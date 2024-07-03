1 чел.
По популярности
скидка
25%
Групповая
3 часа
Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
Проникнуть в сны города и прикоснуться к его легендам и тайнам
Начало: У цитадели Нарын-кала
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
20001 500₽ за человека
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Магия старинного Дербента: путешествие по древним улицам
Познайте тайны Дербента, пройдитесь по древним улицам и почувствуйте дух времени в групповой экскурсии
Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
80006 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Мини-группа
3 часа
Дербент: путеводитель по древнейшим достопримечательностям
Познайте Дербент, пройдитесь по историческим местам и услышите уникальные рассказы от местных гидов
Начало: Возле цитадели Нарын-Кала
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00, в пятницу в 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15001 425₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Из Дербента - на юг Дагестана: экраноплан, крепость, водопад
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по югу Дагестана. Вас ждут экраноплан «Лунь», крепость семи братьев, Ханагский водопад и музей Табасаранского быта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 90008 100₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Групповая
12 часов
Авторская групповая экскурсия по тропам имама Шамиля
Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, Пик Гагарина - на специально оборудованном маршруте
Начало: В Дербенте, в районе ул. Юрия Гагарина
Расписание: в пятницу и субботу в 08:00
Сегодня в 08:00
12 июля в 08:00
110008 800₽ за человека
скидка
15%
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
Откройте для себя красоту Дагестана в однодневной экскурсии из Дербента. Горные пейзажи, река Сулак и уникальный бархан Сарыкум
Начало: На ул. Канделаки 1
Расписание: ежедневно в 07:00
8 июля в 07:00
9 июля в 07:00
39993 400₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Сокровища Южного Дагестана
Прикоснуться к истории и увидеть невероятные горные панорамы
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 1750015 750₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Заповедный Южный Дагестан
Затерянные ущелья и старинные памятники - в душевном путешествии по Сулейман-Стальскому району
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 110008 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина3 июля 2024Были на экскурсии с Али. Замечательная экскурсия и гид. Али профессионал- отвечал на все вопросы, рассказывал все подробно, интересно и понятно. Не пожалели.
- ДДарья1 июля 2024Мы от души благодарим Али за интересный рассказ об истории великолепного Дербента и еще более интересный разговор за чашкой чая о современных нравах и обычаях. Али прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Благодарю и от души рекомендую!
- ТТатьяна1 июля 2024Спасибо огромное Алияру за чудесную экскурсию. Информацию преподносит очень интересно и непринужденно, очень много исторических фактов. Время пролетело незаметно. Рекомендую всем.
- ЕЕлена1 июля 2024Отличная экскурсия! Гид супер👍
- ВВащилов1 июля 2024Благодарю Али за прекрасную экскурсию. Рекомендую Али как взвешенного рассказчика - и про историю и про современность Дербента. Али абсолютно точно любит свой город
- ИИрина28 июня 2024Вместе с гидом Зауром ходили по крепости Нарын-кала и по древним улицам Дербента. Наш гид - великолепный рассказчик, очень много
- ААрина28 июня 2024Отличная экскурсия, оставившая самые яркие впечатления. Гид Али - замечательный, внимательный и очень душевный человек, рассказывал интересные факты о Дербенте, подсказал интересные локации в городе, дал время для свободной прогулки. От всей души рекомендую эту экскурсию!
- ААнна25 июня 2024Здравствуйте. Были на экскурсии "Дербент: один из древнейших в мир" 25.06.24. Алияр-отличный гид,подробно и точно излагал исторические факты, интересно рассказывал
- ААндрей25 июня 2024Али - хороший, коммуникабельный парень. Экскурсия прошла замечательно. Единственное пожелание: учитывая более, чем 1.5 тысячелетнюю историю крепости, хотелось бы больше информации по временным эпохам.
- ИИгорь17 июня 2024Раик - мастер своего дела. Провёл исключительную экскурсию. Много рассказывал про каждую локацию. Между локациями рассказывал про сам Дагестан, Кавказ
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