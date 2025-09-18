Мои заказы

Экскурсии с животными в Домбае

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Домбае, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Две стихии Кавказа: джиппинг и конная прогулка на Домбае
На машине
Джиппинг
Конные прогулки
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Две стихии Кавказа: джиппинг и конная прогулка на Домбае
Проехать по горным серпантинам, увидеть секретное озеро и ощутить единение с природой, оседлав коня
Начало: По месту вашего проживания в Домбае или Теберде
«Знакомство с карачаевскими лошадьми»
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Домбай: прогулка на лошадях среди живописных гор
Конные прогулки
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Домбай: прогулка на лошадях среди живописных гор
Прокатиться верхом по красивым местам и вдохновиться природой
Начало: В месте вашего проживания в Домбае
«На конюшне вам подберут спокойную приветливую лошадь карачаевской статной породы»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
19 сен в 09:30
5500 ₽ за человека
Самое красивое в Домбае за несколько часов + деревня альпак
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 16 чел.
Самое красивое в Домбае за несколько часов + деревня альпак
Оказаться в горной сказке, подняться по канатной дороге и познакомиться с обитателями фермы
Начало: У вашего отеля в Домбае
«Прогулка на лошадях в Теберде (2 часа) — уточняйте в переписке»
Завтра в 10:00
19 сен в 10:00
8000 ₽ за всё до 16 чел.

