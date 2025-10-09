Показать всёКонные прогулкиЭкскурсии на Домбай из КисловодскаЭкскурсии на Домбай из ЕссентуковПятигорск
Мини-группа
до 12 чел.
Конная прогулка в Джамагатском ущелье
Познакомиться с умными животными и сполна насладиться красотой Домбая
Начало: У вашего отеля
«Мы подберём подходящую лошадь, расскажем о правилах и технике безопасности»
Расписание: ежедневно в 09:00
8000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Две стихии Кавказа: джиппинг и конная прогулка на Домбае
Проехать по горным серпантинам, увидеть секретное озеро и ощутить единение с природой, оседлав коня
Начало: По месту вашего проживания в Домбае или Теберде
«Знакомство с карачаевскими лошадьми»
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Домбай: прогулка на лошадях среди живописных гор
Прокатиться верхом по красивым местам и вдохновиться природой
Начало: В месте вашего проживания в Домбае
«На конюшне вам подберут спокойную приветливую лошадь карачаевской статной породы»
Расписание: ежедневно в 09:30
5500 ₽ за человека
