Экскурсии со скидкой в Дербенте

Найдено 8 экскурсий в категории «Со скидкой» в Дербенте, цены от 1 425 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
🚶 Пешая
скидка
25%
Групповая
3 часа
58 отзывов
Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
Проникнуть в сны города и прикоснуться к его легендам и тайнам
Начало: У цитадели Нарын-кала
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
20001 500 за человека
Магия старинного Дербента
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Магия старинного Дербента: путешествие по древним улицам
Познайте тайны Дербента, пройдитесь по древним улицам и почувствуйте дух времени в групповой экскурсии
Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
80006 000 за всё до 6 чел.
Дербент: один из древнейших в мире
🚶 Пешая
скидка
5%
Мини-группа
3 часа
14 отзывов
Дербент: путеводитель по древнейшим достопримечательностям
Познайте Дербент, пройдитесь по историческим местам и услышите уникальные рассказы от местных гидов
Начало: Возле цитадели Нарын-Кала
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00, в пятницу в 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15001 425 за человека
Из Дербента - на юг Дагестана
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
8 отзывов
Из Дербента - на юг Дагестана: экраноплан, крепость, водопад
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по югу Дагестана. Вас ждут экраноплан «Лунь», крепость семи братьев, Ханагский водопад и музей Табасаранского быта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 90008 100 за всё до 6 чел.
Авторская групповая экскурсия по тропам имама Шамиля
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
12 часов
Авторская групповая экскурсия по тропам имама Шамиля
Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, Пик Гагарина - на специально оборудованном маршруте
Начало: В Дербенте, в районе ул. Юрия Гагарина
Расписание: в пятницу и субботу в 08:00
Сегодня в 08:00
12 июля в 08:00
110008 800 за человека
Из Дербента - на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
10 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
Откройте для себя красоту Дагестана в однодневной экскурсии из Дербента. Горные пейзажи, река Сулак и уникальный бархан Сарыкум
Начало: На ул. Канделаки 1
Расписание: ежедневно в 07:00
8 июля в 07:00
9 июля в 07:00
39993 400 за человека
Сокровища Южного Дагестана
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Сокровища Южного Дагестана
Прикоснуться к истории и увидеть невероятные горные панорамы
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 1750015 750 за всё до 6 чел.
Заповедный Южный Дагестан
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Заповедный Южный Дагестан
Затерянные ущелья и старинные памятники - в душевном путешествии по Сулейман-Стальскому району
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 110008 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    3 июля 2024
    Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
    Были на экскурсии с Али. Замечательная экскурсия и гид. Али профессионал- отвечал на все вопросы, рассказывал все подробно, интересно и понятно. Не пожалели.
  • Д
    Дарья
    1 июля 2024
    Магия старинного Дербента
    Мы от души благодарим Али за интересный рассказ об истории великолепного Дербента и еще более интересный разговор за чашкой чая о современных нравах и обычаях. Али прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Благодарю и от души рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    1 июля 2024
    Дербент: один из древнейших в мире
    Спасибо огромное Алияру за чудесную экскурсию. Информацию преподносит очень интересно и непринужденно, очень много исторических фактов. Время пролетело незаметно. Рекомендую всем.
  • Е
    Елена
    1 июля 2024
    Дербент: один из древнейших в мире
    Отличная экскурсия! Гид супер👍
  • В
    Ващилов
    1 июля 2024
    Магия старинного Дербента
    Благодарю Али за прекрасную экскурсию. Рекомендую Али как взвешенного рассказчика - и про историю и про современность Дербента. Али абсолютно точно любит свой город
    Благодарю Али за прекрасную экскурсию. Рекомендую Али как взвешенного рассказчика - и про историю и про
  • И
    Ирина
    28 июня 2024
    Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
    Вместе с гидом Зауром ходили по крепости Нарын-кала и по древним улицам Дербента. Наш гид - великолепный рассказчик, очень много
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    знает, с легкостью отвечает на любые вопросы по истории. Кроме того, очень интересно было с ним пообщаться как с носителем местной культуры и религии, после его объяснений прямо захотелось почитать Коран. Сам Дербент - неописуемо интересный древний город, его атмосфера завораживает. Хочется вернуться сюда еще!

  • А
    Арина
    28 июня 2024
    Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
    Отличная экскурсия, оставившая самые яркие впечатления. Гид Али - замечательный, внимательный и очень душевный человек, рассказывал интересные факты о Дербенте, подсказал интересные локации в городе, дал время для свободной прогулки. От всей души рекомендую эту экскурсию!
  • А
    Анна
    25 июня 2024
    Дербент: один из древнейших в мире
    Здравствуйте. Были на экскурсии "Дербент: один из древнейших в мир" 25.06.24. Алияр-отличный гид,подробно и точно излагал исторические факты, интересно рассказывал
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    про население г. Дербент и их жизнь. На экскурсию пришло 2 чел. -провел ее на высшем уровне даже для двух экскурсантов. Очень довольна этой экскурсией. Алияр-молодец! Спасибо ему большое за глубокие знания истории Дербента и качественное ее изложение! Всем рекомендую посетить экскурсию у Алияра!

    Здравствуйте. Были на экскурсии "Дербент: один из древнейших в мир" 25.06.24. Алияр-отличный гид,подробно и точно излагалЗдравствуйте. Были на экскурсии "Дербент: один из древнейших в мир" 25.06.24. Алияр-отличный гид,подробно и точно излагалЗдравствуйте. Были на экскурсии "Дербент: один из древнейших в мир" 25.06.24. Алияр-отличный гид,подробно и точно излагал
  • А
    Андрей
    25 июня 2024
    Магия старинного Дербента
    Али - хороший, коммуникабельный парень. Экскурсия прошла замечательно. Единственное пожелание: учитывая более, чем 1.5 тысячелетнюю историю крепости, хотелось бы больше информации по временным эпохам.
    Али - хороший, коммуникабельный парень. Экскурсия прошла замечательно. Единственное пожелание: учитывая более, чем 1.5 тысячелетнюю историюАли - хороший, коммуникабельный парень. Экскурсия прошла замечательно. Единственное пожелание: учитывая более, чем 1.5 тысячелетнюю историюАли - хороший, коммуникабельный парень. Экскурсия прошла замечательно. Единственное пожелание: учитывая более, чем 1.5 тысячелетнюю историюАли - хороший, коммуникабельный парень. Экскурсия прошла замечательно. Единственное пожелание: учитывая более, чем 1.5 тысячелетнюю историю
  • И
    Игорь
    17 июня 2024
    Из Дербента - на юг Дагестана
    Раик - мастер своего дела. Провёл исключительную экскурсию. Много рассказывал про каждую локацию. Между локациями рассказывал про сам Дагестан, Кавказ
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    и его обычаи. Лунь впечатляет. А вид гор из крепости и сила горной реки, которая срывается вниз водопадом завораживает. Мы остались очень довольны!

    Раик - мастер своего дела. Провёл исключительную экскурсию. Много рассказывал про каждую локацию. Между локациями рассказывалРаик - мастер своего дела. Провёл исключительную экскурсию. Много рассказывал про каждую локацию. Между локациями рассказывалРаик - мастер своего дела. Провёл исключительную экскурсию. Много рассказывал про каждую локацию. Между локациями рассказывалРаик - мастер своего дела. Провёл исключительную экскурсию. Много рассказывал про каждую локацию. Между локациями рассказывалРаик - мастер своего дела. Провёл исключительную экскурсию. Много рассказывал про каждую локацию. Между локациями рассказывал

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
  2. Магия старинного Дербента
  3. Дербент: один из древнейших в мире
  4. Из Дербента - на юг Дагестана
  5. Авторская групповая экскурсия по тропам имама Шамиля
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Джума-Мечеть
  3. Самое главное
  4. Сулакский каньон
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Девичьи бани
  7. Старый город
  8. Бархан Сарыкум
  9. Гамсутль
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июле 2024
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