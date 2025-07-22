Мои заказы

Дом Петра I – экскурсии в Дербенте

Найдено 16 экскурсий в категории «Дом Петра I» в Дербенте, цены от 620 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Дербент - путешествие сквозь века
Пешая
3 часа
7 отзывов
Водная прогулка
Дербент - путешествие сквозь века
Познакомьтесь с Дербентом через его историю и современность. Прогулка по магалам и центральным улицам раскроет секреты этого уникального города
Начало: У крепости Нарын-Кала
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1499 ₽ за человека
Миры старинного Дербента
Пешая
2.5 часа
71 отзыв
Водная прогулка
Миры старинного Дербента
Классическая обзорная экскурсия по исторической части города
Начало: У ворот Орта-капы
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1400 ₽ за человека
Краски древнего Дербента
Пешая
2.5 часа
25 отзывов
Водная прогулка
Краски древнего Дербента
Узкие улочки, древние памятники и восточный колорит Дербента ждут вас! Погрузитесь в историю, посетив цитадель Нарын-Кала и Джума-мечеть
Начало: У крепости Нарын-Кала
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1300 ₽ за человека
Дербент - первая встреча
Пешая
3 часа
318 отзывов
Водная прогулка
Дербент - первая встреча
Завораживающее путешествие по древнему Дербенту ждет вас. Откройте вековые тайны города вместе с нашим гидом
Начало: У крепости Нарын кала
8 фев в 09:30
9 фев в 09:30
6500 ₽ за всё до 10 чел.
По историческим улочкам Дербента - на гольфкаре
1 час
14 отзывов
Водная прогулка
По историческим улочкам Дербента - на гольфкаре
Погрузитесь в историю Дербента, путешествуя на гольфкаре. Откройте для себя магалы, Джума-мечеть и многое другое в уникальной экскурсии
Начало: У крепости Нарын-Кала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Огни ночного Дербента
Пешая
3 часа
5 отзывов
Групповая
Огни ночного Дербента
Погрузитесь в атмосферу ночного Дербента, прогуливаясь по его историческим улочкам и наслаждаясь уникальным световым шоу в парке
Начало: У цитадели Нарын-кала
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
6000 ₽ за человека
Дербент: один из древнейших в мире
Пешая
3 часа
84 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Дербент: один из древнейших в мире
Познайте Дербент, пройдитесь по историческим местам и услышите уникальные рассказы от местных гидов
Начало: Возле цитадели Нарын-Кала
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
7 фев в 09:00
8 фев в 09:00
2000 ₽ за человека
Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
Пешая
3.5 часа
63 отзыва
Водная прогулка
Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
Погрузитесь в вековую историю Дербента, исследуя древние крепости и узкие улочки с нашим гидом
Начало: Возле крепости Нарын-кала
Завтра в 09:00
4 фев в 09:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Экспресс-прогулка по Дербенту
Пешая
2.5 часа
163 отзыва
Водная прогулка
Экспресс-прогулка по Дербенту
Познакомиться с основными достопримечательностями древнего города
Начало: В Дербенте
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Дербент - город контрастов
Пешая
2 часа
149 отзывов
Водная прогулка
Дербент - город контрастов
Древний Дербент ждёт вас! Откройте для себя уникальные памятники и современные достопримечательности в одном из старейших городов мира
Начало: У цитадели Нарын-кала
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
5000 ₽ за человека
Душевный Дербент: групповая экскурсия на автобусе
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
24 отзыва
Водная прогулка
Душевный Дербент: групповая экскурсия на автобусе
Посетить один из древнейших и красивейших городов Северного Кавказа
Начало: На улице Улица 9-й Магал, 55
4 фев в 12:00
5 фев в 12:00
1500 ₽ за человека
Магия старинного Дербента
Пешая
2 часа
89 отзывов
Водная прогулка
Магия старинного Дербента
Познайте тайны Дербента, пройдитесь по древним улицам и почувствуйте дух времени в групповой экскурсии
Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Аудиопрогулка по Дербенту
Пешая
2 часа
3 отзыва
Водная прогулка
Аудиопрогулка по Дербенту
Погрузитесь в историю Дербента с аудиогидом. Отправляйтесь в путешествие по времени, открывая секреты древних мест
Начало: Возле крепости Нарын-Кала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
620 ₽ за человека
В гости к дедушке Дербенту: путешествие во времени
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
В гости к дедушке Дербенту: путешествие во времени
5000 лет за один день - на премиальном автомобиле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000 ₽ за всё до 10 чел.
Дербент - жемчужина Востока
Пешая
3 часа
Водная прогулка
Дербент - жемчужина Востока
Посетить цитадель Нарын-Кала, погулять по Старому городу и вдохнуть аромат специй на местном базаре
Начало: У цитадели Нарын-Кала
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за человека
Аутентичный Дербент с мастер-классами и дегустацией (всё включено)
На автобусе
8 часов
Групповая
до 19 чел.
Аутентичный Дербент с мастер-классами и дегустацией (всё включено)
Откройте для себя древний Дербент через мастер-классы и дегустации. Уникальный шанс прикоснуться к истории и культуре Дагестана
Начало: На улице Х. Тагиева
Расписание: в четверг в 10:00
5 фев в 10:00
12 фев в 10:00
8000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    22 июля 2025
    Экспресс-прогулка по Дербенту
    Дата посещения: 22 июля 2025
    Гид очень хороший. Экскурсия понравилась
  • С
    Светлана
    13 июля 2025
    Дербент: один из древнейших в мире
    Дата посещения: 13 июля 2025
    Алияр Исмаилович самый суперский гид, не смотря на жару он провел экскурсию, должны были ещё быть люди , но они
    читать дальше

    отказались и он провел экскурсию только нам троим. Я не думала, что на столько можно любить свою работу, время пролетело как один миг, профессионал с большой буквы, который может настолько увлечь рассказом истории города, при этом не просто сухой рассказ , а шутками и в не простой обычной манере, когда просто рассказывают заученные факты. Мы ему очень благодарны за рассказ, за внимание, при такой жаре старался водить по теневой стороне где возможно, даже подруга которая говорила сами погуляем по крепости , после экскурсии сказала, просто супер, спасибо с рассказом исторических фактов в такой манере готова слушать всегда. Мы желаем Алияру Исмаиловичу успехов и процветания, надеемся, что в следующий наш приезд обязательно увидимся на какой-нибудь экскурсии, всем своим знакомым едущим в Дербент будем советовать в первую очередь что б записывались обязательно к нему. Спасибо огромное 👍👍👍

  • Д
    Дмитрий
    22 января 2026
    Краски древнего Дербента
    Отличная экскурсия, один из лучших гидов
  • М
    Мария
    21 января 2026
    Краски древнего Дербента
    Невероятно крутая и интересная экскурсия, узнали много нового о культуре Дербента, о старинной крепости Нарын-кала, прогулялись по улочкам Дербента. Юсиф отличный экскурсовод, все было рассказано просто, доступно и интересно! Обязательно вернемся к вам снова!
    Невероятно крутая и интересная экскурсия, узнали много нового о культуре Дербента, о старинной крепости Нарын-кала, прогулялисьНевероятно крутая и интересная экскурсия, узнали много нового о культуре Дербента, о старинной крепости Нарын-кала, прогулялисьНевероятно крутая и интересная экскурсия, узнали много нового о культуре Дербента, о старинной крепости Нарын-кала, прогулялисьНевероятно крутая и интересная экскурсия, узнали много нового о культуре Дербента, о старинной крепости Нарын-кала, прогулялисьНевероятно крутая и интересная экскурсия, узнали много нового о культуре Дербента, о старинной крепости Нарын-кала, прогулялисьНевероятно крутая и интересная экскурсия, узнали много нового о культуре Дербента, о старинной крепости Нарын-кала, прогулялисьНевероятно крутая и интересная экскурсия, узнали много нового о культуре Дербента, о старинной крепости Нарын-кала, прогулялисьНевероятно крутая и интересная экскурсия, узнали много нового о культуре Дербента, о старинной крепости Нарын-кала, прогулялисьНевероятно крутая и интересная экскурсия, узнали много нового о культуре Дербента, о старинной крепости Нарын-кала, прогулялисьНевероятно крутая и интересная экскурсия, узнали много нового о культуре Дербента, о старинной крепости Нарын-кала, прогулялись
  • М
    Мария
    21 января 2026
    Дербент - путешествие сквозь века
    Спасибо большое Камале за прекрасное знакомство с Дербентом. Бронировала экскурсию спонтанно, совершенно не представляя, что лучше посмотреть в городе. Камаля
    читать дальше

    оперативно перестроила программу, чтобы охватить все, что нужно для первого впечатления. Она великолепный рассказчик с отличным русским языком. Подробно отвечала на все вопросы, даже не касающиеся экскурсии)) Однозначно рекомендую!!

  • И
    Ирина
    16 января 2026
    Магия старинного Дербента
    4 января побывали на интересной экскурсии. Оценили толщину и прочность крепостных стен, увидели зинданы, хранилища воды и прочие старинные сооружения,
    читать дальше

    узнали о жителях и образе жизни за крепостными стенами. Полюбовались на Дербент с высоты птичьего полета! Красота! Потом прогулялись по старинным узким и очень милым улочкам Дербента, где продают ковры, украшения и угощают миндальными пирожками, где бродят по своим делам коты, а за заборами во дворах висят на деревьях созревшие айва и хурма. Неописуемый колорит восточного города! И интересный рассказчик Али! Али, спасибо вам!

    4 января побывали на интересной экскурсии. Оценили толщину и прочность крепостных стен, увидели зинданы, хранилища воды4 января побывали на интересной экскурсии. Оценили толщину и прочность крепостных стен, увидели зинданы, хранилища воды4 января побывали на интересной экскурсии. Оценили толщину и прочность крепостных стен, увидели зинданы, хранилища воды4 января побывали на интересной экскурсии. Оценили толщину и прочность крепостных стен, увидели зинданы, хранилища воды4 января побывали на интересной экскурсии. Оценили толщину и прочность крепостных стен, увидели зинданы, хранилища воды4 января побывали на интересной экскурсии. Оценили толщину и прочность крепостных стен, увидели зинданы, хранилища воды4 января побывали на интересной экскурсии. Оценили толщину и прочность крепостных стен, увидели зинданы, хранилища воды
  • Y
    Ya
    11 января 2026
    Миры старинного Дербента
    Выражаем восхищение великолепной экскурсией. Всем интересующимся историей Дербента и Дагестана рекомендуем именно этого экскурсовода. Эльмира высоко образована, эрудирована, прекрасно владеет речью, замечательный рассказчик. Мы благодарны за интересно проведенное время и приятное общение.
  • К
    Ксения
    10 января 2026
    Дербент - первая встреча
    Проводил экскурсию Андрей. Много тонкостей удалось почерпнуть из экскурсии, не только информация из википедии по стандартной программе. Именно личное общение
    читать дальше

    с гидом даёт возможность получить из осмотра крепости не только полное представление о событиях происходивших на этом древнем месте, но и в целом историю Дагестана.

  • А
    Александра
    10 января 2026
    Экспресс-прогулка по Дербенту
    Добрый день, на Рождество были на экскурсии в Дербенте по крепости Нарын-кала и магалам города. Экскурсию нам провела прекрасный экскурсовод Амина, очень эрудированная женщина с большой любовью и трепетом рассказывала про свой город. Спасибо ей за это 🤩
  • В
    Вячеслав
    8 января 2026
    Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
    Все прошло отлично, Шамиль спокойный и ненавязчивый рассказчик, с юмором

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Дом Петра I»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16:
  1. Дербент - путешествие сквозь века;
  2. Миры старинного Дербента;
  3. Краски древнего Дербента;
  4. Дербент - первая встреча;
  5. По историческим улочкам Дербента - на гольфкаре.
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Крепость Нарын-Кала;
  2. Экраноплан «Лунь»;
  3. Бархан Сарыкум;
  4. Девичьи бани;
  5. Водопад Тобот;
  6. Сулакский каньон;
  7. Дербентская стена;
  8. Джума-Мечеть;
  9. Крепость семи братьев и одной сестры;
  10. Самое главное.
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в феврале 2026
Сейчас в Дербенте в категории "Дом Петра I" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 620 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 1015 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Купите самую интересную из 16 экскурсий в Дербенте на 2026 год по теме «Дом Петра I», 1015 ⭐ отзывов, цены от 620₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель