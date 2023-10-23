Город солнца - Домбай и Сентинский храм из Кисловодска

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Из Кисловодска мы отправимся в курортный поселок Домбай. Он удивит Вас красотами снежных вершин, ледников и завораживающих ущелий.

А наш гид поможет вам ощутить всю красоту Кавказских гор и расскажут множество интересных мифов и легенд.
Город солнца - Домбай и Сентинский храм из Кисловодска
Город солнца - Домбай и Сентинский храм из Кисловодска
Город солнца - Домбай и Сентинский храм из Кисловодска
Город солнца - Домбай и Сентинский храм из Кисловодска
Город солнца - Домбай и Сентинский храм из Кисловодска
Город солнца - Домбай и Сентинский храм из Кисловодска
Ближайшие даты:
23
окт
24
окт
25
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окт
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28
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29
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даты

Что вас ожидает:

  • Поляна Домбай
  • Кавказский хребет
  • Сентинский храм
  • Ущелье Алибек, Домбай-Ульген и Аманауз
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вас ждет:

  • Вы увидите ущелья Алибек, Домбай-Ульген и Аманауз, которые словно ниточки тянущийся у самого подножия гор.
  • Покорите на канатной дороге один из пиков Мусса-Ачитара.
  • Насладитесь чашечкой горного глинтвейна.
  • Увидите с высоты 3200 метров всю красоту Кавказского хребта.
  • Посетите древнейший из православных храмов — Сентинский храм Х века.

Важно знать:

Питание и подъем по канатной дороге в стоимость не входят.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Водитель-Гид
  • Трансфер
  • Кофе сваренный в турке
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
  • Подъём на канатной дороге
Где начинаем и завершаем?
Начало: по договоренности с путешественником
Завершение: по договоренности с путешесвенником
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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