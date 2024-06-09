Описание экскурсии

Что вас ждет Вы узнаете и увидите этот незабываемый город с разных сторон и через призму нескольких эпох! Познакомитесь с ним благодаря рассказам о великих людях, которые основывали завод-крепость, строили, развивали его в разное время, преумножая славу России и Урала. Увидите современный мегаполис и познакомитесь с местами и событиями, связанным с царской семьёй Романовых, героями военных лет и многое другое. Екатеринбург разный, но точно не оставит вас равнодушными!