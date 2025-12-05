Мои заказы

Бадукские озёра – экскурсии в Домбае

Найдено 4 экскурсии в категории «Бадукские озёра» в Домбае, цены от 7950 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Домбай на автомобиле премиум-класса
Джиппинг
На машине
3.5 часа
132 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Домбай на автомобиле премиум-класса: эксклюзивный маршрут
Путешествие по Домбаю: насладитесь красотой на авто премиум-класса, создавая собственный маршрут
Начало: Домбай или Теберда
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 7950 ₽ за всё до 5 чел.
Горная сказка Домбая
Джиппинг
На машине
3.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная сказка Домбая
Тебердинский заповедник, реки, озёра, ущелья и потрясающие виды Эльбруса за 1 день
Начало: Поселок Домбай
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 7950 ₽ за всё до 4 чел.
Из Домбая - в Сентинский храм, Джамагатское ущелье и Тебердинский заповедник
Джиппинг
На машине
5.5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Домбая - в храм, ущелье и заповедник
Погрузитесь в историю и природу Кавказа. Посетите древний храм, насладитесь целебными нарзанами и познакомьтесь с фауной заповедника
Начало: В домбае или в Теберде из отеля проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Поход к Бадукским озёрам - из Домбая
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Поход к Бадукским озёрам - из Домбая
Полюбоваться прозрачной водой и прогуляться по Тебердинскому заповеднику
Начало: У канатной дороги в Домбае
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
15 000 ₽ за всё до 10 чел.

  • В
    Валерия
    5 декабря 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Были с подружкой на экскурсии в конце ноября. Водитель Мурат интересно рассказывал, делал остановки для фото. Посмотрели Сентинский храм (от
    туда очень красивый вид) и до озера доехали, но озеро не сезон было смотреть) Бонусом заехали в заповедник, покормили больших зверюшек. В целом, время провели очень здорово! Советую подобрать сезон для поездки получше, чем это сделали мы)

  • К
    Катерина
    26 октября 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Очень гостепреимный,доброжелательный гид Мурат,это просто кладезь интересной, полезной информации,столько удивительных фактов,что слушаешь не перебивая.
    Живописные маршруты с изумительными видами. Красота от которой захватывает дух.
    Спасибо огромное за незабываемую экскурсию и внимательное, теплое, кавказское радушие. Будем дальше ждать новой встречи.
  • А
    Андрей
    20 сентября 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Очень понравилась поездка, с прекрасным гидом, настоящим любителем своего края. 5+
  • В
    Виктория
    12 сентября 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Сегодня мы имели удовольствие познакомиться с профессиональным гидом Муратом в Домбае и хочу поделиться своими впечатлениями.
    Первое, что поразило — это
    глубокие знания Мурата о родном крае. Он не просто рассказывал о достопримечательностях, а буквально погружал нас в атмосферу гор, делясь интересными фактами о природе, истории и культуре региона.
    Автомобиль премиум-класса обеспечил комфортную поездку по горным дорогам, а его профессионализм вождения внушал полное доверие. Он не только безопасно доставлял нас к достопримечательностям, но и не торопил что б мы сделали отличные фото и видео, которые теперь стали прекрасными воспоминаниями о поездке.
    Рекомендую Мурата всем, кто хочет открыть для себя красоту Домбая с профессиональным проводником, который не только покажет живописные места, но и сделает ваше путешествие незабываемым

  • Е
    Екатерина
    28 августа 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Огромное спасибо Мурату за прекрасную экскурсию! Он помог определиться с местами и учёл все наши пожелания. С ним было приятно
    поговорить, он рассказал много интересного про Домбай и историю народа. Автомобиль был очень комфортный, водит Мурат аккуратно. Клиентоориентированность и доброжелательность Мурата невозможно не отметить! Обязательно вернёмся в Домбай! И будем рекомендовать Мурата всем знакомым.

  • М
    Максим
    15 августа 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Выражаю благодарность Мурату, нашему гиду и экскурсоводу, за прекрасно проведенное время. Все было на высоте как и сами горы:) Стоит
    довериться этому человеку в плане организации экскурсии и вы поймете, что в этом он профессионал - спокойно, не спеша, со знанием, безопасно, комфортно. Мурат, спасибо!

  • А
    Алина
    2 августа 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Все очень понравилось 🤗
  • А
    Александра
    1 августа 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Гид очень понравился — интересно рассказывал, отвечал на все вопросы и создал дружелюбную атмосферу. Рекомендуем!
  • Е
    Елена
    25 июля 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Мне очень все понравилось! Рекомендую! Мурат отличный гид и приятный человек!
  • Н
    Наталья
    22 июля 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Мурат очень приятный, интересный собеседник, интеллигентный, отличный гид. Экскурсия интересная, безопасная. Моей семье все очень понравилось!
  • Е
    Евгения
    19 июля 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Мурату за экскурсию к озеру Туманлы-Кёль и Сентинскому храмув Домбае! 🏔️Программа была очень хорошо
    продумана, маршрут – живописный и комфортный. Мурат прекрасно знает местность, с интересом рассказывал об истории этих мест, природных особенностях и легендах, связанных с достопримечательностями.
    Озеро оставило незабываемые впечатления – кристально чистая вода, потрясающие горные пейзажи! А посещение храма добавило экскурсии особую атмосферу духовности.
    Обязательно порекомендуем Мурата друзьям и сами вернёмся за новыми впечатлениями!
    ⭐⭐⭐⭐⭐

  • И
    Ирина
    16 июля 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Спасибо за экскурсию и отдельная благодарность гиду Мурату. Великолепный рассказчик, знает и любит свой край. Все прекрасно организовано, исключительно по нашему запросу. Рекомендую всем, не пожалеете!
  • М
    Марина
    15 июля 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Большое спасибо Мурату за отличную экскурсию: познавательно, интересно. Мурат очень хорошо нас вез))) не лихачил, много интересного рассказывал. Покащал не только запланированное место, но и еще второе красивое место. Советуем.
  • А
    Алёна
    15 июля 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Очень понравился Мурат как человек, все приятно и интересно рассказывал, хорошая машина, комфортная езда.
    Всём советую обращаться к Мурату.
  • В
    Владислава
    5 июля 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Благодаря Мурату сегодня познакомились с прекрасными окрестностями Домбая. Под впечатлением буквально от всего: мест, над которыми особенно постаралась природа, гостеприимства, интересной беседы. Рады, что именно Вы познакомили нас с историей Домбая!

    С уважением, Наталья и Владислава.
  • В
    Виктор
    22 июня 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Тимур профессионал своего дела, очень любит свой край и от этого экскурсия с душой. Все понравилось
  • Н
    Надежда
    20 июня 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Отличная экскурсия, Мурат предложил интересный вариант маршрута, очень интересно рассказывал о местной природе, истории поселка. Удобный автомобиль, аккуратное и безопасное вождение. Спасибо!
  • О
    Ольга
    2 июня 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Очень понравилось путешествие в ущелье Домбай-Ульген с восхождением к Чучхурскому водопаду! Машина комфортная, суперпрходимая. Мурат - любит свой родной Домбай
    и делится с нами этой любовью. Виды очень впечатляющие, об этом невозможно рассказать, нужно смотреть и впитывать. Спасибо большое, Мурат, за красивый и познавательный отдых!

  • А
    Александр
    2 июня 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Спасибо Мурату за отличную и познавательную экскурсию по ущельям Домбая!
    Путешествие на комфортном автомобиле с интересными рассказами от гида это оправдало
    наши ожидания. Посетили красивые места Домбая, впечатления останутся в памяти надолго. Мурат действительно любит свой край, и всей душой переживает за него.
    Рекомендую экскурсии именно с Муратом!
    Спасибо!

  • А
    Анастасия
    14 мая 2025
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Недавно вернулась в Москву из прекрасного путешествия по Карачаево-Черкессии.
    До сих пор не могу отойти от красоты природы! Свое путешествие дополнила
    экскурсией у Мурата. Выехали в 9 утра, на маршруте никого не было, тихо и спокойно- все, как я люблю. Мурат рассказывал с такой любовью о своем крае. Очень комфортная машина. Большой плюс- Мурат отличный фотограф. У меня осталось много красивых фото на память. После экскурсии он отвез меня на ферму покататься на лошадях и квадроциклах. Отличный получится день. Очень рекомендую Мурата.

    Недавно вернулась в Москву из прекрасного путешествия по Карачаево-Черкессии

