Индивидуальный гастро-тур по Дербенту

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Гоймах и шикертыхма, королевский шах-плов и хинкалы — весь колорит многонационального Дагестана вы раскроете в его кухне.

Позавтракаете в Старом городе, попьете чай с восточными сладостями у древних стен цитадели, пообедаете в лабиринтах магалов и завершите день ужином в кафе с живой музыкой. А в перерывах познакомитесь с достопримечательностями Дербента и Авадана.
Индивидуальный гастро-тур по Дербенту
Индивидуальный гастро-тур по Дербенту
Индивидуальный гастро-тур по Дербенту
Индивидуальный гастро-тур по Дербенту
Индивидуальный гастро-тур по Дербенту
Индивидуальный гастро-тур по Дербенту
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Что вас ожидает:

  • Крепость «Нарын-Кала»
  • Магалы (старый город)
  • Джума-мечеть
  • Ул. Мамедбекова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Страж закрытого городаПрограмма начнется с завтрака в Старом городе, в национальном кафе. В меню: гоймах (местная сладость, похожая на жидкую халву), абрикосовая каша с урбечем, три вида чуду и ароматный чай/кофе.
Далее вы прогуляетесь по городской набережной, по пути рассматривая муралы. И дойдете до главной визитной карточки города — цитадели Нарын-Кала. Крепость Нарын-Кала — главная достопримечательность и гордость города. Она была построена полторы тысячи лет назад и долгое время служила надежным оплотом здешних мест. Ведь Дербент дословно переводится как «закрытые ворота». И древний город с мощными крепостными стенами надежно «запирал» узкий проход между Кавказскими горами и Каспийским морем. На территории комплекса вы познакомитесь с историей могучей крепости, посетите музей, увидите особое прямоугольное водохранилище, ханскую баню XVI-XVII вв., а также большой и малый зинданы, старинную офицерскую гауптвахту и бойницы.
После экскурсии у южной крепостной стены, под ветвями плодовых деревьев будет чайная церемония с нашими восточными сладостями: шикертыхма, пахлава с миндалем и другими орехами, шикерчурек. Старый Дербент и вкуснейший шах-плов Впереди — знакомство со старой частью города и лабиринтами магалов. Это старая часть Дербента на холме между древних крепостных стен называется Магал. Это как город в городе. На деле же Магал — официальный микрорайон Дербента, хотя, по сути, правильнее говорить не магал, а магалы, так как их несколько. Магал — это условное деление города на части, в которых раньше жили люди одной национальности.
Нагуляв аппетит, вы отправитесь на обед в кафе, где для вас приготовят королевское блюдо — знаменитый шах-плов с айраном или компотом. Прогулка продолжится вдоль северной крепостной стены — гид расскажет историю ее постройки и коврового рынка, который раньше здесь находился. Покажет находки археологов и затем отвезет на юг, в село Авадан. Грозный монстр На берегу моря вы осмотрите «каспийского монстра», экраноплан «Лунь» — это уникальное воздушное судно, второго такого в мире нет. И это не макет или восстановленный образец. Перед вами настоящий ракетный корабль-экраноплан проекта 903 «Лунь». Издалека аппарат может показаться просто самолетом странной конструкции. Но подойдите к судну максимально близко, и вы удивитесь его масштабам.
Встретите закат и поедете на ужин в развлекательном заведении с живой музыкой и танцполом. Здесь вы попробуете несколько видов хинкалов, завершая большой гастрономический вояж, а если пожелаете, сможете остаться и продолжить свой отдых.

Ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
  • Обед
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дербент, Х. Тагиева, 4а (рядом ресторан Villa)
Завершение: г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, 4а
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Обратите внимание
  • Оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС
  • Билайн
  • Мегафон
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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