Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборДомбай на автомобиле премиум-класса: эксклюзивный маршрут
Путешествие по Домбаю: насладитесь красотой на авто премиум-класса, создавая собственный маршрут
Начало: Домбай или Теберда
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 7950 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная сказка Домбая
Тебердинский заповедник, реки, озёра, ущелья и потрясающие виды Эльбруса за 1 день
Начало: Поселок Домбай
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 7950 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Домбая - в храм, ущелье и заповедник
Погрузитесь в историю и природу Кавказа. Посетите древний храм, насладитесь целебными нарзанами и познакомьтесь с фауной заповедника
Начало: В домбае или в Теберде из отеля проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья17 октября 2025Очень крутая экскурсия, сейчас волшебное время года, виды просто очаровывают! Гид вежливый и интересный собеседник. Была возможность останавливаться на красивых
- ААнатолий28 августа 2025Замечательная экскурсия.
- ППавел9 августа 2025Очень приятно и с интересом провели время! Спасибо за экскурсию, спокойный поход к водопаду, подсказки и советы по дальнейшим активностям, любопытные факты и в целом приятную беседу, а также за снятые Шерифом классные фото и видео с нами))
- ССветлана26 июля 2025Все понравилось. Очень хороший гид.
- ББалуева29 июня 2025Экскурсия на высшем уровне. Рассказ инструктора завораживает и окунает с головой в историю. Мы ездили с детьми 6 и 8
- ДДроботенко4 мая 2025Хочется сказать большое спасибо Шерифу за экскурсию и общение! Мы были с детьми, вождение было комфортное, подобрал маршрут так, что
- ННадежда15 января 2025За время экскурсии удалось окунуться в мир кавказской культуры и узнать много интересного. Маршрут позволяет насладиться горными видами и природными достопримечательностями.
Рекомендую!
- ААнна13 декабря 2024Все очень понравилось.
- ЛЛидия13 ноября 2024Спасибо большое Шерифу, маршрут, конечно, изменили в силу погоды, проезды уже закрыты. Нам все равно все понравилось, было классно!
- ААлеся11 ноября 2024Довольный экскурсией на все 100% Шериф, еще раз благодарим Вас с подругой за Мега крутой день 🙏🏻
- ДДенис7 ноября 2024Добрый день! Ребята, Шариф, крутой!!! Очень интересный рассказчик! Я его всем советую!!!
- ООлег17 октября 2024Отличная экскурсия, виды с водопада потрясающие
- ССафиуллин2 октября 2024Красиво, атмосферно, незабываемо. Экскурсия походила на комфортабельном вездеходе, Шериф интересно рассказывал и подробно отвечал на вопросы. Экскурсия понравилась
- ЛЛилия25 сентября 2024Прекрасная экскурсия и хорошим человеком,мы как будто в сказку попали в горы,я не могла надышаться и насмотреться на эту красоту просто,так что все рекомендую и горы и Шерифа))
- ЮЮдина16 сентября 2024Хочется выразить огромную благодарность Шерифу, за возможность выбрать путь следования. Хороший человек, желаю вам в больше новых путешественников для экскурсий)
- ННаталья30 августа 202421 августа у нас была индивидуальная экскурсия по Домбаю с гидом Шерифом. Поездка очень понравилась, было комфортно, безопасно, интересно. Съездили
- ЕЕлизавета26 августа 2024Я безмерно благодарна нашему гиду Шерифу. Интересный человек, любящий свою Родину и готовый делиться этой любовью со своими гостями. Весь
- ДДмитрий15 августа 2024Очень понравилась экскурсия организованная Шерифом. В диалоге договорились на Мухинское ущелье. В пути гид интересно рассказывал о местной жизни, колорите,
- ММария11 августа 2024Потрясающая экскурсия!
Мы очень рады, что выбрали именно Шерифа, отвечал подробно на все вопросы, интересно рассказывал про достопримечательности, традиции местного народа,
- ДДмитрий25 июля 2024Спасибо Шерифу,отличный Трип,рассказы от истории края до народностей и интересных фактов о второй Мировой войны. рекомендую
