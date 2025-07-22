читать дальше

отказались и он провел экскурсию только нам троим. Я не думала, что на столько можно любить свою работу, время пролетело как один миг, профессионал с большой буквы, который может настолько увлечь рассказом истории города, при этом не просто сухой рассказ , а шутками и в не простой обычной манере, когда просто рассказывают заученные факты. Мы ему очень благодарны за рассказ, за внимание, при такой жаре старался водить по теневой стороне где возможно, даже подруга которая говорила сами погуляем по крепости , после экскурсии сказала, просто супер, спасибо с рассказом исторических фактов в такой манере готова слушать всегда. Мы желаем Алияру Исмаиловичу успехов и процветания, надеемся, что в следующий наш приезд обязательно увидимся на какой-нибудь экскурсии, всем своим знакомым едущим в Дербент будем советовать в первую очередь что б записывались обязательно к нему. Спасибо огромное 👍👍👍