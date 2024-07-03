Е Екатерина Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам Были на экскурсии с Али. Замечательная экскурсия и гид. Али профессионал- отвечал на все вопросы, рассказывал все подробно, интересно и понятно. Не пожалели.

Д Дарья Магия старинного Дербента Мы от души благодарим Али за интересный рассказ об истории великолепного Дербента и еще более интересный разговор за чашкой чая о современных нравах и обычаях. Али прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Благодарю и от души рекомендую!

Т Татьяна Дербент: один из древнейших в мире Спасибо огромное Алияру за чудесную экскурсию. Информацию преподносит очень интересно и непринужденно, очень много исторических фактов. Время пролетело незаметно. Рекомендую всем.

Е Елена Дербент: один из древнейших в мире Отличная экскурсия! Гид супер👍

В Ващилов Магия старинного Дербента Благодарю Али за прекрасную экскурсию. Рекомендую Али как взвешенного рассказчика - и про историю и про современность Дербента. Али абсолютно точно любит свой город

И Ирина Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам читать дальше знает, с легкостью отвечает на любые вопросы по истории. Кроме того, очень интересно было с ним пообщаться как с носителем местной культуры и религии, после его объяснений прямо захотелось почитать Коран. Сам Дербент - неописуемо интересный древний город, его атмосфера завораживает. Хочется вернуться сюда еще! Вместе с гидом Зауром ходили по крепости Нарын-кала и по древним улицам Дербента. Наш гид - великолепный рассказчик, очень много

А Арина Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам Отличная экскурсия, оставившая самые яркие впечатления. Гид Али - замечательный, внимательный и очень душевный человек, рассказывал интересные факты о Дербенте, подсказал интересные локации в городе, дал время для свободной прогулки. От всей души рекомендую эту экскурсию!

А Анна Дербент: один из древнейших в мире читать дальше про население г. Дербент и их жизнь. На экскурсию пришло 2 чел. -провел ее на высшем уровне даже для двух экскурсантов. Очень довольна этой экскурсией. Алияр-молодец! Спасибо ему большое за глубокие знания истории Дербента и качественное ее изложение! Всем рекомендую посетить экскурсию у Алияра! Здравствуйте. Были на экскурсии "Дербент: один из древнейших в мир" 25.06.24. Алияр-отличный гид,подробно и точно излагал исторические факты, интересно рассказывал

А Андрей Магия старинного Дербента Али - хороший, коммуникабельный парень. Экскурсия прошла замечательно. Единственное пожелание: учитывая более, чем 1.5 тысячелетнюю историю крепости, хотелось бы больше информации по временным эпохам.