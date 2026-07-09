Перед вам предстанут старинные купеческие дома, памятники конструктивизма и современные деловые центры, отзеркаленные в отражении.
Вы сможете насладиться этой картиной, проникнуться настроением теплого дня или вечера и со стороны понаблюдать за жизнью Екатеринбурга.
Описание экскурсии
Как управлять сапом
Сапбординг не зря получил такую популярность: неспешное скольжение по водной глади дарит особые ощущения — новички смогут сами прочувстовать, в чем прелесть катания на сапах.
Перед прогулкой вас ждет подробный инструктаж: вы освоите азы управления сапом, научитесь грести сидя и стоя. А затем в сопровождении инструктора отправитесь в небольшой сплав по пруду на реке Исеть.
Екатеринбург с воды
Вы проплывете вдоль центральной набережной и полюбуетесь видами на Ельцин Центр, Екатеринбург-Сити и башню Исеть. Увидите Дом физкультуры «Динамо» — памятник конструктивизма, внешне напоминающий корабль. Оцените исторические фасады нового жилого квартала Макаровский и пройдете под мостом с подсветкой.
Романтика на закате
А если захотите, за доплату мы можем организовать для вас вечернюю прогулку с гирляндами — фоном станут городские пейзажи в свете ночных огней. Для романтичной атмосферы можно принести с собой шампанское: наш гид поможет вам открыть бутылку и разлить напиток по бокалам.
Кому подойдет прогулка
Для катания на сапе не требуется особый уровень подготовки, поэтому ждем всех желающих, в том числе тех, кто еще не стоял на сапе.
Организационные детали
С вами будет гид-инструктор из нашей команды.
Что входит в стоимость
🏄🏼 Снаряжение: сапборд, весло, спасательный жилет, гермомешок, водонепроницаемый чехол для телефона
🏅 Инструктаж и обучение технике катания на SUP-борде, сопровождение инструктора на воде
Что взять с собой
🧥 Удобную одежду по погоде: лучше ту, что быстро просохнет (синтетику), ведь попу скорее всего на сапе чутка намочите
👟 Обувь для сап-тусовки, если вы не хотите быть босиком (коралловые тапочки, сандалии или любую пару, что не жалко намочить)
👕 Сухую одежду для комфортной поездки домой
👒 Шляпки и другой антураж для стильных фото
Дополнительные опции
- Если вас больше двух человек, доплата составит 1000 рублей за каждого сапбордиста
- Ночная прогулка с гирляндами (старт в 23:00) — 3000 руб. дополнительно к стоимости экскурсии
ВАЖНО: для прогулки нет плохой погоды, неудачного заката и пр. Если погодные условия будут угрожать безопасности, мы сами напишем вам об отмене мероприятия; в остальных случаях сап-прогулка состоится.