Для тех, кто хочет увидеть нетуристический ДагестанНа один день мы отправимся в горы Дагестана. До этих мест не так просто добраться, да и в селах живет не так много людей. По этой причине здесь сохранилась девственная природа, которая радует своими пейзажами.

Дикие места, необычные горные панорамы — все это будет на нашей экскурсии. Профессиональный гид поможет на вашем пути и расскажет интересные истории о природных достопримечательностях и немноголюдных селах. За один день вы побываете в нескольких местах: • Горное село Хунзах — родина великих великих воинов и поэтов.

120-метровый водопад Тобот — один из высочайших водопадов России и Северного Кавказа.

Плато Матлас с канатной дорогой зиплайн;

• Озеро Мочох у подножия двух горных цепей, которое прекрасно подойдет для ваших ярких фотокадров. Важная информацияС собой необходимо взять: