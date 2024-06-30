В Дагестане так много чудес — и мы вам их покажем! Вы увидите дивный каприз природы — Карадахскую теснину. Посетите средневековый христианский храм. Погуляете по таинственной «стране башен» — аулу Гоор. И конечно, постоите на Языке Тролля, где захватывает дух от открывающихся видов. Будьте готовы к тому, что ваше сердце останется в этих горах!

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Карадахская теснина

Заглянем в узкий каменный коридор, куда проникают редкие солнечные лучи — кажется, что это портал в сказочную страну. Пройдём по прохладному ущелью, где валуны находятся не под ногами, а наоборот, над головой.

Датунский храм

Вы увидите тысячелетний храм — уникальный памятник средневекового зодчества. Оцените его архитектуру, в которой смешались христианские и исламские мотивы. Прикоснётесь к истории и послушаете тишину, спрятавшись в горах.

Аул Гоор

Прогуляемся по древнему аулу-призраку, полюбуемся древними башнями, которые напоминают средневековые крепости, руинами каменных домов. И ощутим атмосферу традиционного дагестанского горного поселения.

Язык Тролля

А затем отправимся на смотровую площадку — вы сможете пройти по краю обрыва, посидеть на выступе скалы. Конечно, насладитесь панорамными видами гор, увидите парящих орлов и сделаете потрясающие фотографии

Организационные детали

Поедем на комфортабельном седане Kia. Мы встретим вас у отеля и после экскурсии отвезём обратно

По запросу экскурсию можно провести для большего количества путешественников — для групп до 20 человек, детали уточняйте в переписке

Пожалуйста, выбирайте закрытую одежду — это не только проявление уважения к местной культуре, но и залог самого доброго отношения и гостеприимства для вас

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)