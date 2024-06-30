Аул Гоор и Язык Тролля: поездка из Дербента

Погулять по ущелью, заглянуть в древний аул и полюбоваться панорамой гор
В Дагестане так много чудес — и мы вам их покажем! Вы увидите дивный каприз природы — Карадахскую теснину. Посетите средневековый христианский храм. Погуляете по таинственной «стране башен» — аулу Гоор. И конечно, постоите на Языке Тролля, где захватывает дух от открывающихся видов. Будьте готовы к тому, что ваше сердце останется в этих горах!
Аул Гоор и Язык Тролля: поездка из Дербента
Аул Гоор и Язык Тролля: поездка из Дербента
Аул Гоор и Язык Тролля: поездка из Дербента
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Карадахская теснина

Заглянем в узкий каменный коридор, куда проникают редкие солнечные лучи — кажется, что это портал в сказочную страну. Пройдём по прохладному ущелью, где валуны находятся не под ногами, а наоборот, над головой.

Датунский храм

Вы увидите тысячелетний храм — уникальный памятник средневекового зодчества. Оцените его архитектуру, в которой смешались христианские и исламские мотивы. Прикоснётесь к истории и послушаете тишину, спрятавшись в горах.

Аул Гоор

Прогуляемся по древнему аулу-призраку, полюбуемся древними башнями, которые напоминают средневековые крепости, руинами каменных домов. И ощутим атмосферу традиционного дагестанского горного поселения.

Язык Тролля

А затем отправимся на смотровую площадку — вы сможете пройти по краю обрыва, посидеть на выступе скалы. Конечно, насладитесь панорамными видами гор, увидите парящих орлов и сделаете потрясающие фотографии

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном седане Kia. Мы встретим вас у отеля и после экскурсии отвезём обратно
  • По запросу экскурсию можно провести для большего количества путешественников — для групп до 20 человек, детали уточняйте в переписке
  • Пожалуйста, выбирайте закрытую одежду — это не только проявление уважения к местной культуре, но и залог самого доброго отношения и гостеприимства для вас
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед — 250-600 руб. /чел.
  • Подъём к селу Гоор на УАЗе — 100 руб. /чел. или 500 руб. /машина (пеший подъём бесплатный, занимает около 20-30 минут)
  • Посещение аула Кахиб — 2000 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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