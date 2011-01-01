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«По Красной Линии Екатеринбурга с одним из ее Хранителей»

Константин Б.
Константин Б. – Гид из Екатеринбурга
«По Красной Линии Екатеринбурга с одним из ее Хранителей»
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 3 400 ₽ за экскурсию

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«По Красной Линии Екатеринбурга с одним из ее Хранителей»
«По Красной Линии Екатеринбурга с одним из ее Хранителей»

Что вы увидите

  • Площадь 1905г.
  • проспект Ленина
  • Исторический сквер и Плотинка
  • Водонапорная башня
  • здание "Старого Обкома КПСС"
  • Главпочтамт
  • Дом Севастьянова
  • Тарасовская набережная Городского пруда
  • Литературный квартал
  • Храм на Крови на месте Дома Ипатьева
  • Вознесенская горка
  • Филармония
  • Здание Музкомедии
  • Типография Уральский Рабочий
  • Театр Оперы и Балета
  • Памятник В. Высоцкому и М. Влади
  • Небоскреб Высоцкий.
Прогулка по Красной Линии Екатеринбурга с одним из ее активистов – «Хранителей», профессиональным экскурсоводом и историком. Мы пройдем примерно половину всего маршрута, от Пл. 1905г. до Небоскреба Высоцкий (около 3-х км. ). Это самая интересная с исторической точки зрения и, пожалуй, самая красивая часть Красной Линии.
Вы увидите главную площадь Екатеринбурга - площадь революции 1905г., Исторический сквер - место, связанное с рождением города-завода, узнаете об истории 📖 Екатеринбургского Монетного двора и Императорской гранильной фабрики. Я расскажу о том как в XVIII веке строились уральские заводы, как 200 лет назад в Екатеринбурге началась первая в мире "золотая лихорадка" и как она повлияла на архитектурное развитие города. Мы прогуляемся по живописной набережной Городского пруда, посетим Литературный Квартал и вспомним самых известных уральских писателей, увидим старинные купеческие деревянные усадьбы и дома горных чиновников и инженеров. Вы познакомитесь с архитектурой гордостью Екатеринбурга - зданиями в стилистике конструктивизма и узнаете как развивался наш город 🏙️ в бурную и противоречивую эпоху первых советских пятилеток. О трагической гибели семьи последнего Российского Императора Николая II мы вспомним у Храма на Крови на месте печально известного Дома Ипатьева. После окончания экскурсии 🧭 Вы сможете самостоятельно отправиться на обзорную площадку Небоскреба Высоцкий (не входит в программу).
Красная Линия Екатеринбурга – это не только самый популярный пешеходный туристический маршрут по историческому центру нашего города, но и замечательный пример активности и творчества екатеринбургских волонтеров. Маршрут появился в 2011г. в качестве народной инициативы для того, чтобы сделать Екатеринбург более гостеприимным и интересным для туристов. Городские достопримечательности 🏛️ – объекты линии выбирали сами горожане с помощью электронного голосования, в котором приняли участие более 11 тысяч человек! В итоге на Красной Линии оказалось все самое интересное – от архитектуры и памятников до объектов стрит-арта и видовых площадок. Маршрут обозначен специальной разметкой на городских тротуарах.
Что входит
  • Услуги профессионального гида
Что не входит
  • нет никаких дополнительных сборов
Начало
🚩 Площадь 1905г., напротив памятника Ленину
Место завершения
🏁 Перекресток ул. Красноармейская - ул. Малышева
«По Красной Линии Екатеринбурга с одним из ее Хранителей»
«По Красной Линии Екатеринбурга с одним из ее Хранителей»
«По Красной Линии Екатеринбурга с одним из ее Хранителей»
«По Красной Линии Екатеринбурга с одним из ее Хранителей»
«По Красной Линии Екатеринбурга с одним из ее Хранителей»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Константин Б.
Константин Б.
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