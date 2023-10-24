Мы приглашаем вас отдохнуть от ваших дел и отправиться на внедорожнике в горный посёлок Домбай. Мы проедем через перевал Гумбаши, где в хорошую погоду виден красавец Эльбрус. Дальше нас ждут сырные пещеры, посетим Христианский храм Х века.
Проедем по берегу озёра Кара Кёль, попьём воды из самой чистой реки УруМуруджу, а в самом курорте Домбай поднимемся на канатной дороге на гору Муса Ачитара с прекрасными видами.
Сама дорога очень живописная, поэтому у нас будет масса локаций на которых при вашем желании мы будем останавливаться.
Проедем по берегу озёра Кара Кёль, попьём воды из самой чистой реки УруМуруджу, а в самом курорте Домбай поднимемся на канатной дороге на гору Муса Ачитара с прекрасными видами.
Сама дорога очень живописная, поэтому у нас будет масса локаций на которых при вашем желании мы будем останавливаться.
Ближайшие даты:
24
окт
окт
25
окт
окт
26
окт
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28
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Перевал Гумбаши
- Река Уллу Муруджу
- Христианский храм постройки 965 года
- Заповедник и озеро с горной форелью и водопадом
- Посёлок Домбай
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Западный Кавказ с его Горами и рекамиМы проедем через перевал Гумбаши, где в хорошую погоду виден красавец Эльбрус. Дальше нас ждут сырные пещеры, посетим Христианский храм Х века. Проедем по берегу озёра Кара Кёль, попьём воды из самой чистой реки УруМуруджу, а в самом курорте Домбай поднимемся на канатной дороге на гору Муса Ачитара с прекрасными видами. Сама дорога очень живописная, поэтому у нас будет масса локаций на которых при вашем желании мы будем останавливаться.
Каждый день в 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Услуги водителя
- Что не входит
- Заповедник — 400 рублей с человека
- Канатная дорога — 1200-1600 в зависимости от времени года
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Проспект Мира 1 или от места вашего проживанияЗавершение: Проспект Мира 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 7:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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На весь день
Джиппинг
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