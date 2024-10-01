Ущелье «Каменная чаша» – экскурсии в Дербенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Ущелье «Каменная чаша»» в Дербенте, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Хунзах, водопад Тобот
3 отзыва
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Хунзах, водопад Тобот
Начало: Город Дербент, улица Гагарина, 27
Расписание: Выезд возможен в любой день с 6:00.
27 окт в 06:00
28 окт в 06:00
4 000 за человека
Плато Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша - исландские пейзажи Дагестана
На автобусе
62 отзыва
12 часов
Групповая
Плато Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша - исландские пейзажи Дагестана
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (2ГИС ул. Приморская 16/5...
Расписание: ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
27 окт в 07:00
3 500 за человека
Хунзах и Каменная чаша
Пешая
На автобусе
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Хунзах и Каменная чаша
Начало: Р. Дагестан, с. Магарамкент, ул. Ленина, 22
Завтра в 07:00
27 окт в 07:00
3 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 октября 2024
    Плато Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша - исландские пейзажи Дагестана
    Потрясающая поездка, экскурсия и замечательный гид Мирза! Второй день под впечатлением! Мы увидели настоящие кавказские горы, узнали много интересного. Обед был щедрым и вкусным. Мы в полном восторге!
  • А
    Алена
    2 сентября 2024
    Плато Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша - исландские пейзажи Дагестана
    Спасибо гиду Ольге за прекрасную экскурсию и советы по местам куда сходить и что поесть! Локации шикарные! Было очень интересно,
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    время на локациях хватило и погулять, и пофотографироваться, и пошопиться! Спасибо водителю за прекрасную и безопасную поездку! Обед был сытный, вкусный и разнообразный!

  • Л
    Людмила
    24 августа 2024
    Плато Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша - исландские пейзажи Дагестана
    23 августа наш маршрут был - Плато Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша — исландские пейзажи Дагестана. Это было не забываемо
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    отлично. Давайте по порядку во первых замечательно, что у нас гидом, проводником и водителем был Алим, вежливый, воспитанный, очень хорошо знающий маршрут и историю локаций, а так же попутно познакомил нас с жизнью людей живущих в селах, которые мы проезжали. Во вторых транспорт был комфортный и за это отдельное спасибо. В третьих замечательная национальная кухня. Всё это в совокупности дало отличную прогулку. Выбирайте Ая-тур и гида Алима и ваша поездка будет такой же комфортной, интересной и незабываемой

  • Ю
    Юлия
    30 июня 2024
    Хунзах, водопад Тобот
    Хотелось бы поблагодарить Андрея за прекрасную экскурсию. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Начиная от спасения черепахи
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    и заканчивая дорогой домой. Экскурсия позволила узнать много интересного, увидеть много красивых уголков . Виды шикарные. Отдельно отмечу профессионализм. фотографии получились выше всяких похвал!

  • А
    Анна
    24 апреля 2024
    Хунзах, водопад Тобот
    Гид Андрей- замечательный человек и профессионал своего дела. По дороге в Хунзах узнали о многих селениях, обычаях и традициях, истории.
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    Сама поездка комфортная на 100 %, чистота в машине, комфортная езда. Все интересные локации посмотрели в сопровождении Андрея, вкусно покушали и вернулись с таким же комфортом. Спасибо, ТурДагестану и Андрею с Людмилой за организацию экскурсии. Теперь мы знаем, кого советовать друзьям и родным!

  • П
    Прилуцкие
    6 сентября 2023
    Хунзах, водопад Тобот
    Здравствуйте. Мы очень благодарны Андрею за интересный и содержательный рассказ. Поездка в село Хунзах для нас прошла комфортно и оставила только позитивное впечатление о данной местности.

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Ущелье «Каменная чаша»»

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Сколько стоит экскурсия по Дербенту в октябре 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Ущелье «Каменная чаша»" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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