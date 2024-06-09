На этой обзорной экскурсии вы увидите основные достопримечательности столицы Урала и познакомитесь с историей развития и становления нашего славного города.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что вас ожидает:
- Исторический сквер Плотинка
- Центральная улица города
- Святотроицкий собор
- Дом Железнова
- Ново-Тихвинский женский монастырь
- Новости Севастьянова
- Администрация города
- Храм на крови
- Патриаршее подворье
- УРФУ
- Штаб центрального военного Округа и памятник Жукову
- Усадьба Харитоновых-Расторгуевых
- Литературный квартал
- Городок чекистов
- Граница Европы и Азии
Описание экскурсии
Что вас ждет Вы узнаете и увидите этот незабываемый город с разных сторон и через призму нескольких эпох! Познакомитесь с ним благодаря рассказам о великих людях, которые основывали завод-крепость, строили, развивали его в разное время, преумножая славу России и Урала. Увидите современный мегаполис и познакомитесь с местами и событиями, связанным с царской семьёй Романовых, героями военных лет и многое другое. Екатеринбург разный, но точно не оставит вас равнодушными!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический сквер Плотинка
- Центральная улица города
- Святотроицкий собор
- Дом Железнова
- Ново-Тихвинский женский монастырь
- Новости Севастьянова
- Администрация города
- Храм на крови
- Патриаршее подворье
- УРФУ
- Штаб центрального военного Округа и памятник Жукову
- Усадьба Харитоновых-Расторгуевых
- Литературный квартал
- Городок чекистов
- Граница Европы и Азии
Что включено
- Экскурсионное обслуживание, переезд.
Что не входит в цену
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Екатеринбург, Площадь труда, 1
Завершение: Екатеринбург, ул. Царская, 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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