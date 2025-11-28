Южные горы поражают масштабом, но в одиночку там сложно сориентироваться и найти самые яркие места. С нами вы отправитесь из посёлка Домбай к озеру Шобайдак через Мухинское ущелье — мир водопадов, скал и редких животных. Увидите изумрудную гладь на высоте 3 000 метров и прочувствуете Кавказ таким, каким его знают местные.

Описание экскурсии

Поездка к высокогорному озеру — отличный повод увидеть захватывающие пейзажи Кавказа, пройти нестандартным маршрутом через Мухинское ущелье и сделать эффектные фотографии.

Программа и примерный тайминг

9:00 — выезд из посёлка Домбай или Карачаевска

По дороге — шикарные виды на горные хребты и зелёные долины.

10:00 — первая остановка

Короткая пауза у смотровой площадки. Здесь вы сделаете фотографии с панорамой ущелья и горных рек.

11:00 — Мухинское ущелье

Прогулка среди отвесных скал и водопадов. Это часть Кавказского заповедника, где встречаются редкие растения и горные животные.

12:00 — прибытие к озеру Шобайдак

Озеро расположено на высоте около 3 000 метров. Его изумрудная вода остаётся холодной даже летом. Здесь можно отдохнуть и при желании искупаться.

13:00 — время для пикника

Лёгкий перекус на фоне величественных гор и альпийских лугов.

14:00 — обратный путь

По дороге ещё одна фотопауза с видом на горные вершины.

15:00 — возвращение

