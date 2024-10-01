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отлично. Давайте по порядку во первых замечательно, что у нас гидом, проводником и водителем был Алим, вежливый, воспитанный, очень хорошо знающий маршрут и историю локаций, а так же попутно познакомил нас с жизнью людей живущих в селах, которые мы проезжали. Во вторых транспорт был комфортный и за это отдельное спасибо. В третьих замечательная национальная кухня. Всё это в совокупности дало отличную прогулку. Выбирайте Ая-тур и гида Алима и ваша поездка будет такой же комфортной, интересной и незабываемой