Если вы любите необычные маршруты и редко посещаемые туристами места, то эта экскурсия отлично подойдет для вас. Здесь вы встретите малочисленные села, труднодоступные дорожки и горные пейзажи вокруг.
Но не переживайте — наш гид поможет вам пройти этот путь и приведет к удивительным природным памятникам: высоким водопадам и скалистым ущельям. Вы сможете ощутить яркие эмоции и запомнить это путешествие надолго!
Но не переживайте — наш гид поможет вам пройти этот путь и приведет к удивительным природным памятникам: высоким водопадам и скалистым ущельям. Вы сможете ощутить яркие эмоции и запомнить это путешествие надолго!
Описание экскурсии
Для тех, кто хочет увидеть нетуристический Дагестан
На один день мы отправимся в горы Дагестана. До этих мест не так просто добраться, да и в селах живет не так много людей. По этой причине здесь сохранилась девственная природа, которая радует своими пейзажами. Дикие места, необычные горные панорамы — все это будет на нашей экскурсии. Профессиональный гид поможет на вашем пути и расскажет интересные истории о природных достопримечательностях и немноголюдных селах. За один день вы побываете в нескольких местах:
- Горное село Хунзах — родина великих великих воинов и поэтов.
- 120-метровый водопад Тобот — один из высочайших водопадов России и Северного Кавказа.
- Плато Матлас с канатной дорогой зиплайн.
Важная информация:
С собой необходимо взять:
- Документ, удостоверяющий личность.
- Удобную обувь.
- Головной убор.
- Солнцезащитный крем.
- Наличные средства.
- Воду.
- Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
Ежедневно в 7:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хунзахское плато
- Водопад «Тобот»
- Водопад «Итлятляр»
- Каньон Цолотль
- Обед
- Комплекс «Белые журавли»
- Матласские водопады
- Ущелье «Каменная чаша»
- Гоцатлинское водохранилище
Что включено
- Транспорт (туда и обратно).
- Услуги гида-проводника.
Что не входит в цену
- Обед. (600р-700р//чел)
- Тарзанка и зиплайн (от 1000р и выше)
- Личные расходы.
- Сувениры.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Дербент, из любой удобной точки
Завершение: Г. Дербент
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Маршрут интересный, виды красивые. Водитель попался хороший, спокойный, на хорошей машине.
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Н
Комфортная машина, вежливый водитель гид, рассказал много интересных историй о традициях, быте, истории Дагестана
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О
Всё отлично, гид Алим показал, рассказал всё В поездке сопровождалось всё отличной музыкой Рекомендую
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