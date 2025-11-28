Мои заказы

Озеро Шобайдак и Мухинское ущелье

Почувствовать дыхание Кавказа на берегу высокогорного водоёма среди лесов и вершин
Южные горы поражают масштабом, но в одиночку там сложно сориентироваться и найти самые яркие места.

С нами вы отправитесь из посёлка Домбай к озеру Шобайдак через Мухинское ущелье — мир водопадов, скал и редких животных.

Увидите изумрудную гладь на высоте 3 000 метров и прочувствуете Кавказ таким, каким его знают местные.
Озеро Шобайдак и Мухинское ущелье© Иван
Озеро Шобайдак и Мухинское ущелье© Иван
Озеро Шобайдак и Мухинское ущелье© Иван

Описание экскурсии

Поездка к высокогорному озеру — отличный повод увидеть захватывающие пейзажи Кавказа, пройти нестандартным маршрутом через Мухинское ущелье и сделать эффектные фотографии.

Программа и примерный тайминг

9:00 — выезд из посёлка Домбай или Карачаевска
По дороге — шикарные виды на горные хребты и зелёные долины.

10:00 — первая остановка

Короткая пауза у смотровой площадки. Здесь вы сделаете фотографии с панорамой ущелья и горных рек.

11:00 — Мухинское ущелье

Прогулка среди отвесных скал и водопадов. Это часть Кавказского заповедника, где встречаются редкие растения и горные животные.

12:00 — прибытие к озеру Шобайдак

Озеро расположено на высоте около 3 000 метров. Его изумрудная вода остаётся холодной даже летом. Здесь можно отдохнуть и при желании искупаться.

13:00 — время для пикника

Лёгкий перекус на фоне величественных гор и альпийских лугов.

14:00 — обратный путь

По дороге ещё одна фотопауза с видом на горные вершины.

15:00 — возвращение

Организационные детали

  • Для комфортного прохождения маршрута желательно иметь базовый уровень физической подготовки
  • Есть варианты облегчённого маршрута для пожилых гостей и семей с детьми
  • Перекус и питьевую воду берите с собой. Запрещается приносить алкогольные напитки
  • При неблагоприятных погодных условиях, угрозе схода лавин или иных форс-мажорных обстоятельствах организаторы оставляют за собой право отменить поездку или перенести её на другое удобное время
  • Вас будет сопровождать один из гидов-инструкторов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Домбае
Провели экскурсии для 390 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.

Входит в следующие категории Домбая

Похожие экскурсии из Домбая

Горная сказка Домбая
Джиппинг
На машине
3.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
Горная сказка Домбая
Тебердинский заповедник, реки, озёра, ущелья и потрясающие виды Эльбруса за 1 день
Начало: Поселок Домбай
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
от 7950 ₽ за человека
Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска
12 часов
-
24%
253 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
30 ноя в 07:00
3800 ₽5000 ₽ за человека
Из Домбая - в Сентинский храм, Джамагатское ущелье и Тебердинский заповедник
Джиппинг
На машине
5.5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Домбая - в храм, ущелье и заповедник
Погрузитесь в историю и природу Кавказа. Посетите древний храм, насладитесь целебными нарзанами и познакомьтесь с фауной заповедника
Начало: В домбае или в Теберде из отеля проживания
Завтра в 08:00
30 ноя в 13:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Домбае. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Домбае