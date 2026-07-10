Для тех, кто хочет увидеть нетуристический Дагестан

На один день мы отправимся в горы Дагестана. До этих мест не так просто добраться, да и в селах живет не так много людей. По этой причине здесь сохранилась девственная природа, которая радует своими пейзажами. Дикие места, необычные горные панорамы — все это будет на нашей экскурсии. Профессиональный гид поможет на вашем пути и расскажет интересные истории о природных достопримечательностях и немноголюдных селах. За один день вы побываете в нескольких местах:

Горное село Хунзах — родина великих великих воинов и поэтов.

120-метровый водопад Тобот — один из высочайших водопадов России и Северного Кавказа.

Плато Матлас с канатной дорогой зиплайн.

Важная информация:

С собой необходимо взять: