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Константин Ваш гид в Екатеринбурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 8800 ₽ за экскурсию Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 7 отзывов 3 часа 1-15 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Прогулка по Красной Линии Екатеринбурга с одним из ее активистов – «Хранителей», профессиональным экскурсоводом и историком. Мы пройдем примерно половину всего маршрута, от Пл. 1905г. до Небоскреба Высоцкий (около 3-х км.). Это самая интересная с исторической точки зрения и, пожалуй, самая красивая часть Красной Линии. Вы увидите главную площадь Екатеринбурга - площадь революции 1905г., Исторический сквер - место, связанное с рождением города-завода, узнаете об истории Екатеринбургского Монетного двора и Императорской гранильной фабрики. Я расскажу о том как в XVIII веке строились уральские заводы, как 200 лет назад в Екатеринбурге началась первая в мире "золотая лихорадка" и как она повлияла на архитектурное развитие города. Мы прогуляемся по живописной набережной Городского пруда, посетим Литературный Квартал и вспомним самых известных уральских писателей, увидим старинные купеческие деревянные усадьбы и дома горных чиновников и инженеров. Вы познакомитесь с архитектурой гордостью Екатеринбурга - зданиями в стилистике конструктивизма и узнаете как развивался наш город в бурную и противоречивую эпоху первых советских пятилеток. О трагической гибели семьи последнего Российского Императора Николая II мы вспомним у Храма на Крови на месте печально известного Дома Ипатьева. После окончания экскурсии Вы сможете самостоятельно отправиться на обзорную площадку Небоскреба Высоцкий (не входит в программу). Красная Линия Екатеринбурга – это не только самый популярный пешеходный туристический маршрут по историческому центру нашего города, но и замечательный пример активности и творчества екатеринбургских волонтеров. Маршрут появился в 2011г. в качестве народной инициативы для того, чтобы сделать Екатеринбург более гостеприимным и интересным для туристов. Городские достопримечательности – объекты линии выбирали сами горожане с помощью электронного голосования, в котором приняли участие более 11 тысяч человек! В итоге на Красной Линии оказалось все самое интересное – от архитектуры и памятников до объектов стрит-арта и видовых площадок. Маршрут обозначен специальной разметкой на городских тротуарах.

В любой день с 10:00 до 18:00, по Вашему запросу Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь 1905г

Проспект Ленина

Исторический сквер и Плотинка

Водонапорная башня

Здание «Старого Обкома КПСС»

Главпочтамт

Дом Севастьянова

Тарасовская набережная Городского пруда

Литературный квартал

Храм на Крови на месте Дома Ипатьева

Вознесенская горка

Филармония

Здание Музкомедии

Типография Уральский Рабочий

Театр Оперы и Балета

Памятник В. Высоцкому и М. Влади

Небоскреб Высоцкий Что включено Услуги профессионального гида Что не входит в цену Нет никаких дополнительных сборов Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь 1905г., напротив памятника Ленину Завершение: Перекресток ул. Красноармейская - ул. Малышева Когда и сколько длится? Когда: В любой день с 10:00 до 18:00, по Вашему запросу Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.