Сап-прогулка в центре Екатеринбурга

Проплыть вдоль главной набережной и увидеть город с нового ракурса

5
1 отзыв
На сапборде вы совершите небольшой заплыв по водной артерии города — реке Исеть.

Перед вам предстанут старинные купеческие дома, памятники конструктивизма и современные деловые центры, отзеркаленные в отражении.

Вы сможете насладиться этой картиной, проникнуться настроением теплого дня или вечера и со стороны понаблюдать за жизнью Екатеринбурга.
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Как управлять сапом

Сапбординг не зря получил такую популярность: неспешное скольжение по водной глади дарит особые ощущения — новички смогут сами прочувстовать, в чем прелесть катания на сапах.
Перед прогулкой вас ждет подробный инструктаж: вы освоите азы управления сапом, научитесь грести сидя и стоя. А затем в сопровождении инструктора отправитесь в небольшой сплав по пруду на реке Исеть.

Екатеринбург с воды

Вы проплывете вдоль центральной набережной и полюбуетесь видами на Ельцин Центр, Екатеринбург-Сити и башню Исеть. Увидите Дом физкультуры «Динамо» — памятник конструктивизма, внешне напоминающий корабль. Оцените исторические фасады нового жилого квартала Макаровский и пройдете под мостом с подсветкой.

Романтика на закате

А если захотите, за доплату мы можем организовать для вас вечернюю прогулку с гирляндами — фоном станут городские пейзажи в свете ночных огней. Для романтичной атмосферы можно принести с собой шампанское: наш гид поможет вам открыть бутылку и разлить напиток по бокалам.

Кому подойдет прогулка

Для катания на сапе не требуется особый уровень подготовки, поэтому ждем всех желающих, в том числе тех, кто еще не стоял на сапе.

Организационные детали

С вами будет гид-инструктор из нашей команды.

Что входит в стоимость

🏄🏼 Снаряжение: сапборд, весло, спасательный жилет, гермомешок, водонепроницаемый чехол для телефона
🏅 Инструктаж и обучение технике катания на SUP-борде, сопровождение инструктора на воде

Что взять с собой

🧥 Удобную одежду по погоде: лучше ту, что быстро просохнет (синтетику), ведь попу скорее всего на сапе чутка намочите
👟 Обувь для сап-тусовки, если вы не хотите быть босиком (коралловые тапочки, сандалии или любую пару, что не жалко намочить)
👕 Сухую одежду для комфортной поездки домой
👒 Шляпки и другой антураж для стильных фото

Дополнительные опции

  • Если вас больше двух человек, доплата составит 1000 рублей за каждого сапбордиста
  • Ночная прогулка с гирляндами (старт в 23:00) — 3000 руб. дополнительно к стоимости экскурсии

ВАЖНО: для прогулки нет плохой погоды, неудачного заката и пр. Если погодные условия будут угрожать безопасности, мы сами напишем вам об отмене мероприятия; в остальных случаях сап-прогулка состоится.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной у городского пруда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
11 июля 2022
Очень понравилось!!! Было немного волнительно, т. к. в первый раз, но все прошло замечательно. Данилу большое спасибо! Все понятно объяснил и поддерживал во время заплыва! Масса впечатлений, большое спасибо!!!

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