Протяженность его около 6 км. Берет начало в самом центре — на площади 5-го года. Передвигаясь от объекта к объекту, вы познакомитесь с историей 📖 основания города, его достопримечательностями 🏛️, многие из которых стали немыми свидетелями событий произошедших в течение 300 лет. Исторический центрДля знакомства с Екатеринбургом, пожалуй, лучше всего прогуляться 👣 по его историческому центру пешком. Побывать у истоков зарождения города — завода, пройти мимо старинных купеческих особняков XIX столетия, многие из которых являются объектами культурного наследия. Здесь оживают страницы романов писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка. Все они гармонично соседствуют с постройками начала XX века в стиле конструктивизма, образы и приемы которого угадываются в большинстве современных новостроек. Династия РомановыхИстория города тесно переплетается с временем правления династии Романовых. Волею одного из ярчайших представителей её — Петра I город 🏙️ был создан и, волею судеб, трагически закончивших свой земной путь в подвале особняка инженера Ипатьева. На месте расстрела царской семьи сейчас возвышается Храм во имя Всех Святых в земле Российской просиявших, в народе его называют Храм на Крови. История и современностьЗдесь на каждом шагу соседствует история и современность, например, старинный Каменный мост, построенный по типу венецианских мостов, и самая большая клавиатура в мире — масштаб памятника 30 к 1. После прогулки по Красной линии любопытно будет подняться на смотровую площадку первого самого северного небоскреба в России — здания «Высоцкий» и с высоты почти 200 метров посмотреть на Екатеринбург и его окрестности. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.