Индивидуальная
до 4 чел.
Две стихии Кавказа: джиппинг и конная прогулка на Домбае
Проехать по горным серпантинам, увидеть секретное озеро и ощутить единение с природой, оседлав коня
Начало: По месту вашего проживания в Домбае или Теберде
«Знакомство с карачаевскими лошадьми»
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Домбай: прогулка на лошадях среди живописных гор
Прокатиться верхом по красивым местам и вдохновиться природой
Начало: В месте вашего проживания в Домбае
«На конюшне вам подберут спокойную приветливую лошадь карачаевской статной породы»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
19 сен в 09:30
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 16 чел.
Самое красивое в Домбае за несколько часов + деревня альпак
Оказаться в горной сказке, подняться по канатной дороге и познакомиться с обитателями фермы
Начало: У вашего отеля в Домбае
«Прогулка на лошадях в Теберде (2 часа) — уточняйте в переписке»
Завтра в 10:00
19 сен в 10:00
8000 ₽ за всё до 16 чел.
