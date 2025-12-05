Показать всёБадукские озёраЭкскурсии на Домбай из КисловодскаЭкскурсии на Домбай из ЕссентуковПятигорск
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборДомбай на автомобиле премиум-класса: эксклюзивный маршрут
Путешествие по Домбаю: насладитесь красотой на авто премиум-класса, создавая собственный маршрут
Начало: Домбай или Теберда
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 7950 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная сказка Домбая
Тебердинский заповедник, реки, озёра, ущелья и потрясающие виды Эльбруса за 1 день
Начало: Поселок Домбай
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 7950 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Домбая - в храм, ущелье и заповедник
Погрузитесь в историю и природу Кавказа. Посетите древний храм, насладитесь целебными нарзанами и познакомьтесь с фауной заповедника
Начало: В домбае или в Теберде из отеля проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Поход к Бадукским озёрам - из Домбая
Полюбоваться прозрачной водой и прогуляться по Тебердинскому заповеднику
Начало: У канатной дороги в Домбае
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
15 000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия5 декабря 2025Были с подружкой на экскурсии в конце ноября. Водитель Мурат интересно рассказывал, делал остановки для фото. Посмотрели Сентинский храм (от
- ККатерина26 октября 2025Очень гостепреимный,доброжелательный гид Мурат,это просто кладезь интересной, полезной информации,столько удивительных фактов,что слушаешь не перебивая.
Живописные маршруты с изумительными видами. Красота от которой захватывает дух.
Спасибо огромное за незабываемую экскурсию и внимательное, теплое, кавказское радушие. Будем дальше ждать новой встречи.
- ААндрей20 сентября 2025Очень понравилась поездка, с прекрасным гидом, настоящим любителем своего края. 5+
- ВВиктория12 сентября 2025Сегодня мы имели удовольствие познакомиться с профессиональным гидом Муратом в Домбае и хочу поделиться своими впечатлениями.
Первое, что поразило — это
- ЕЕкатерина28 августа 2025Огромное спасибо Мурату за прекрасную экскурсию! Он помог определиться с местами и учёл все наши пожелания. С ним было приятно
- ММаксим15 августа 2025Выражаю благодарность Мурату, нашему гиду и экскурсоводу, за прекрасно проведенное время. Все было на высоте как и сами горы:) Стоит
- ААлина2 августа 2025Все очень понравилось 🤗
- ААлександра1 августа 2025Гид очень понравился — интересно рассказывал, отвечал на все вопросы и создал дружелюбную атмосферу. Рекомендуем!
- ЕЕлена25 июля 2025Мне очень все понравилось! Рекомендую! Мурат отличный гид и приятный человек!
- ННаталья22 июля 2025Мурат очень приятный, интересный собеседник, интеллигентный, отличный гид. Экскурсия интересная, безопасная. Моей семье все очень понравилось!
- ЕЕвгения19 июля 2025Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Мурату за экскурсию к озеру Туманлы-Кёль и Сентинскому храмув Домбае! 🏔️Программа была очень хорошо
- ИИрина16 июля 2025Спасибо за экскурсию и отдельная благодарность гиду Мурату. Великолепный рассказчик, знает и любит свой край. Все прекрасно организовано, исключительно по нашему запросу. Рекомендую всем, не пожалеете!
- ММарина15 июля 2025Большое спасибо Мурату за отличную экскурсию: познавательно, интересно. Мурат очень хорошо нас вез))) не лихачил, много интересного рассказывал. Покащал не только запланированное место, но и еще второе красивое место. Советуем.
- ААлёна15 июля 2025Очень понравился Мурат как человек, все приятно и интересно рассказывал, хорошая машина, комфортная езда.
Всём советую обращаться к Мурату.
- ВВладислава5 июля 2025Благодаря Мурату сегодня познакомились с прекрасными окрестностями Домбая. Под впечатлением буквально от всего: мест, над которыми особенно постаралась природа, гостеприимства, интересной беседы. Рады, что именно Вы познакомили нас с историей Домбая!
С уважением, Наталья и Владислава.
- ВВиктор22 июня 2025Тимур профессионал своего дела, очень любит свой край и от этого экскурсия с душой. Все понравилось
- ННадежда20 июня 2025Отличная экскурсия, Мурат предложил интересный вариант маршрута, очень интересно рассказывал о местной природе, истории поселка. Удобный автомобиль, аккуратное и безопасное вождение. Спасибо!
- ООльга2 июня 2025Очень понравилось путешествие в ущелье Домбай-Ульген с восхождением к Чучхурскому водопаду! Машина комфортная, суперпрходимая. Мурат - любит свой родной Домбай
- ААлександр2 июня 2025Спасибо Мурату за отличную и познавательную экскурсию по ущельям Домбая!
Путешествие на комфортном автомобиле с интересными рассказами от гида это оправдало
- ААнастасия14 мая 2025Недавно вернулась в Москву из прекрасного путешествия по Карачаево-Черкессии.
До сих пор не могу отойти от красоты природы! Свое путешествие дополнила
