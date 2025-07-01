1 день

Прибытие. Бархан Сарыкум, Сулакский каньон

08:00 Сбор группы на железнодорожном вокзале Махачкалы.

Дагестан называют Южными воротами Кавказа, и именно через них вы отправитесь в удивительное путешествие вдоль Каспийского побережья.

Весь маршрут новогоднего тура проложен с севера на юг Дагестана, чтобы Вы в полной мере насладились разнообразными достопримечательностями этой горной республики!

Удивительным и необычным Дагестан делают много мест и одно из них — бархан Сары-кум.

Этот бархан простирается на целых 12 км в длину, 4 км в ширину, а высота достигает 260 метров!

Безусловно, высота любого бархана — величина относительная.

Далее нас ждет посещение самой знаменитой достопримечательности Дагестана — Сулакского каньона!

Наибольшая глубина каньона — 1560 метров.

Длина его составляет 53 км — он один из самых протяжённых в мире, а ширина — от нескольких десятков метров до 3 км.

Здесь получаются фантастически красивые фотографии!

Также сегодня увидим огромное, словно море, Чиркейское водохранилище.

К вечеру приедет в гостиницу, где разместимся на ближайшие 3 ночи.

Активная часть новогоднего тура по Дагестану: 4,5 км, перепад высот 170-250 м (бархан Сары-кум).