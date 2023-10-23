Из Кисловодска мы отправимся в курортный поселок Домбай. Он удивит Вас красотами снежных вершин, ледников и завораживающих ущелий.
А наш гид поможет вам ощутить всю красоту Кавказских гор и расскажут множество интересных мифов и легенд.
А наш гид поможет вам ощутить всю красоту Кавказских гор и расскажут множество интересных мифов и легенд.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Поляна Домбай
- Кавказский хребет
- Сентинский храм
- Ущелье Алибек, Домбай-Ульген и Аманауз
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вас ждет:
- Вы увидите ущелья Алибек, Домбай-Ульген и Аманауз, которые словно ниточки тянущийся у самого подножия гор.
- Покорите на канатной дороге один из пиков Мусса-Ачитара.
- Насладитесь чашечкой горного глинтвейна.
- Увидите с высоты 3200 метров всю красоту Кавказского хребта.
- Посетите древнейший из православных храмов — Сентинский храм Х века.
Важно знать:Питание и подъем по канатной дороге в стоимость не входят.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Водитель-Гид
- Трансфер
- Кофе сваренный в турке
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Подъём на канатной дороге
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: по договоренности с путешественникомЗавершение: по договоренности с путешесвенником
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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