Индивидуальная экскурсия. Хунзах, «Каменная чаша» и озеро Мочох

Экскурсия в горы Дагестана: девственная природа и удивительные пейзажи

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Если вы любите необычные маршруты и редко посещаемые туристами места, то эта экскурсия отлично подойдет для вас. Здесь вы встретите малочисленные села, труднодоступные дорожки и горные пейзажи вокруг.

Но не переживайте — наш гид поможет вам пройти этот путь и приведет к удивительным природным памятникам: высоким водопадам, скалистым ущельям и изумрудно чистому озеру. Вы сможете ощутить яркие эмоции и запомнить это путешествие надолго!
Индивидуальная экскурсия. Хунзах, «Каменная чаша» и озеро Мочох
Индивидуальная экскурсия. Хунзах, «Каменная чаша» и озеро Мочох
Индивидуальная экскурсия. Хунзах, «Каменная чаша» и озеро Мочох
Индивидуальная экскурсия. Хунзах, «Каменная чаша» и озеро Мочох
Индивидуальная экскурсия. Хунзах, «Каменная чаша» и озеро Мочох
Индивидуальная экскурсия. Хунзах, «Каменная чаша» и озеро Мочох
Ближайшие даты:
15
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Что вас ожидает:

  • Хунзахское плато
  • Водопад Тобот
  • Водопад Итлятляр
  • Водопад Хундерилтляр
  • Цолотлинский каньон
  • Аранийская крепость
  • Матласские водопады
  • Ущелье «Каменная чаша»
  • Озеро Мочох
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Для тех, кто хочет увидеть нетуристический ДагестанНа один день мы отправимся в горы Дагестана. До этих мест не так просто добраться, да и в селах живет не так много людей. По этой причине здесь сохранилась девственная природа, которая радует своими пейзажами.
Дикие места, необычные горные панорамы — все это будет на нашей экскурсии. Профессиональный гид поможет на вашем пути и расскажет интересные истории о природных достопримечательностях и немноголюдных селах. За один день вы побываете в нескольких местах: • Горное село Хунзах — родина великих великих воинов и поэтов.
  • 120-метровый водопад Тобот — один из высочайших водопадов России и Северного Кавказа.
  • Плато Матлас с канатной дорогой зиплайн;

• Озеро Мочох у подножия двух горных цепей, которое прекрасно подойдет для ваших ярких фотокадров. Важная информацияС собой необходимо взять:

  • Документ, удостоверяющий личность.
  • Удобную обувь.
  • Головной убор.
  • Солнцезащитный крем.
  • Наличные средства.
  • Воду.

Ежедневно в 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (туда и обратно).
  • Услуги гида-проводника.
  • Обед
Что не входит
  • Личные расходы.
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, 4а
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
  • Необлегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно).
  • Плечи,живот и колени должны быть прикрыты.
  • Запрещено распитие спиртных напитков во время тура.
  • Также нельзя брать с собой животных.
  • Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, Билайн и Мегафон
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Горы
Природа и пейзажи
На весь день
Дагестан
Выездные
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