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Красная линия Екатеринбурга

5
1 отзыв
Елена Д.
Елена Д. – Гид из Екатеринбурга
Отправляйтесь на пешеходную прогулку 👣 по Красной линии Екатеринбурга.

Вас ждет 35 достопримечательностей 🏛️, выбранных местными жителями.

Вы прогуляетесь по Историческому скверу, местам, где зарождался Екатеринбург, и побываете у Храма на Крови.

А потом взглянете на город 🏙️ с самого северного небоскреба страны.

Прогулка по Красной линии Екатеринбурга — самая полная и интересная пешеходная экскурсия ⛳.

Протяженность этого маршрута около 6 км.

В сопровождении местного гида, который расскажет истории 📖, легенды и тайны этих мест, экскурсия становится ещё увлекательней.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 700 ₽ за экскурсию

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Красная линия Екатеринбурга
Красная линия Екатеринбурга

Что вы увидите

  • 35 лучших объектов, в том числе:
  • Исторический центр
  • Плотинка
  • дом Ипатьева
  • Храм на Крови
  • «Высоцкий»
Протяженность его около 6 км. Берет начало в самом центре — на площади 5-го года. Передвигаясь от объекта к объекту, вы познакомитесь с историей 📖 основания города, его достопримечательностями 🏛️, многие из которых стали немыми свидетелями событий произошедших в течение 300 лет. Исторический центрДля знакомства с Екатеринбургом, пожалуй, лучше всего прогуляться 👣 по его историческому центру пешком. Побывать у истоков зарождения города — завода, пройти мимо старинных купеческих особняков XIX столетия, многие из которых являются объектами культурного наследия. Здесь оживают страницы романов писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка. Все они гармонично соседствуют с постройками начала XX века в стиле конструктивизма, образы и приемы которого угадываются в большинстве современных новостроек. Династия РомановыхИстория города тесно переплетается с временем правления династии Романовых. Волею одного из ярчайших представителей её — Петра I город 🏙️ был создан и, волею судеб, трагически закончивших свой земной путь в подвале особняка инженера Ипатьева. На месте расстрела царской семьи сейчас возвышается Храм во имя Всех Святых в земле Российской просиявших, в народе его называют Храм на Крови. История и современностьЗдесь на каждом шагу соседствует история и современность, например, старинный Каменный мост, построенный по типу венецианских мостов, и самая большая клавиатура в мире — масштаб памятника 30 к 1. После прогулки по Красной линии любопытно будет подняться на смотровую площадку первого самого северного небоскреба в России — здания «Высоцкий» и с высоты почти 200 метров посмотреть на Екатеринбург и его окрестности. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в культурные объекты
  • Личные расходы (вода, перекус, сувениры).
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Красная линия Екатеринбурга
Красная линия Екатеринбурга
Красная линия Екатеринбурга
Красная линия Екатеринбурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Д.
Елена Д.
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Елена Д. проводит ещё 5 экскурсий

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