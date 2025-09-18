Найдено 3 экскурсии в категории « Животные » в Домбае, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине Джиппинг Конные прогулки 5 часов Индивидуальная до 4 чел. Две стихии Кавказа: джиппинг и конная прогулка на Домбае Проехать по горным серпантинам, увидеть секретное озеро и ощутить единение с природой, оседлав коня Начало: По месту вашего проживания в Домбае или Теберде «Знакомство с карачаевскими лошадьми» 10 000 ₽ за всё до 4 чел. Конные прогулки 2 часа Мини-группа до 10 чел. Домбай: прогулка на лошадях среди живописных гор Прокатиться верхом по красивым местам и вдохновиться природой Начало: В месте вашего проживания в Домбае «На конюшне вам подберут спокойную приветливую лошадь карачаевской статной породы» Расписание: ежедневно в 09:30 5500 ₽ за человека Пешая 4 часа Индивидуальная до 16 чел. Самое красивое в Домбае за несколько часов + деревня альпак Оказаться в горной сказке, подняться по канатной дороге и познакомиться с обитателями фермы Начало: У вашего отеля в Домбае «Прогулка на лошадях в Теберде (2 часа) — уточняйте в переписке» 8000 ₽ за всё до 16 чел. Другие экскурсии Домбая

