Турье озеро – экскурсии в Домбае

Найдено 3 экскурсии в категории «Турье озеро» в Домбае, цены от 7950 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Домбай на автомобиле премиум-класса
Джиппинг
На машине
3.5 часа
132 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Домбай на автомобиле премиум-класса: эксклюзивный маршрут
Путешествие по Домбаю: насладитесь красотой на авто премиум-класса, создавая собственный маршрут
Начало: Домбай или Теберда
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 7950 ₽ за всё до 5 чел.
Горная сказка Домбая
Джиппинг
На машине
3.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная сказка Домбая
Тебердинский заповедник, реки, озёра, ущелья и потрясающие виды Эльбруса за 1 день
Начало: Поселок Домбай
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 7950 ₽ за всё до 4 чел.
Из Домбая - в Сентинский храм, Джамагатское ущелье и Тебердинский заповедник
Джиппинг
На машине
5.5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Домбая - в храм, ущелье и заповедник
Погрузитесь в историю и природу Кавказа. Посетите древний храм, насладитесь целебными нарзанами и познакомьтесь с фауной заповедника
Начало: В домбае или в Теберде из отеля проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    17 октября 2025
    Горная сказка Домбая
    Очень крутая экскурсия, сейчас волшебное время года, виды просто очаровывают! Гид вежливый и интересный собеседник. Была возможность останавливаться на красивых
    читать дальше

    локациях для фотосессии, фотографии просто шик. Машина комфортная, люкс, езда аккуратная, безопасная) подсказал по Домбаю интересные локации! Рекомендуем экскурсию и гида!!!

  • А
    Анатолий
    28 августа 2025
    Горная сказка Домбая
    Замечательная экскурсия.
  • П
    Павел
    9 августа 2025
    Горная сказка Домбая
    Очень приятно и с интересом провели время! Спасибо за экскурсию, спокойный поход к водопаду, подсказки и советы по дальнейшим активностям, любопытные факты и в целом приятную беседу, а также за снятые Шерифом классные фото и видео с нами))
  • С
    Светлана
    26 июля 2025
    Горная сказка Домбая
    Все понравилось. Очень хороший гид.
  • Б
    Балуева
    29 июня 2025
    Горная сказка Домбая
    Экскурсия на высшем уровне. Рассказ инструктора завораживает и окунает с головой в историю. Мы ездили с детьми 6 и 8
    читать дальше

    лет, помогал с переправой через ручьи, было очень интересно и увлекательно экстремально. Детям тоже очень понравилось в процессе. Поедем еще обязательно. Советуем.

  • Д
    Дроботенко
    4 мая 2025
    Горная сказка Домбая
    Хочется сказать большое спасибо Шерифу за экскурсию и общение! Мы были с детьми, вождение было комфортное, подобрал маршрут так, что
    читать дальше

    бы детям было интересно, рассказывал о животных и природе родного края, о национальных ценностях своего народа! Большое спасибо за чудесную экскурсию!

  • Н
    Надежда
    15 января 2025
    Горная сказка Домбая
    За время экскурсии удалось окунуться в мир кавказской культуры и узнать много интересного. Маршрут позволяет насладиться горными видами и природными достопримечательностями.
    Рекомендую!
  • А
    Анна
    13 декабря 2024
    Горная сказка Домбая
    Все очень понравилось.
  • Л
    Лидия
    13 ноября 2024
    Горная сказка Домбая
    Спасибо большое Шерифу, маршрут, конечно, изменили в силу погоды, проезды уже закрыты. Нам все равно все понравилось, было классно!
  • А
    Алеся
    11 ноября 2024
    Горная сказка Домбая
    Довольный экскурсией на все 100% Шериф, еще раз благодарим Вас с подругой за Мега крутой день 🙏🏻
  • Д
    Денис
    7 ноября 2024
    Горная сказка Домбая
    Добрый день! Ребята, Шариф, крутой!!! Очень интересный рассказчик! Я его всем советую!!!
  • О
    Олег
    17 октября 2024
    Горная сказка Домбая
    Отличная экскурсия, виды с водопада потрясающие
  • С
    Сафиуллин
    2 октября 2024
    Горная сказка Домбая
    Красиво, атмосферно, незабываемо. Экскурсия походила на комфортабельном вездеходе, Шериф интересно рассказывал и подробно отвечал на вопросы. Экскурсия понравилась
  • Л
    Лилия
    25 сентября 2024
    Горная сказка Домбая
    Прекрасная экскурсия и хорошим человеком,мы как будто в сказку попали в горы,я не могла надышаться и насмотреться на эту красоту просто,так что все рекомендую и горы и Шерифа))
  • Ю
    Юдина
    16 сентября 2024
    Горная сказка Домбая
    Хочется выразить огромную благодарность Шерифу, за возможность выбрать путь следования. Хороший человек, желаю вам в больше новых путешественников для экскурсий)
  • Н
    Наталья
    30 августа 2024
    Горная сказка Домбая
    21 августа у нас была индивидуальная экскурсия по Домбаю с гидом Шерифом. Поездка очень понравилась, было комфортно, безопасно, интересно. Съездили
    читать дальше

    на Алибекский водопад, в Гоначхирское ущелье. Все наши пожелания были учтены. Чувствуется, что Шериф любит свою работу, Родину, свой народ. Его рассказы о местных традициях, истории, природе, достопримечательностях были пронизаны этой любовью. Спасибо! Шериф очень интеллигентный и добрый человек, однозначно рекомендую. В Домбай мы еще вернемся!

  • Е
    Елизавета
    26 августа 2024
    Горная сказка Домбая
    Я безмерно благодарна нашему гиду Шерифу. Интересный человек, любящий свою Родину и готовый делиться этой любовью со своими гостями. Весь
    читать дальше

    маршрут был продуман и деликатно составлен Шерифом, исходя из наших пожеланий и потребностей. Мы конечно же выбились за рамки предложенной экскурсии, фактически, мы провели вместе на Домбае целый день. Один из лучших дней в этом отпуске. Мы были настолько впечатлены этим днем, что потом весь отпуск все увиденное сравнивали с теми местами, которые нам показал Шериф. Мы обязательно вернемся! ОБЯЗАТЕЛЬНО! Дети (у меня они взрослые) уже строят планы куда еще надо поехать и сходить. Мы видели невероятной красоты водопад, видели горное озеро и множество горных рек, были на форелевой ферме и катались на лошадях… все это сопровождалось интересными рассказами из жизни и историей этих мест… нам было хорошо и комфортно. Как будто мы были знакомы давным давно и просто гуляли с близким другом. Спасибо! Огромное спасибо Шерифу. Очень дорого это чувство, когда приезжаешь не на экскурсию, а к друзьям. Шериф сделал главное - он влюбил нас в Кавказ…

  • Д
    Дмитрий
    15 августа 2024
    Горная сказка Домбая
    Очень понравилась экскурсия организованная Шерифом. В диалоге договорились на Мухинское ущелье. В пути гид интересно рассказывал о местной жизни, колорите,
    читать дальше

    историях. Очень комфортная машина и самое главное - безопасное вождение. Однозначно рекомендую. Одно небольшое уточнение для тех, кто будет бронировать экскурсию. За раз вы сможете посетить 1-2 локации.

  • М
    Мария
    11 августа 2024
    Горная сказка Домбая
    Потрясающая экскурсия!

    Мы очень рады, что выбрали именно Шерифа, отвечал подробно на все вопросы, интересно рассказывал про достопримечательности, традиции местного народа,
    читать дальше

    исторические подробности)

    Сама экскурсия была очень комфортной и насыщенной.

    И очень понравился как человек: добрый, отзывчивый, интеллигентный)

    Сердечно благодарны за все и с удовольствием вернёмся!

  • Д
    Дмитрий
    25 июля 2024
    Горная сказка Домбая
    Спасибо Шерифу,отличный Трип,рассказы от истории края до народностей и интересных фактов о второй Мировой войны. рекомендую

