1 день

Прибытие. Сулакский каньон, пещера Нохъо, Гимринская башня

12:00-13:00 Встреча в аэропорту.

Знакомство с командой, рассадка по экипажам.

Выезд на каньон.

Обед.

Пещера Нохъо — одна из новейших достопримечательностей Дагестана.

Посещаем технические тоннели из которых образована пещера, пешеходный висячий мост и те самые инстаграмные аттракционы — тарзанка, экстремальная тропа и качели прямо в сердце каньона (за доп. плату).

Посещение смотровых площадок на каньоне — официальная смотровая и неофициальная точка (сюда можно добраться только на джипах) на каньоне.

Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель на территории России.

Гимринская башня — оборонительная башня в селе Гимры, Унцукульского района.

Ирганайское водохранилище — живописное водохранилище в Унцукульском районе Дагестана.

Это одно из самых красивых мест в Дагестане, представленное живописными пейзажами, изумрудной водной гладью с отражающимися в ней величественными черными скалами.

Заселение в гостиницу в Верхний Гуниб.

Отель располагается в Гунибе, неподалёку от центра города.

Ужин.