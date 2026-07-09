На сапборде вы совершите небольшой заплыв по водной артерии города — реке Исеть. Перед вам предстанут старинные купеческие дома, памятники конструктивизма и современные деловые центры, отзеркаленные в отражении. Вы сможете насладиться этой картиной, проникнуться настроением теплого дня или вечера и со стороны понаблюдать за жизнью Екатеринбурга.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Как управлять сапом

Сапбординг не зря получил такую популярность: неспешное скольжение по водной глади дарит особые ощущения — новички смогут сами прочувстовать, в чем прелесть катания на сапах.

Перед прогулкой вас ждет подробный инструктаж: вы освоите азы управления сапом, научитесь грести сидя и стоя. А затем в сопровождении инструктора отправитесь в небольшой сплав по пруду на реке Исеть.

Екатеринбург с воды

Вы проплывете вдоль центральной набережной и полюбуетесь видами на Ельцин Центр, Екатеринбург-Сити и башню Исеть. Увидите Дом физкультуры «Динамо» — памятник конструктивизма, внешне напоминающий корабль. Оцените исторические фасады нового жилого квартала Макаровский и пройдете под мостом с подсветкой.

Романтика на закате

А если захотите, за доплату мы можем организовать для вас вечернюю прогулку с гирляндами — фоном станут городские пейзажи в свете ночных огней. Для романтичной атмосферы можно принести с собой шампанское: наш гид поможет вам открыть бутылку и разлить напиток по бокалам.

Кому подойдет прогулка

Для катания на сапе не требуется особый уровень подготовки, поэтому ждем всех желающих, в том числе тех, кто еще не стоял на сапе.

Организационные детали

С вами будет гид-инструктор из нашей команды.

Что входит в стоимость

🏄🏼 Снаряжение: сапборд, весло, спасательный жилет, гермомешок, водонепроницаемый чехол для телефона

🏅 Инструктаж и обучение технике катания на SUP-борде, сопровождение инструктора на воде

Что взять с собой

🧥 Удобную одежду по погоде: лучше ту, что быстро просохнет (синтетику), ведь попу скорее всего на сапе чутка намочите

👟 Обувь для сап-тусовки, если вы не хотите быть босиком (коралловые тапочки, сандалии или любую пару, что не жалко намочить)

👕 Сухую одежду для комфортной поездки домой

👒 Шляпки и другой антураж для стильных фото

Дополнительные опции

Если вас больше двух человек, доплата составит 1000 рублей за каждого сапбордиста

Ночная прогулка с гирляндами (старт в 23:00) — 3000 руб. дополнительно к стоимости экскурсии

ВАЖНО: для прогулки нет плохой погоды, неудачного заката и пр. Если погодные условия будут угрожать безопасности, мы сами напишем вам об отмене мероприятия; в остальных случаях сап-прогулка состоится.