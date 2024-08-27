Представляем эксклюзивную авторскую экскурсию по сакральным местам Азов горы в Екатеринбурге.
Это путешествие не только позволит вам насладиться красотой Уральского леса и величественными видами, но и откроет перед вами тайны возникновения
Это путешествие не только позволит вам насладиться красотой Уральского леса и величественными видами, но и откроет перед вами тайны возникновения
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Духовное пробуждение Проведу вас по сакральным местам Азов горы, мы поднимемся на высоту 589м над уровнем моря. Наше путешествие проходит в комфортном ритме не спеша, любуясь Уральской природой и слушая рассказ гида. Свернём на малый Азов к стопам большого каменного дракона, войдём в храм Солнца и Луны, поднимемся по каменной реке, остановимся на обед. Дальше наш путь к каменной черепахе и к слезам Азовки. Поднимаясь всё выше по большому Азову окажемся у ног сфинкса и амфитеатре созданного самой природой. Обойдём скальные выступы и услышим удивительные истории зашифрованные в сказах П. П. Бажова и из жизни жителей Полевского. На самой вершине полюбуемся волшебным видом на красивейшую природу, приблизимся к разгадке от куда пришли названия гор, рек в этих местах. Также Хозяйка Медной горы укажет где хранится клад Азов горы! Спускаясь по горе загадаете своё заветное желание и познакомитесь с Чудью белоглазой. Доброжелательное общение и свежий воздух зарядит вас на долгое время энергией здоровья, даст силы и хорошее настроение! После экскурсии вас еще продолжительное время не покинет чувство наполненности и радостного настроения. Для вас приоткроется самый удивительный и загадочный мир Азов горы! Важная информация: Более подобная информация что надеть в путешествие и что с собой взять, будет после бронирования.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Полевской
- Азов гору
- Малый и Большой Азов
- Коноваловский увал
- Из далека будем любоваться Шунут горой
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт от автостанции до горы и обратно
Что не входит в цену
- Обед
- Проживание
- Проезд от Екатеринбурга до Полевского
- При необходимости есть возможность включить в услугу, сделав перерасчёт стоимости
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Полевской ул Володарского дом 72 автостанция
Завершение: Южная автостанция ул Володарского 72 Полевской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Имя
- В какое время и день готовы приехать
- Каким образом будете добираться до места. обязательно связаться со мной по whatsapp для уточнения подробной информации что надеть в путешествие и что с собой взять
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
27 авг 2024
Все туристы летом стараются ехать на море, на юг, а мы с семьёй решили поехать и рванули на север, чтобы посмотреть, узнать историю
образования Уральских гор, получить Море эмоций и зарядиться
образования Уральских гор, получить Море эмоций и зарядиться
И
Иван
24 авг 2024
Недавно я посетил Азовские горы, и это была настоящая находка для любителей природы и активного отдыха. Это место просто завораживает своим разнообразием. Каждый шаг здесь открывает новые великолепные виды, и,
Н
Наталья
13 авг 2024
Сказать, что я в восторге, это просто промолчать! От экскурсии такого сложно ожидать. Ладно мне, двоим взрослым детям 20 и 12 лет, которые уже много где были, так же посещение
К
Катя
10 авг 2024
Нам всё очень понравилось. Мы ходили не по основному маршруту до вершины горы, а по разным тропинкам. Рассматривали разные скалы, забрались на вершины, нам рассказывали про прошлое горы Азов, про сказы Божова, про интересные находки.
Экскурсовод Валентина очень интересно всё рассказывала и показывала.
Экскурсовод Валентина очень интересно всё рассказывала и показывала.
Ж
Жиляева
14 июн 2024
Выражаю огромную благодарность Валентине за удивительную экскурсию. Волшебные места по которым мы прошлись были заряженный не только необычайной силой и энергетикой места, но и очень познавательными знаниями древних и нынешних
С
Светлана
12 сен 2023
Отличная экскурсия. Все очень понравилось)
А
Анастасия
18 авг 2023
Да, после этих встреч осознаёшь, что на самом деле все меняется у тебя. Окружение становиться другим, сознание расширяется. Понимаешь какая все таки большая наша страна, сколько знакомых людей. В телефонной книге прибавляются друзья. 🤗🥰😀
Е
Екатерина
1 авг 2023
Благодарю всем сердцем за чудесную организацию нашего путешествия Валентину! ❤️ Такие миры открываются через тебя, родная,о чем я даже и мечтать не могла …. Всеблагодарения любимая,за эти прекрасные мгновения моей жизни,за эти сакральные встречи,за эту красоту, за эти волшебства, за чудеса проявленные на наших встречах,на горах…. Это незабываемые впечатления, дары и слияние всем что ты есть ❤️
О
Ольга
29 июл 2023
Валюша и все все родные любимые, ни откуда не уезжала со слезами, хотя везде было оболденно. И вы такие все родные и Урал такой родной. 😂 До новых встреч любимые❤️
К
Карина
19 июл 2023
Сияющего Дня, РАдные✨☀️✨ Из Глубины Сердца ВсеБлагодарение ВсеБлагословение Всем Видимым и Невидимым Организаторам Валентине. Участникам Красивого Сказочного Путешествия по Сакральным Местам УРАЛА, АЗОВ ГОРЫ 🙏
Н
Наталья
5 июл 2023
Любимые, я благодарна этой поездке не знаю как даже, благодарна безмерно организатору нашей встречи Валентине! Я такая счастливая, я всех вас очень люблю и благодарю вас, мои сияющие бриллиантики!!! Желаю вам прекрасно провести эти дни! Всех Благословений Родные!!! Вы в моём сердечке!!!
Л
Лилия
28 июн 2023
Любимые Азовцы, как всегда, в поезде посещает вдохновение 😂😍 и пришёл такой стих для нас: Благословенная Азов Горушечка, Земля Божовых Сказ, Гора Премудростей // Всё в этих Сказах нам было
Е
Евгения
22 июн 2023
Я почувствовала что эти горы такие родные мне, и ощущение что я приехала туда же, где была чуть ли не с самого рождения, всегда, вот настолько всё родное… Чудесное… Сказка
Е
Елена
12 мая 2023
Доброе утро! ☀️ Благодарю за прекрасное путешествие, за чудесно прожитое время Жизни вместе🙏🤗☀️ Наполнена информацией, красотами удивительной горы Азов, пеньем птиц, запахами летнего леса🥰 Благодарю за фото чудесные🙏💖 Благодарна Валентине за Любовь… к родному краю, к жизни, к нам, ко всему💖🤗🌷
О
Олеся
11 мая 2023
Для меня только сегодня заканчивается эта волшебная поездка на Азов Горушечку, на прекрасный Урал. И только сегодня начало доходить, что пришло время возвращаться… туда где я пока опять одна… Но
Входит в следующие категории Екатеринбурга
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