Почувствовать дыхание Кавказа на берегу высокогорного водоёма среди лесов и вершин
Южные горы поражают масштабом, но в одиночку там сложно сориентироваться и найти самые яркие места.
С нами вы отправитесь из посёлка Домбай к озеру Шобайдак через Мухинское ущелье — мир водопадов, скал и редких животных.
Увидите изумрудную гладь на высоте 3 000 метров и прочувствуете Кавказ таким, каким его знают местные.
Описание экскурсии
Поездка к высокогорному озеру — отличный повод увидеть захватывающие пейзажи Кавказа, пройти нестандартным маршрутом через Мухинское ущелье и сделать эффектные фотографии.
Программа и примерный тайминг
9:00 — выезд из посёлка Домбай или Карачаевска По дороге — шикарные виды на горные хребты и зелёные долины.
10:00 — первая остановка
Короткая пауза у смотровой площадки. Здесь вы сделаете фотографии с панорамой ущелья и горных рек.
11:00 — Мухинское ущелье
Прогулка среди отвесных скал и водопадов. Это часть Кавказского заповедника, где встречаются редкие растения и горные животные.
12:00 — прибытие к озеру Шобайдак
Озеро расположено на высоте около 3 000 метров. Его изумрудная вода остаётся холодной даже летом. Здесь можно отдохнуть и при желании искупаться.
13:00 — время для пикника
Лёгкий перекус на фоне величественных гор и альпийских лугов.
14:00 — обратный путь
По дороге ещё одна фотопауза с видом на горные вершины.
15:00 — возвращение
Организационные детали
Для комфортного прохождения маршрута желательно иметь базовый уровень физической подготовки
Есть варианты облегчённого маршрута для пожилых гостей и семей с детьми
Перекус и питьевую воду берите с собой. Запрещается приносить алкогольные напитки
При неблагоприятных погодных условиях, угрозе схода лавин или иных форс-мажорных обстоятельствах организаторы оставляют за собой право отменить поездку или перенести её на другое удобное время
Вас будет сопровождать один из гидов-инструкторов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Иван — ваша команда гидов в Домбае
Провели экскурсии для 390 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.