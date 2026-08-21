Смотровые площадки Дербента

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Индивидуальная
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Сокровища Южного Дагестана
Путешествие по Южному Дагестану: исследуйте древние аулы, насладитесь видами гор, посетите музей и расслабьтесь в термальных источниках
Начало: У места вашего проживания
«Поднимемся на смотровую площадку к ротонде Шарвили — согласно древним поверьям, именно здесь захоронен легендарный меч лезгинского героя»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 25 110 ₽
27 900 ₽ за всё до 2 чел.
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Индивидуальная
до 6 чел.
Горы, село Ахты и термальные источники
Путешествие из Дербента на юг республики, в мир нетуристического Дагестана
«Экскурсия по старой части села и смотровая площадка в его самой высокой точке»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 24 225 ₽
25 500 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Смотровые площадки»
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