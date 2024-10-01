12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Хунзах, водопад Тобот
Начало: Город Дербент, улица Гагарина, 27
Расписание: Выезд возможен в любой день с 6:00.
27 окт в 06:00
28 окт в 06:00
4 000₽ за человека
12 часов
Групповая
Плато Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша - исландские пейзажи Дагестана
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (2ГИС ул. Приморская 16/5...
Расписание: ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
27 окт в 07:00
3 500₽ за человека
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Хунзах и Каменная чаша
Начало: Р. Дагестан, с. Магарамкент, ул. Ленина, 22
Завтра в 07:00
27 окт в 07:00
3 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 октября 2024Потрясающая поездка, экскурсия и замечательный гид Мирза! Второй день под впечатлением! Мы увидели настоящие кавказские горы, узнали много интересного. Обед был щедрым и вкусным. Мы в полном восторге!
- ААлена2 сентября 2024Спасибо гиду Ольге за прекрасную экскурсию и советы по местам куда сходить и что поесть! Локации шикарные! Было очень интересно,
- ЛЛюдмила24 августа 202423 августа наш маршрут был - Плато Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша — исландские пейзажи Дагестана. Это было не забываемо
- ЮЮлия30 июня 2024Хотелось бы поблагодарить Андрея за прекрасную экскурсию. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Начиная от спасения черепахи
- ААнна24 апреля 2024Гид Андрей- замечательный человек и профессионал своего дела. По дороге в Хунзах узнали о многих селениях, обычаях и традициях, истории.
- ППрилуцкие6 сентября 2023Здравствуйте. Мы очень благодарны Андрею за интересный и содержательный рассказ. Поездка в село Хунзах для нас прошла комфортно и оставила только позитивное впечатление о данной местности.
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Ущелье «Каменная чаша»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в октябре 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Ущелье «Каменная чаша»" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Забронируйте экскурсию в Дербенте на 2024 год по теме «Ущелье «Каменная чаша»», 65 ⭐ отзывов, цены от 3300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь