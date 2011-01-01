Прогулка по Красной Линии Екатеринбурга с одним из ее активистов – «Хранителей», профессиональным экскурсоводом и историком. Мы пройдем примерно половину всего маршрута, от Пл. 1905г. до Небоскреба Высоцкий (около 3-х км. ). Это самая интересная с исторической точки зрения и, пожалуй, самая красивая часть Красной Линии.

Вы увидите главную площадь Екатеринбурга - площадь революции 1905г., Исторический сквер - место, связанное с рождением города-завода, узнаете об истории 📖 Екатеринбургского Монетного двора и Императорской гранильной фабрики. Я расскажу о том как в XVIII веке строились уральские заводы, как 200 лет назад в Екатеринбурге началась первая в мире "золотая лихорадка" и как она повлияла на архитектурное развитие города. Мы прогуляемся по живописной набережной Городского пруда, посетим Литературный Квартал и вспомним самых известных уральских писателей, увидим старинные купеческие деревянные усадьбы и дома горных чиновников и инженеров. Вы познакомитесь с архитектурой гордостью Екатеринбурга - зданиями в стилистике конструктивизма и узнаете как развивался наш город 🏙️ в бурную и противоречивую эпоху первых советских пятилеток. О трагической гибели семьи последнего Российского Императора Николая II мы вспомним у Храма на Крови на месте печально известного Дома Ипатьева. После окончания экскурсии 🧭 Вы сможете самостоятельно отправиться на обзорную площадку Небоскреба Высоцкий (не входит в программу).

Красная Линия Екатеринбурга – это не только самый популярный пешеходный туристический маршрут по историческому центру нашего города, но и замечательный пример активности и творчества екатеринбургских волонтеров. Маршрут появился в 2011г. в качестве народной инициативы для того, чтобы сделать Екатеринбург более гостеприимным и интересным для туристов. Городские достопримечательности 🏛️ – объекты линии выбирали сами горожане с помощью электронного голосования, в котором приняли участие более 11 тысяч человек! В итоге на Красной Линии оказалось все самое интересное – от архитектуры и памятников до объектов стрит-арта и видовых площадок. Маршрут обозначен специальной разметкой на городских тротуарах.