На мотосноубордах - на Чёртово городище

Отправиться в путешествие по сказочным уральским ландшафтам - из Екатеринбурга
Приглашаем вас насладиться красотой уральской природы и познакомиться с её величественными творениями — скалами Чёртова городища.

Вы не только с ветерком прокатитесь на мотоусноубордах по впечатляющим ландшафтам, но и узнаете, как здесь появились скалы причудливых форм, кто их открыл и какие удивительные легенды связаны с этими местами.
5
1 отзыв
На мотосноубордах - на Чёртово городище
На мотосноубордах - на Чёртово городище
На мотосноубордах - на Чёртово городище
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 14:00

Описание экскурсии

  • Путешествие по Исетскому озеру — наша отправная точка. Здесь вы сможете насладиться красотой природы, почувствовать спокойствие и умиротворение
  • Чёртово городище — скалы необычных форм, образованные в результате длительного воздействия ветра, воды и льда. Некоторые напоминают башни, другие — животных или фантастических существ. Вы подниметесь на вершину гранитного массива и увидите потрясающие панорамы гор, лесов и озёр
  • Обратный путь по реке Исеть. После посещения Чёртова городища мы отправимся назад по заснеженной реке. Её причудливые берега оставят незабываемые впечатления!

Наш маршрут проходит в том числе через лес: будут и подъёмы, и спуски, и море адреналина и экстрима.

По пути мы расскажем:

  • Какими древними легендами окутано Чёртово городище и почему его связывают с нечистой силой
  • Как этот гранитный массив стал одним из самых известных природных памятников Урала
  • Какие редкие виды растений можно встретить в этих местах
  • Какие традиции соблюдают местные жители и как они взаимодействуют с природой

Организационные детали

  • В стоимость входит: защитный шлем, маска для защиты глаз, тёплые сапоги, варежки, комбинезон, ветрозащита, наколенники, налокотники
  • Перед стартом наши инструктора научат вас вождению, расскажут о правилах безопасного управления
  • К управлению допускаются участники с 16 лет. Так как мотосноуборд — это не транспортное средство, водительские права для него не нужны
  • Протяжённость маршрута — около 30 км
  • Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды

Добраться до места встречи вам нужно самостоятельно. Это можно сделать:

— на общественном транспорте (автобус №337 от Северного автовокзала). Время в пути — 90 мин
— на автомобиле по Серовскому тракту в сторону Нижнего Тагила. Время в пути — 30 мин. Либо по Проспекту Космонавтов через Верхнюю Пышму. Время в пути — 40 мин

ежедневно в 09:00 и 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На городской набережной Среднеуральска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Анастасия
6 янв 2025
Огромное спасибо Никите за такое интересное, красивое и активное приключение! Катались на мотосноубордах впервые-это было супер! Лучший вариант проведения выходных! Также выражаем благодарность за фото и видео с нами, которые снимал Никита ☺️
Огромное спасибо Никите за такое интересное, красивое и активное приключение! Катались на мотосноубордах впервые-это было супер!Огромное спасибо Никите за такое интересное, красивое и активное приключение! Катались на мотосноубордах впервые-это было супер!Огромное спасибо Никите за такое интересное, красивое и активное приключение! Катались на мотосноубордах впервые-это было супер!Огромное спасибо Никите за такое интересное, красивое и активное приключение! Катались на мотосноубордах впервые-это было супер!Огромное спасибо Никите за такое интересное, красивое и активное приключение! Катались на мотосноубордах впервые-это было супер!Огромное спасибо Никите за такое интересное, красивое и активное приключение! Катались на мотосноубордах впервые-это было супер!Огромное спасибо Никите за такое интересное, красивое и активное приключение! Катались на мотосноубордах впервые-это было супер!Огромное спасибо Никите за такое интересное, красивое и активное приключение! Катались на мотосноубордах впервые-это было супер!

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