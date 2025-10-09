Найдено 3 экскурсии в категории « Конные прогулки » в Домбае, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Конные прогулки 4.5 часа Мини-группа до 12 чел. Конная прогулка в Джамагатском ущелье Познакомиться с умными животными и сполна насладиться красотой Домбая Начало: У вашего отеля «Мы подберём подходящую лошадь, расскажем о правилах и технике безопасности» Расписание: ежедневно в 09:00 8000 ₽ за человека Джиппинг На машине Конные прогулки 5 часов Индивидуальная до 4 чел. Две стихии Кавказа: джиппинг и конная прогулка на Домбае Проехать по горным серпантинам, увидеть секретное озеро и ощутить единение с природой, оседлав коня Начало: По месту вашего проживания в Домбае или Теберде «Знакомство с карачаевскими лошадьми» 10 000 ₽ за всё до 4 чел. Конные прогулки 2 часа Мини-группа до 10 чел. Домбай: прогулка на лошадях среди живописных гор Прокатиться верхом по красивым местам и вдохновиться природой Начало: В месте вашего проживания в Домбае «На конюшне вам подберут спокойную приветливую лошадь карачаевской статной породы» Расписание: ежедневно в 09:30 5500 ₽ за человека Другие экскурсии Домбая

