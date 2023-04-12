Страж закрытого городаПрограмма начнется с завтрака в Старом городе, в национальном кафе. В меню: гоймах (местная сладость, похожая на жидкую халву), абрикосовая каша с урбечем, три вида чуду и ароматный чай/кофе.

Далее вы прогуляетесь по городской набережной, по пути рассматривая муралы. И дойдете до главной визитной карточки города — цитадели Нарын-Кала. Крепость Нарын-Кала — главная достопримечательность и гордость города. Она была построена полторы тысячи лет назад и долгое время служила надежным оплотом здешних мест. Ведь Дербент дословно переводится как «закрытые ворота». И древний город с мощными крепостными стенами надежно «запирал» узкий проход между Кавказскими горами и Каспийским морем. На территории комплекса вы познакомитесь с историей могучей крепости, посетите музей, увидите особое прямоугольное водохранилище, ханскую баню XVI-XVII вв., а также большой и малый зинданы, старинную офицерскую гауптвахту и бойницы.

После экскурсии у южной крепостной стены, под ветвями плодовых деревьев будет чайная церемония с нашими восточными сладостями: шикертыхма, пахлава с миндалем и другими орехами, шикерчурек. Старый Дербент и вкуснейший шах-плов Впереди — знакомство со старой частью города и лабиринтами магалов. Это старая часть Дербента на холме между древних крепостных стен называется Магал. Это как город в городе. На деле же Магал — официальный микрорайон Дербента, хотя, по сути, правильнее говорить не магал, а магалы, так как их несколько. Магал — это условное деление города на части, в которых раньше жили люди одной национальности.

Нагуляв аппетит, вы отправитесь на обед в кафе, где для вас приготовят королевское блюдо — знаменитый шах-плов с айраном или компотом. Прогулка продолжится вдоль северной крепостной стены — гид расскажет историю ее постройки и коврового рынка, который раньше здесь находился. Покажет находки археологов и затем отвезет на юг, в село Авадан. Грозный монстр На берегу моря вы осмотрите «каспийского монстра», экраноплан «Лунь» — это уникальное воздушное судно, второго такого в мире нет. И это не макет или восстановленный образец. Перед вами настоящий ракетный корабль-экраноплан проекта 903 «Лунь». Издалека аппарат может показаться просто самолетом странной конструкции. Но подойдите к судну максимально близко, и вы удивитесь его масштабам.

Встретите закат и поедете на ужин в развлекательном заведении с живой музыкой и танцполом. Здесь вы попробуете несколько видов хинкалов, завершая большой гастрономический вояж, а если пожелаете, сможете остаться и продолжить свой отдых.