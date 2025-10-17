читать дальше

маршрут был продуман и деликатно составлен Шерифом, исходя из наших пожеланий и потребностей. Мы конечно же выбились за рамки предложенной экскурсии, фактически, мы провели вместе на Домбае целый день. Один из лучших дней в этом отпуске. Мы были настолько впечатлены этим днем, что потом весь отпуск все увиденное сравнивали с теми местами, которые нам показал Шериф. Мы обязательно вернемся! ОБЯЗАТЕЛЬНО! Дети (у меня они взрослые) уже строят планы куда еще надо поехать и сходить. Мы видели невероятной красоты водопад, видели горное озеро и множество горных рек, были на форелевой ферме и катались на лошадях… все это сопровождалось интересными рассказами из жизни и историей этих мест… нам было хорошо и комфортно. Как будто мы были знакомы давным давно и просто гуляли с близким другом. Спасибо! Огромное спасибо Шерифу. Очень дорого это чувство, когда приезжаешь не на экскурсию, а к друзьям. Шериф сделал главное - он влюбил нас в Кавказ…