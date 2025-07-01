янв
Программа тура по дням
Прибытие. Бархан Сарыкум, Сулакский каньон
08:00 Сбор группы на железнодорожном вокзале Махачкалы.
Дагестан называют Южными воротами Кавказа, и именно через них вы отправитесь в удивительное путешествие вдоль Каспийского побережья.
Весь маршрут новогоднего тура проложен с севера на юг Дагестана, чтобы Вы в полной мере насладились разнообразными достопримечательностями этой горной республики!
Удивительным и необычным Дагестан делают много мест и одно из них — бархан Сары-кум.
Этот бархан простирается на целых 12 км в длину, 4 км в ширину, а высота достигает 260 метров!
Безусловно, высота любого бархана — величина относительная.
Далее нас ждет посещение самой знаменитой достопримечательности Дагестана — Сулакского каньона!
Наибольшая глубина каньона — 1560 метров.
Длина его составляет 53 км — он один из самых протяжённых в мире, а ширина — от нескольких десятков метров до 3 км.
Здесь получаются фантастически красивые фотографии!
Также сегодня увидим огромное, словно море, Чиркейское водохранилище.
К вечеру приедет в гостиницу, где разместимся на ближайшие 3 ночи.
Активная часть новогоднего тура по Дагестану: 4,5 км, перепад высот 170-250 м (бархан Сары-кум).
Хунзахское плато, «Белые журавли», Матласская каменная чаша
Второй день нашего новогоднего тура по Дагестану будет не менее впечатляющим!
Начнем мы с жемчужины Хунзахского плато — одного из самых высоких водопадов Северного Кавказа — изящного водопада Тобот.
Зимой этот водопад превращается в сказочную ледяную нить или огромную новогоднюю глыбу, которая переливается всеми цветами радуги и солнечными бликами в ясный день, а в хмурый — напоминает посох Снежной Королевы!
Затем мы отдадим должное памяти поколений и посетим мемориальный комплекс «Белые журавли», созданный в память о тех, кто погиб, сражаясь за свое Отечество на полях всех войн и времен.
Такжепобродим таинственными тропами и лабиринтами ущелья Матласская каменная чаша.
Пещерные лабиринты Матласской каменной чаши так и манят своими покрытыми мхом стенами и свежим ледяным воздухом!
В заключение программы второго дня новогоднего тура посетим Ханский водопад, который находится на Матласском плато.
Зимой здесь лежит снег, который превращается в волшебную кружевную шаль, будто укрывающую Матласское плато от порывистого январского ветра.
Активная часть новогоднего тура по Дагестану: 6,2 км, перепад высот в пределах 20-70 м.
Водохранилище Аварское Койсу, Карадахская теснина, Датунский храм. Древние города Кахиб и Гоор, язык Тролля
Новый день в горах Дагестана начнется рано и будет опять насыщен эмоциями!
Первое место назначения сегодня — водохранилище на реке Аварское Койсу.
Это рукотворное, а не природное, творение, но от его вида захватывает дух!
Изумрудного цвета вода, окруженная склонами, покрытыми соснами и пихтами, дарит ощущение тишины и спокойствия.
Дальнейший наш путь лежит через Карадахскую теснину — каньон, порожденный местной рекой.
Постепенно от природных чудес перейдем к рукотворным.
И первое из таких мест в новогоднем туре — это Датунский храм.
Только представьте: храм — это пустынное место в объятиях склонов гор и горной реки, защищенное от внешнего мира, его шума, ветров, и суеты, наполняющие каждого пришедшего сюда умиротворениям и покоем!
А что же ждет нас далее? Гоор!
Дорога здесь проходит частично по асфальту, затем сменяется крутым грунтовым серпантином.
Виды вокруг зачаруют вас настолько, что вы и не заметите, как перед вами откроется старый город Гоор.
Притаившийся на краю глубочайшей пропасти, он открывает такой вид, что любой смотрящий на него в восхищении замолкает!
Здесь же мы увидим знаменитый Язык тролля — каменный выступ, гордо парящий над пропастью.
А по соседству — сказочные башни аула Старый Кахиб.
Это самый высокий и непреступный аулиз всех древних аулов Дагестана!
Активная часть новогоднего тура по Дагестану: 10,2 км, перепад высот в пределах 20-150 м.
Аул Чох и легендарный горд-призрак Гамсутль
Этот день новогоднего тура приведет нас в маленький, но гордый аул Чох, притаившийся у подножья заснеженных склонов горы.
В древние времена через аул пролегал Великий Шелковый путь и заморские караваны останавливались здесь на ночлег.
От Аула Чох двигаемся на следующую остановку — мистический и завораживающий аул Гамсутль!
Он располагается очень далеко от цивилизации, среди первозданной красоты. Расположен Гамсутль на высоте почти 1500 м над уровнем моря.
Дома аула частично срастаются со скалами и очень напоминают жилища перуанских индейцев, отчего его зачастую называют дагестанским Мачу-Пикчу.
Путешественники, побывавшие в ауле Гамсутль, говорят, что время здесь останавливается и превращается в сказочное ощущение единения с миром, Вселенной и течением жизни.
Разговаривать не хочется.
Хочется любоваться красотой вокруг и наполняться магической энергией Высшей силы!
Завершает маршрут этого дня посещение башни Андалал около Гунибского водохранилища.
Затем — переезд из горной части Дагестана в Дербент, поселение в гостинице на 2 ночи.
Активная часть новогоднего тура по Дагестану: 5,5 км, перепад высот 1450-1680 м.
Дербент: крепость Нарын-Кала, прогулка по старому городу
Пришло время для посещения Дербента — самого древнего и южного города России!
Здесь посетим крепость Нарын-Кала, которая в течение многих веков являлась основным оборонительным сооружением города.
Затем прогуляемся за счастьем по пешеходной части города и улице Счастливых людей.
В парке Низами Гянджеви увидим величественный памятник классику персидской поэзии — поэту Низами Гянджеви, прогуляемся вдоль самого большого светомузыкального фонтана в России, загадаем новогодние желания и покачаемся на воздушных качелях.
А еще посетим, пожалуй, самую необычную локацию — экраноплан Лунь!
Это чудо советской инженерной мысли!
Представляет собой гидрид самолета и корабля-ракетоносца, который может парить как над землей, так и над водой.
Обитает Лунь на берегу Каспийского моря.
Если Вы любитель привозить из путешествий множество сувениров и гостинцев с местным колоритом, то Вас не оставит равнодушным сегодняшнее посещение местного сувенирного рынка.
Здесь сможете попробовать иприобрести местное вино, купить новогодние гостинцы для родных и друзей, а также необычные сувениры из стекла и серебра!
Активная часть новогоднего тура по Дагестану: 5,8 км.
Отъезд
Сегодня заключительный день новогоднего тура по Дагестану.
Финиш маршрута в Дербенте в 10:00 (ж/д вокзал), Махачкале в 13:30-14:30 МСК (аэропорт, ж/д вокзал).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
- 4 ночи в горах — гостиница Сарир, Хадижа или Цада.
- 2 ночи в Дербенте — гостиница Сафия или аналогичная.
Указан возможный вариант размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Гостиница «Хадижа»
Гостевой дом «Хадиджа» расположен в поселке Большой Гоцатль и располагает садом и террасой.
Гостиница «Сарир»
Гостиница «Сафия»
Отель «Сафия» расположен в Дербенте, на берегу Каспийского моря.
К размещению представлены уютные номера, включающие удобные спальные места, телевидение и холодильник для скоропортящихся продуктов. Имеется личный санузел, постояльцам предоставляется комплект чистых полотенец. Для доступа к интернету можно бесплатно подключиться к Wi-Fi.
В каждом номере организована чайная станция. Рядом работают продуктовый магазин, а также кафе.
В непосредственной близости находятся пляж и остановки общественного транспорта. В свободное время можно посетить Музей боевой славы в 1,2 км или погулять в парке им. Низами Гянджеви в 2 км. Расстояние до аэропорта «Уйташ» - 97,9 км, до железнодорожного вокзала - 2,8 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание в гостинице, 2-, 3-местные номера, удобства в номере
- Питание: завтраки (день 2-6) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!)
- Входные билеты на бархан Сары-Кум, в Карадахскую теснину, Салтинский водопад, крепость Нарын-Кала
- Групповая аптечка
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Доплата за 1-местное размещение
- Питание: обеды, ужины. Стоимость обедов / ужинов в кафе от 600 руб
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- куртка, шапка, перчатки. Температура воздуха в горной части маршрута: -5… +8С.;
- флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице;
- футболка;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- ходовые брюки;
- термобелье;
- нижнее белье;
- носки;
- зимняя не скользкая обувь или зимние треккинговые ботинки;
- шлепки (для ходьбы в гостинице;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- треккинговые палки. Могут пригодиться на маршруте в Гамсутль;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- пластиковая бутылка 0,5-0,7 л (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- термос объёмом 0,5-1,0 л, пригодится в течение дня;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.;
- подпопник;
- сушилки для обуви;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- наличные деньги;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где начало и конец маршрута?
Старт маршрута: г. Махачкала (ж/д вокзал) в 08:00 МСК.
Финиш маршрута: г. Дербент в 10:00 (ж/д вокзал), г. Махачкала в 13:30-14:30 МСК (аэропорт, ж/д вокзал).
Может ли программа быть изменена?
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен.
Какая инфраструктура на маршруте?
Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): ежедневно. Во время треккинга в ущельях и переездов по маршруту мобильная связь может отсутствовать. Связь Теле 2 работает при переключении на местного оператора мобильной связи.
Инфраструктура. По маршруту есть небольшие продуктовые магазины, кафе. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, терминалов нет. Практикуется оплата безналичным переводом с карты на карту.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Пожелание к гостинице - предусмотреть комнату для сушки вещей. Один из дней весь день шёл дождь и было прохладно. Отопление уже отключено. В таких условиях было тяжело высушить одежду. Пришлось это делать феном, потому что в естественных условиях ничего не сохло.
Благодарим вас за отзыв. Рады, что тур вам понравился!
Мы передадим ваше пожелание по устройству сушильной комнаты принимающей стороне. Действительно, это может быть удобно для постояльцев отеля.
Будем ждать вас и в других наших турах по России!