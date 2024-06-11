Погружение в Дагестан. Джип-тур

Погружение в Дагестан
5 дней драйва по просторам Кавказа! Погрузимся в историю и попробуем вкуснейшую дагестанскую кухню! Мы посетим самые топовые локации и места Дагестана, до которых не добраться на туристических автобусах.

Остановимся в аутентичных местах — стандартные отели оставляем для других путешествий, ведь в Дагестане нужно окунуться в национальный колорит.
5
3 отзыва
Погружение в Дагестан. Джип-тур
Погружение в Дагестан. Джип-тур
Погружение в Дагестан. Джип-тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Сулакский каньон, пещера Нохъо, Гимринская башня

12:00-13:00 Встреча в аэропорту.

Знакомство с командой, рассадка по экипажам.

Выезд на каньон.

Обед.

Пещера Нохъо — одна из новейших достопримечательностей Дагестана.

Посещаем технические тоннели из которых образована пещера, пешеходный висячий мост и те самые инстаграмные аттракционы — тарзанка, экстремальная тропа и качели прямо в сердце каньона (за доп. плату).

Посещение смотровых площадок на каньоне — официальная смотровая и неофициальная точка (сюда можно добраться только на джипах) на каньоне.

Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель на территории России.

Гимринская башня — оборонительная башня в селе Гимры, Унцукульского района.

Ирганайское водохранилище — живописное водохранилище в Унцукульском районе Дагестана.

Это одно из самых красивых мест в Дагестане, представленное живописными пейзажами, изумрудной водной гладью с отражающимися в ней величественными черными скалами.

Заселение в гостиницу в Верхний Гуниб.

Отель располагается в Гунибе, неподалёку от центра города.

Ужин.

Прибытие. Сулакский каньон, пещера Нохъо, Гимринская башняПрибытие. Сулакский каньон, пещера Нохъо, Гимринская башняПрибытие. Сулакский каньон, пещера Нохъо, Гимринская башняПрибытие. Сулакский каньон, пещера Нохъо, Гимринская башня
2 день

Гамсутль, Салтинский водопад

Завтрак.

Выезд в Гамсутуль.

Гамсутуль.

Удивительно, но небольшое и древнее селение в Дагестане под названием Гамсутль хорошо знают во всем мире.

Благодаря соцсетям и телевидению село-призрак получило большую популярность среди исследователей, профессиональных путешественников, обычных туристов.

Подъем на уазиках на половину горы (самые настоящие уазики и горный подъем с обрывами и крутыми поворотами).

Пеший подъем в аул-призрак и прогулка к вершине горы через лес, наслаждаясь живописными пейзажами.

Обед (национальная кухня).

Салтинский водопад очаровывает и удивляет даже тех, кто повидал десятки водопадов.

Аул Салта.

Мастер-класс по национальной кухне.

Ужин.

Отдых в отеле.

Гамсутль, Салтинский водопадГамсутль, Салтинский водопадГамсутль, Салтинский водопадГамсутль, Салтинский водопад
3 день

Рафтинг, аул Гоор

Завтрак.

Сбор вещей, освобождение номеров.

Выезд на рафтинг рядом с селом Голотль.

Рафтинг — это не просто сплав по реке, а кипящий в крови адреналин, чувство объединения с природой, мощнейший заряд энергии, которые вы получаете после прохождения порогов.

Подбор экипировки.

Выход на воду (категория сплавов 2+).

Обед.

Датунский храм (средневековый православный храм в самом центре дагестанских гор).

Заброшена в XIII веке, вновь функционировала небольшой отрезок времени в XIX веке.

Посещение аула Гоор на краю обрыва со сторожевыми башнями Кахиб.

Заселение в отель «Этнодом» — аутентичный гостевой дом и музейное пространство на высоте 1600 метров над уровнем моря.

Ужин – блюда национальный кухни.

Рафтинг, аул ГоорРафтинг, аул ГоорРафтинг, аул ГоорРафтинг, аул Гоор
4 день

Водопад Тобот, Каменная чаша, Дербент

Завтрак.

Сбор вещей, освобождение номеров.

Водопад Тобот — уникальный по красоте природный объект.

Место очень красивое, обладает особой силой и энергетикой, каждый год посмотреть на удивительное зрелище приезжают тысячи туристов со всего мира.

Катание на лошадях по окрестностям села (доп. плата).

Экстрим парк Матлас – это огромное горное плато с водопадами и зиплайном.

Основное экстремальное развлечение здесь — зиплайн длиной около 400 метров.

Есть интересная и довольно широкая каменная тропа, проходящая вдоль отвесной скалы, по которой можно пройти под верхней ступенью Матласского водопада.

Каменная чаша — набирающая популярность туристическая жемчужина Горного Дагестана.

Национальный обед.

Выезд в Дербент.

Посещение смотровой площадки.

Ущелье Ая-кьакьа — историческое место с безумно красивой природой.

Здесь вы сможете преодолеть несколько километров пешком по каньону и насладиться потрясающей красотой скалистых массивов, высотой от 50 до 100 метров и широколиственным лесом.

Посещение местечка Сергокала.

Здесь мы заберем домашнее вино.

Дербент.

Прогулка по вечернему городу.

Ужин в Дербенте в ресторане с видом на ночной город.

Заселение в отель Sunrise Hotel.

Водопад Тобот, Каменная чаша, ДербентВодопад Тобот, Каменная чаша, ДербентВодопад Тобот, Каменная чаша, ДербентВодопад Тобот, Каменная чаша, Дербент
5 день

Дербент, экраноплан Лунь, Нарын-кала. Отъезд

Завтрак в отеле.

Сбор вещей, освобождение номеров.

Выезд на Лунь.

В 20 км к югу от Дербента на песчаном берегу Каспийского моря стоит единственный уцелевший с советских времен экраноплан «Лунь», чем-то похожий на фантастические космические корабли из «Звездных войн».

Мы предоставим достаточно времени для памятных фото.

Мастер-класс по ковроткачеству.

Крепость Нарын-кала — персидская цитадель, часть Дербентской крепости, соединённая с Каспийским морем двойными стенами, призванными перекрывать так называемые Каспийские ворота в Персидскую державу.

Обед в ресторане.

Прогулка по исторической части города, магалы.

Магал – это небольшой район старинного восточного города, сосредоточенный вокруг мечети.

Старинные улочки, мечеть, армянская церковь.

Дегустация вин.

Выезд в аэропорт.

Окончание программы ориентировочно в 16:00-18:00.

Дербент, экраноплан Лунь, Нарын-кала. ОтъездДербент, экраноплан Лунь, Нарын-кала. ОтъездДербент, экраноплан Лунь, Нарын-кала. ОтъездДербент, экраноплан Лунь, Нарын-кала. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевых домах и гостиницах по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в машине, руб:

Количество человек в машинеСтоимость
3-местная посадка в джип72 200
4-местная посадка в джип67 500

Доплата за одноместное размещение — 13 400 руб.

Скидки предусмотрены только при размещении детей на дополнительном месте (уточняется при бронировании).

Варианты проживания

Лофт

2 ночи

Отель «Лофт» построен в 2022 году и находится в живописном районе. Тихое и спокойное место с потрясающим видом на горы.

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Этнодом

1 ночь

Гостевой дом «Этнодом» расположился в селе Чох, республика Дагестан. Это очень колоритное место с большой историей, постройка служит жильцам уже почти два века. Международный аэропорт Махачкалы располагается в 75 км, гости могут воспользоваться трансфером, за дополнительную плату.

Дом располагает уютными трехместными и двухместными номерами, практически из каждой комнаты открывается шикарный вид. Ванная комната оборудована душевой, постояльцам предоставляется чистое постельное белье, полотенца и тапочки.

На кухне есть все, что может понадобиться во время приготовления обедов и ужинов, также здесь установлена стиральная машина. За символическую сумму гости могут угоститься вкуснейшим завтраком, а также воспользоваться принадлежностями для барбекю.

Этнодом находится в очень красивом месте, окруженный горами, хозяева дома проводят пешие экскурсии и рассказывают жильцам о местной культуре, организовывают прогулки на лошадях и рыбалку.

ЭтнодомЭтнодомЭтнодомЭтнодомЭтнодомЭтнодомЭтнодом

Sunrise Hotel

1 ночь

Вариант для активного отдыха — отель «Отель Sunrise» находится в Дербенте. Этот отель располагается в 3 км от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Цитадель Нарын-Кала.

Кафе отеля — удобное место для перекуса. Хотите оставаться на связи? В отеле есть бесплатный Wi-Fi. Для путешественников на машине организована парковка. Чтобы путешествие было не только приятным, но и удобным, гости могут заказать трансфер.

Дополнительно: прачечная и гладильные услуги. Персонал отеля говорит на русском.

Sunrise HotelSunrise HotelSunrise HotelSunrise HotelSunrise HotelSunrise Hotel

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание - комфортабельные джипы с кондиционером, музыкой, опытным водителей, водой и прочими напитками
  • 3-местное или 2-местное размещение
  • Питание: 4 завтрака, 4 обеда, 4 ужина
  • Входные платы
  • Экскурсионное обслуживание
  • Услуги гида, организатор, сопровождение
  • Прогулка на катере по водохранилищу
  • Рафтинг
  • Мастер-класс по ковроткачеству
  • Мастер-класс по национальной кухне
  • Сопровождение группы из Петрозаводска и Санкт-Петербурга
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Сувениры и другие личные покупки
  • Доплата за одноместное размещение - 13 400 руб
  • Индивидуальный трансфер
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за доп. плату: катание на лошадях по окрестностям селатарзанка, экстремальная тропа и качели на каньоне
  • Катание на лошадях по окрестностям села
  • Тарзанка, экстремальная тропа и качели на каньоне
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Необходимо взять с собой наличные деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер — сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

На каком транспорте будем передвигаться?

Комфортабельные джипы с кондиционерами, музыкой, опытным водителем, вкусностями и напитками.

Кто нас будет сопровождать?

На протяжение всего тура с вами будет профессиональные гиды и организаторы. Вы можете не переживать, что останетесь одни в отеле или любой другой локации, гиды и организаторы будут 24 часа в сутки с вами.

Полное сопровождение с Петрозаводска и Санкт-Петербурга.

Возможно самостоятельно добраться до аэропорта Дагестана.

Какое питание будет в туре?

Вы когда-нибудь просили добавки в турах? Хотели попробовать все и завернуть еще с собой? Нет? Тогда данный тур точно сможет вас удивить. Национальная кухня восхитит вас многообразием и вариацией приготовления блюд. А запах овощей и фруктов будет долго сниться во снах.

Питание в туре лучше, чем в отелях со шведским столом. В туре включены завтраки, обеды и ужины, приготовленные местными поварами национальной кухни.

Есть ли скидки на тур?

Скидки предусмотрены только при размещении детей на дополнительном месте (уточняется при бронировании).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Я
11 июн 2024
Оформляли тур в Карелию в "Большой Стране". За несколько дней до выезда оказалось, что группа не набралась и мы поначалу расстроились, но нам подобрали индивидуальную программу в те же деньги
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и получилось даже лучше. Все было сделано под наши желания, встреча на вокзале, трансфер на базу отдыха, сопровождение по программе тура. Все было безупречно, получили море эмоций и впечатлений. Спасибо за столь высокую организацию тура!

Оформляли тур в Карелию в &quot;Большой Стране&quot;. За несколько дней до выезда оказалось, что группа неОформляли тур в Карелию в &quot;Большой Стране&quot;. За несколько дней до выезда оказалось, что группа неОформляли тур в Карелию в &quot;Большой Стране&quot;. За несколько дней до выезда оказалось, что группа неОформляли тур в Карелию в &quot;Большой Стране&quot;. За несколько дней до выезда оказалось, что группа неОформляли тур в Карелию в &quot;Большой Стране&quot;. За несколько дней до выезда оказалось, что группа неОформляли тур в Карелию в &quot;Большой Стране&quot;. За несколько дней до выезда оказалось, что группа неОформляли тур в Карелию в &quot;Большой Стране&quot;. За несколько дней до выезда оказалось, что группа не
П
3 сен 2023
Всё было исключительно хорошо подготовлено. Ничего не забыто, запасы продовольствия ещё остались с излишком на базе. Спальные мешки чистые и теплые, палатки удобные и свежие. Инструктор Семён, несмотря на молодость, довольно опытный и сметливый парень. Давал нужные и своевременные советы и заказывал отличные песни нашему полевому гитаристу из группы)))
О
15 авг 2023
Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как дома в одеялке. Желаю дальнейшего процветания и хорошей погоды 🌞🌞🌞
Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как

Тур входит в следующие категории Дербента

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