один день мы отправимся в горы Дагестана. До этих мест не так просто добраться, да и в селах живет не так много людей. По этой причине здесь сохранилась девственная природа, которая радует своими пейзажами. Дикие места, необычные горные панорамы — все это будет на нашей экскурсии. Профессиональный гид поможет на вашем пути и расскажет интересные истории о природных достопримечательностях и немноголюдных селах. За один день вы побываете в нескольких местах:
  • Горное село Хунзах — родина великих великих воинов и поэтов.
  • 120-метровый водопад Тобот — один из высочайших водопадов России и Северного Кавказа.
  • Плато Матлас с канатной дорогой зиплайн.

Важная информация:

С собой необходимо взять:

  • Документ, удостоверяющий личность.
  • Удобную обувь.
  • Головной убор.
  • Солнцезащитный крем.
  • Наличные средства.
  • Воду.
  • Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

Ежедневно в 7:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Хунзахское плато
  • Водопад «Тобот»
  • Водопад «Итлятляр»
  • Каньон Цолотль
  • Обед
  • Комплекс «Белые журавли»
  • Матласские водопады
  • Ущелье «Каменная чаша»
  • Гоцатлинское водохранилище
Что включено
  • Транспорт (туда и обратно).
  • Услуги гида-проводника.
Что не входит в цену
  • Обед. (600р-700р//чел)
  • Тарзанка и зиплайн (от 1000р и выше)
  • Личные расходы.
  • Сувениры.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Дербент, из любой удобной точки
Завершение: Г. Дербент
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
Маршрут интересный, виды красивые. Водитель попался хороший, спокойный, на хорошей машине.
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Н
Комфортная машина, вежливый водитель гид, рассказал много интересных историй о традициях, быте, истории Дагестана
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О
Всё отлично, гид Алим показал, рассказал всё В поездке сопровождалось всё отличной музыкой Рекомендую
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