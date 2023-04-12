Гоймах и шикертыхма, королевский шах-плов и хинкалы — весь колорит многонационального Дагестана вы раскроете в его кухне.
Позавтракаете в Старом городе, попьете чай с восточными сладостями у древних стен цитадели, пообедаете в лабиринтах магалов и завершите день ужином в кафе с живой музыкой. А в перерывах познакомитесь с достопримечательностями Дербента и Авадана.
Позавтракаете в Старом городе, попьете чай с восточными сладостями у древних стен цитадели, пообедаете в лабиринтах магалов и завершите день ужином в кафе с живой музыкой. А в перерывах познакомитесь с достопримечательностями Дербента и Авадана.
Ближайшие даты:
12
апр
апр
13
апр
апр
14
апр
апр
15
апр
апр
17
апр
апр
18
апр
апр
19
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Крепость «Нарын-Кала»
- Магалы (старый город)
- Джума-мечеть
- Ул. Мамедбекова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Страж закрытого городаПрограмма начнется с завтрака в Старом городе, в национальном кафе. В меню: гоймах (местная сладость, похожая на жидкую халву), абрикосовая каша с урбечем, три вида чуду и ароматный чай/кофе.
Далее вы прогуляетесь по городской набережной, по пути рассматривая муралы. И дойдете до главной визитной карточки города — цитадели Нарын-Кала. Крепость Нарын-Кала — главная достопримечательность и гордость города. Она была построена полторы тысячи лет назад и долгое время служила надежным оплотом здешних мест. Ведь Дербент дословно переводится как «закрытые ворота». И древний город с мощными крепостными стенами надежно «запирал» узкий проход между Кавказскими горами и Каспийским морем. На территории комплекса вы познакомитесь с историей могучей крепости, посетите музей, увидите особое прямоугольное водохранилище, ханскую баню XVI-XVII вв., а также большой и малый зинданы, старинную офицерскую гауптвахту и бойницы.
После экскурсии у южной крепостной стены, под ветвями плодовых деревьев будет чайная церемония с нашими восточными сладостями: шикертыхма, пахлава с миндалем и другими орехами, шикерчурек. Старый Дербент и вкуснейший шах-плов Впереди — знакомство со старой частью города и лабиринтами магалов. Это старая часть Дербента на холме между древних крепостных стен называется Магал. Это как город в городе. На деле же Магал — официальный микрорайон Дербента, хотя, по сути, правильнее говорить не магал, а магалы, так как их несколько. Магал — это условное деление города на части, в которых раньше жили люди одной национальности.
Нагуляв аппетит, вы отправитесь на обед в кафе, где для вас приготовят королевское блюдо — знаменитый шах-плов с айраном или компотом. Прогулка продолжится вдоль северной крепостной стены — гид расскажет историю ее постройки и коврового рынка, который раньше здесь находился. Покажет находки археологов и затем отвезет на юг, в село Авадан. Грозный монстр На берегу моря вы осмотрите «каспийского монстра», экраноплан «Лунь» — это уникальное воздушное судно, второго такого в мире нет. И это не макет или восстановленный образец. Перед вами настоящий ракетный корабль-экраноплан проекта 903 «Лунь». Издалека аппарат может показаться просто самолетом странной конструкции. Но подойдите к судну максимально близко, и вы удивитесь его масштабам.
Встретите закат и поедете на ужин в развлекательном заведении с живой музыкой и танцполом. Здесь вы попробуете несколько видов хинкалов, завершая большой гастрономический вояж, а если пожелаете, сможете остаться и продолжить свой отдых.
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
- Обед
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Дербент, Х. Тагиева, 4а (рядом ресторан Villa)Завершение: г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, 4а
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Обратите внимание
- Оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС
- Билайн
- Мегафон
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дербента
Индивидуальные
На весь день
Старый город
Популярные места
Экраноплан «Лунь»
Крепость Нарын-Кала
Похожие туры из Дербента
Групповая
4 часа
Дербент - город историй
Исследовать главные достопримечательности города на групповой авто-пешеходной экскурсии
в центре города
Сегодня
Завтра
13 апр
14 апр
1 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Дербент - первая встреча
«Визитные карточки» древнейшего города на насыщенной обзорной экскурсии
В городе Дербенте
Завтра
13 апр
14 апр
15 апр
4 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
В тренде
Экспресс-прогулка по Дербенту
Познакомиться с основными достопримечательностями древнего города на групповой автобусной экскурсии
г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, д. 4а
Сегодня
Завтра
13 апр
14 апр
15001 350₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании