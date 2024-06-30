Погулять по ущелью, заглянуть в древний аул и полюбоваться панорамой гор
В Дагестане так много чудес — и мы вам их покажем! Вы увидите дивный каприз природы — Карадахскую теснину. Посетите средневековый христианский храм. Погуляете по таинственной «стране башен» — аулу Гоор. И конечно, постоите на Языке Тролля, где захватывает дух от открывающихся видов. Будьте готовы к тому, что ваше сердце останется в этих горах!
Заглянем в узкий каменный коридор, куда проникают редкие солнечные лучи — кажется, что это портал в сказочную страну. Пройдём по прохладному ущелью, где валуны находятся не под ногами, а наоборот, над головой.
Датунский храм
Вы увидите тысячелетний храм — уникальный памятник средневекового зодчества. Оцените его архитектуру, в которой смешались христианские и исламские мотивы. Прикоснётесь к истории и послушаете тишину, спрятавшись в горах.
Аул Гоор
Прогуляемся по древнему аулу-призраку, полюбуемся древними башнями, которые напоминают средневековые крепости, руинами каменных домов. И ощутим атмосферу традиционного дагестанского горного поселения.
Язык Тролля
А затем отправимся на смотровую площадку — вы сможете пройти по краю обрыва, посидеть на выступе скалы. Конечно, насладитесь панорамными видами гор, увидите парящих орлов и сделаете потрясающие фотографии
Организационные детали
Поедем на комфортабельном седане Kia. Мы встретим вас у отеля и после экскурсии отвезём обратно
По запросу экскурсию можно провести для большего количества путешественников — для групп до 20 человек, детали уточняйте в переписке
Пожалуйста, выбирайте закрытую одежду — это не только проявление уважения к местной культуре, но и залог самого доброго отношения и гостеприимства для вас
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
Обед — 250-600 руб. /чел.
Подъём к селу Гоор на УАЗе — 100 руб. /чел. или 500 руб. /машина (пеший подъём бесплатный, занимает около 20-30 минут)
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 133 туристов
Привет! Меня зовут Мурад, я организатор и автор своих проектов!
Моя любовь — это горы и экстрим. Именно в горах произошла моя колоссальная трансформация души и тела. Данные туры составлялись с читать дальше
огромной душой, мы с командой тщательно отбирали самые красивые места, дабы удивить вас и трансформировать внутри.
Я собрал лучшую команду для вашего путешествия в безопасности. Наши гиды — настоящие горцы тех регионов, в которых вы будете находиться.