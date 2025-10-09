Групповая
до 25 чел.
Дом-драккар викингов: экспедиция из Подмосковья в Средневековье
Посетить воссозданный Гокстадский корабль и погрузиться в быт средневекового человека
Начало: МО, Дмитровский район, пос. Муханки
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Дмитрову + Музей лягушки
Погрузиться в древнюю историю, погулять по кремлю, посетить монастыри и зайти в необычный музей
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
7400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Дмитров - древний город четырёх корон
Пройти по улочкам, открыть символы прошлого и узнать о том, как здесь живут сейчас
Начало: У ж/д вокзала Дмитрова
11 окт в 12:00
18 окт в 12:00
6700 ₽ за всё до 15 чел.
