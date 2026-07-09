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Сап-прогулка в центре Екатеринбурга

Проплыть вдоль главной набережной и увидеть город с нового ракурса
На сапборде вы совершите небольшой заплыв по водной артерии города — реке Исеть.

Перед вам предстанут старинные купеческие дома, памятники конструктивизма и современные деловые центры, отзеркаленные в отражении.

Вы сможете насладиться этой картиной, проникнуться настроением теплого дня или вечера и со стороны понаблюдать за жизнью Екатеринбурга.
5
2 отзыва
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга

Описание экскурсии

Как управлять сапом

Сапбординг не зря получил такую популярность: неспешное скольжение по водной глади дарит особые ощущения — новички смогут сами прочувстовать, в чем прелесть катания на сапах.
Перед прогулкой вас ждет подробный инструктаж: вы освоите азы управления сапом, научитесь грести сидя и стоя. А затем в сопровождении инструктора отправитесь в небольшой сплав по пруду на реке Исеть.

Екатеринбург с воды

Вы проплывете вдоль центральной набережной и полюбуетесь видами на Ельцин Центр, Екатеринбург-Сити и башню Исеть. Увидите Дом физкультуры «Динамо» — памятник конструктивизма, внешне напоминающий корабль. Оцените исторические фасады нового жилого квартала Макаровский и пройдете под мостом с подсветкой.

Романтика на закате

А если захотите, за доплату мы можем организовать для вас вечернюю прогулку с гирляндами — фоном станут городские пейзажи в свете ночных огней. Для романтичной атмосферы можно принести с собой шампанское: наш гид поможет вам открыть бутылку и разлить напиток по бокалам.

Кому подойдет прогулка

Для катания на сапе не требуется особый уровень подготовки, поэтому ждем всех желающих, в том числе тех, кто еще не стоял на сапе.

Организационные детали

С вами будет гид-инструктор из нашей команды.

Что входит в стоимость

🏄🏼 Снаряжение: сапборд, весло, спасательный жилет, гермомешок, водонепроницаемый чехол для телефона
🏅 Инструктаж и обучение технике катания на SUP-борде, сопровождение инструктора на воде

Что взять с собой

🧥 Удобную одежду по погоде: лучше ту, что быстро просохнет (синтетику), ведь попу скорее всего на сапе чутка намочите
👟 Обувь для сап-тусовки, если вы не хотите быть босиком (коралловые тапочки, сандалии или любую пару, что не жалко намочить)
👕 Сухую одежду для комфортной поездки домой
👒 Шляпки и другой антураж для стильных фото

Дополнительные опции

  • Если вас больше двух человек, доплата составит 1000 рублей за каждого сапбордиста
  • Ночная прогулка с гирляндами (старт в 23:00) — 3000 руб. дополнительно к стоимости экскурсии

ВАЖНО: для прогулки нет плохой погоды, неудачного заката и пр. Если погодные условия будут угрожать безопасности, мы сами напишем вам об отмене мероприятия; в остальных случаях сап-прогулка состоится.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной у городского пруда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лев
Лев — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 816 туристов
У нас небольшая команда гидов с огромным сердцем и жаждой открытий. Отправляясь в путешествие с нами, с собой нужно взять непромокаемые куртки, термос с чаем и удобную обувь. Все остальное
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сделает наша команда. Придумаем маршрут, проверим его красочность, насыщенность и безопасность. Наш фотограф подберёт лучшие места для фотосессий. Гиды прочитают много книг, чтобы интересно, легко и с юмором погрузить вас в атмосферу похода. Мы собираем людей вместе, чтобы отправится в однодневные путешествия, подальше от серости и душноты. Чтобы поделиться нашей страстью. Исследовать, взбираться, ездить и за собой вести людей, смеяться, делать чай на костре, смотреть на миллионы звезд и петь песни под гитару. Мечтать вместе с нашими туристами! Мы помним, что «Подлинная красота всегда таится от глаз». А мы лишь проводники в этот мир гор, свободы и кайфа от жизни.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Жанна
Отличный формат для знакомства с городом - пока катались на сапе по реке в самом центре, успели наметить интересные места, куда сходить. С воды все смотрится иначе - заметили любопытные
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арт-объекты, цветущие сады и укромные уголки для прогулок. Наша инструктор Анна подробно обо всем рассказала, посоветовала множество мест для досуга и шопинга, а ещё сделала фото и видео с заплыва. Было здорово!

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А
Очень понравилось!!! Было немного волнительно, т. к. в первый раз, но все прошло замечательно. Данилу большое спасибо! Все понятно объяснил и поддерживал во время заплыва! Масса впечатлений, большое спасибо!!!
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