Остановимся в аутентичных местах — стандартные отели оставляем для других путешествий, ведь в Дагестане нужно окунуться в национальный колорит.
Программа тура по дням
Прибытие. Сулакский каньон, пещера Нохъо, Гимринская башня
12:00-13:00 Встреча в аэропорту.
Знакомство с командой, рассадка по экипажам.
Выезд на каньон.
Обед.
Пещера Нохъо — одна из новейших достопримечательностей Дагестана.
Посещаем технические тоннели из которых образована пещера, пешеходный висячий мост и те самые инстаграмные аттракционы — тарзанка, экстремальная тропа и качели прямо в сердце каньона (за доп. плату).
Посещение смотровых площадок на каньоне — официальная смотровая и неофициальная точка (сюда можно добраться только на джипах) на каньоне.
Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель на территории России.
Гимринская башня — оборонительная башня в селе Гимры, Унцукульского района.
Ирганайское водохранилище — живописное водохранилище в Унцукульском районе Дагестана.
Это одно из самых красивых мест в Дагестане, представленное живописными пейзажами, изумрудной водной гладью с отражающимися в ней величественными черными скалами.
Заселение в гостиницу в Верхний Гуниб.
Отель располагается в Гунибе, неподалёку от центра города.
Ужин.
Гамсутль, Салтинский водопад
Завтрак.
Выезд в Гамсутуль.
Гамсутуль.
Удивительно, но небольшое и древнее селение в Дагестане под названием Гамсутль хорошо знают во всем мире.
Благодаря соцсетям и телевидению село-призрак получило большую популярность среди исследователей, профессиональных путешественников, обычных туристов.
Подъем на уазиках на половину горы (самые настоящие уазики и горный подъем с обрывами и крутыми поворотами).
Пеший подъем в аул-призрак и прогулка к вершине горы через лес, наслаждаясь живописными пейзажами.
Обед (национальная кухня).
Салтинский водопад очаровывает и удивляет даже тех, кто повидал десятки водопадов.
Аул Салта.
Мастер-класс по национальной кухне.
Ужин.
Отдых в отеле.
Рафтинг, аул Гоор
Завтрак.
Сбор вещей, освобождение номеров.
Выезд на рафтинг рядом с селом Голотль.
Рафтинг — это не просто сплав по реке, а кипящий в крови адреналин, чувство объединения с природой, мощнейший заряд энергии, которые вы получаете после прохождения порогов.
Подбор экипировки.
Выход на воду (категория сплавов 2+).
Обед.
Датунский храм (средневековый православный храм в самом центре дагестанских гор).
Заброшена в XIII веке, вновь функционировала небольшой отрезок времени в XIX веке.
Посещение аула Гоор на краю обрыва со сторожевыми башнями Кахиб.
Заселение в отель «Этнодом» — аутентичный гостевой дом и музейное пространство на высоте 1600 метров над уровнем моря.
Ужин – блюда национальный кухни.
Водопад Тобот, Каменная чаша, Дербент
Завтрак.
Сбор вещей, освобождение номеров.
Водопад Тобот — уникальный по красоте природный объект.
Место очень красивое, обладает особой силой и энергетикой, каждый год посмотреть на удивительное зрелище приезжают тысячи туристов со всего мира.
Катание на лошадях по окрестностям села (доп. плата).
Экстрим парк Матлас – это огромное горное плато с водопадами и зиплайном.
Основное экстремальное развлечение здесь — зиплайн длиной около 400 метров.
Есть интересная и довольно широкая каменная тропа, проходящая вдоль отвесной скалы, по которой можно пройти под верхней ступенью Матласского водопада.
Каменная чаша — набирающая популярность туристическая жемчужина Горного Дагестана.
Национальный обед.
Выезд в Дербент.
Посещение смотровой площадки.
Ущелье Ая-кьакьа — историческое место с безумно красивой природой.
Здесь вы сможете преодолеть несколько километров пешком по каньону и насладиться потрясающей красотой скалистых массивов, высотой от 50 до 100 метров и широколиственным лесом.
Посещение местечка Сергокала.
Здесь мы заберем домашнее вино.
Дербент.
Прогулка по вечернему городу.
Ужин в Дербенте в ресторане с видом на ночной город.
Заселение в отель Sunrise Hotel.
Дербент, экраноплан Лунь, Нарын-кала. Отъезд
Завтрак в отеле.
Сбор вещей, освобождение номеров.
Выезд на Лунь.
В 20 км к югу от Дербента на песчаном берегу Каспийского моря стоит единственный уцелевший с советских времен экраноплан «Лунь», чем-то похожий на фантастические космические корабли из «Звездных войн».
Мы предоставим достаточно времени для памятных фото.
Мастер-класс по ковроткачеству.
Крепость Нарын-кала — персидская цитадель, часть Дербентской крепости, соединённая с Каспийским морем двойными стенами, призванными перекрывать так называемые Каспийские ворота в Персидскую державу.
Обед в ресторане.
Прогулка по исторической части города, магалы.
Магал – это небольшой район старинного восточного города, сосредоточенный вокруг мечети.
Старинные улочки, мечеть, армянская церковь.
Дегустация вин.
Выезд в аэропорт.
Окончание программы ориентировочно в 16:00-18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевых домах и гостиницах по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в машине, руб:
|Количество человек в машине
|Стоимость
|3-местная посадка в джип
|72 200
|4-местная посадка в джип
|67 500
Доплата за одноместное размещение — 13 400 руб.
Скидки предусмотрены только при размещении детей на дополнительном месте (уточняется при бронировании).
Варианты проживания
Лофт
Отель «Лофт» построен в 2022 году и находится в живописном районе. Тихое и спокойное место с потрясающим видом на горы.
Этнодом
Гостевой дом «Этнодом» расположился в селе Чох, республика Дагестан. Это очень колоритное место с большой историей, постройка служит жильцам уже почти два века. Международный аэропорт Махачкалы располагается в 75 км, гости могут воспользоваться трансфером, за дополнительную плату.
Дом располагает уютными трехместными и двухместными номерами, практически из каждой комнаты открывается шикарный вид. Ванная комната оборудована душевой, постояльцам предоставляется чистое постельное белье, полотенца и тапочки.
На кухне есть все, что может понадобиться во время приготовления обедов и ужинов, также здесь установлена стиральная машина. За символическую сумму гости могут угоститься вкуснейшим завтраком, а также воспользоваться принадлежностями для барбекю.
Этнодом находится в очень красивом месте, окруженный горами, хозяева дома проводят пешие экскурсии и рассказывают жильцам о местной культуре, организовывают прогулки на лошадях и рыбалку.
Sunrise Hotel
Вариант для активного отдыха — отель «Отель Sunrise» находится в Дербенте. Этот отель располагается в 3 км от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Цитадель Нарын-Кала.
Кафе отеля — удобное место для перекуса. Хотите оставаться на связи? В отеле есть бесплатный Wi-Fi. Для путешественников на машине организована парковка. Чтобы путешествие было не только приятным, но и удобным, гости могут заказать трансфер.
Дополнительно: прачечная и гладильные услуги. Персонал отеля говорит на русском.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание - комфортабельные джипы с кондиционером, музыкой, опытным водителей, водой и прочими напитками
- 3-местное или 2-местное размещение
- Питание: 4 завтрака, 4 обеда, 4 ужина
- Входные платы
- Экскурсионное обслуживание
- Услуги гида, организатор, сопровождение
- Прогулка на катере по водохранилищу
- Рафтинг
- Мастер-класс по ковроткачеству
- Мастер-класс по национальной кухне
- Сопровождение группы из Петрозаводска и Санкт-Петербурга
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Сувениры и другие личные покупки
- Доплата за одноместное размещение - 13 400 руб
- Индивидуальный трансфер
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за доп. плату: катание на лошадях по окрестностям селатарзанка, экстремальная тропа и качели на каньоне
- Катание на лошадях по окрестностям села
- Тарзанка, экстремальная тропа и качели на каньоне
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Необходимо взять с собой наличные деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер — сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
На каком транспорте будем передвигаться?
Комфортабельные джипы с кондиционерами, музыкой, опытным водителем, вкусностями и напитками.
Кто нас будет сопровождать?
На протяжение всего тура с вами будет профессиональные гиды и организаторы. Вы можете не переживать, что останетесь одни в отеле или любой другой локации, гиды и организаторы будут 24 часа в сутки с вами.
Полное сопровождение с Петрозаводска и Санкт-Петербурга.
Возможно самостоятельно добраться до аэропорта Дагестана.
Какое питание будет в туре?
Вы когда-нибудь просили добавки в турах? Хотели попробовать все и завернуть еще с собой? Нет? Тогда данный тур точно сможет вас удивить. Национальная кухня восхитит вас многообразием и вариацией приготовления блюд. А запах овощей и фруктов будет долго сниться во снах.
Питание в туре лучше, чем в отелях со шведским столом. В туре включены завтраки, обеды и ужины, приготовленные местными поварами национальной кухни.
Есть ли скидки на тур?
Скидки предусмотрены только при размещении детей на дополнительном месте (уточняется при бронировании).