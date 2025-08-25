Описание экскурсииПрогулка по Красной Линии Екатеринбурга с одним из ее активистов – «Хранителей», профессиональным экскурсоводом и историком. Мы пройдем примерно половину всего маршрута, от Пл. 1905г. до Небоскреба Высоцкий (около 3-х км.). Это самая интересная с исторической точки зрения и, пожалуй, самая красивая часть Красной Линии. Вы увидите главную площадь Екатеринбурга - площадь революции 1905г., Исторический сквер - место, связанное с рождением города-завода, узнаете об истории Екатеринбургского Монетного двора и Императорской гранильной фабрики. Я расскажу о том как в XVIII веке строились уральские заводы, как 200 лет назад в Екатеринбурге началась первая в мире "золотая лихорадка" и как она повлияла на архитектурное развитие города. Мы прогуляемся по живописной набережной Городского пруда, посетим Литературный Квартал и вспомним самых известных уральских писателей, увидим старинные купеческие деревянные усадьбы и дома горных чиновников и инженеров. Вы познакомитесь с архитектурой гордостью Екатеринбурга - зданиями в стилистике конструктивизма и узнаете как развивался наш город в бурную и противоречивую эпоху первых советских пятилеток. О трагической гибели семьи последнего Российского Императора Николая II мы вспомним у Храма на Крови на месте печально известного Дома Ипатьева. После окончания экскурсии Вы сможете самостоятельно отправиться на обзорную площадку Небоскреба Высоцкий (не входит в программу). Красная Линия Екатеринбурга – это не только самый популярный пешеходный туристический маршрут по историческому центру нашего города, но и замечательный пример активности и творчества екатеринбургских волонтеров. Маршрут появился в 2011г. в качестве народной инициативы для того, чтобы сделать Екатеринбург более гостеприимным и интересным для туристов. Городские достопримечательности – объекты линии выбирали сами горожане с помощью электронного голосования, в котором приняли участие более 11 тысяч человек! В итоге на Красной Линии оказалось все самое интересное – от архитектуры и памятников до объектов стрит-арта и видовых площадок. Маршрут обозначен специальной разметкой на городских тротуарах.
В любой день с 10:00 до 18:00, по Вашему запросу
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь 1905г
- Проспект Ленина
- Исторический сквер и Плотинка
- Водонапорная башня
- Здание «Старого Обкома КПСС»
- Главпочтамт
- Дом Севастьянова
- Тарасовская набережная Городского пруда
- Литературный квартал
- Храм на Крови на месте Дома Ипатьева
- Вознесенская горка
- Филармония
- Здание Музкомедии
- Типография Уральский Рабочий
- Театр Оперы и Балета
- Памятник В. Высоцкому и М. Влади
- Небоскреб Высоцкий
Что включено
- Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Нет никаких дополнительных сборов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь 1905г., напротив памятника Ленину
Завершение: Перекресток ул. Красноармейская - ул. Малышева
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день с 10:00 до 18:00, по Вашему запросу
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Огромное спасибо за экскурсию! Очень понравилась. Познавательно, с юмором, динамично! Три часа пролетели стремительно. Обаятельная экскурсовод Наталья так много и интересно рассказала о Екатеринбурге, что захотелось приехать еще!
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Е
Экскурсия очень понравилась. Гид - Константин, настоящий знаток города, который он знает и любит. Его любовь передалась и нам. 3 часа, прошли с пользой, теперь мы знаем о городе много интересного и полезного. Обязательно приедем еще и не один раз в этот замечательный город.
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Е
Экскурсия очень понравилась. Гид - Константин, настоящий знаток города, который он знает и любит. Его любовь передалась и нам. 3 часа, прошли с пользой, теперь мы знаем о городе много интересного и полезного. Обязательно приедем еще и не один раз в этот замечательный город.
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О
Не смотря на погоду, мы провели время очень познавательно. Много узнали о своем родном городе. Все пунктуально и интересно.
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В
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E
Все отлично…!
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