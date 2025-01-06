Приглашаем вас насладиться красотой уральской природы и познакомиться с её величественными творениями — скалами Чёртова городища. Вы не только с ветерком прокатитесь на мотоусноубордах по впечатляющим ландшафтам, но и узнаете, как здесь появились скалы причудливых форм, кто их открыл и какие удивительные легенды связаны с этими местами.

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Описание экскурсии

Путешествие по Исетскому озеру — наша отправная точка . Здесь вы сможете насладиться красотой природы, почувствовать спокойствие и умиротворение

. Здесь вы сможете насладиться красотой природы, почувствовать спокойствие и умиротворение Чёртово городище — скалы необычных форм, образованные в результате длительного воздействия ветра, воды и льда. Некоторые напоминают башни, другие — животных или фантастических существ. Вы подниметесь на вершину гранитного массива и увидите потрясающие панорамы гор, лесов и озёр

— скалы необычных форм, образованные в результате длительного воздействия ветра, воды и льда. Некоторые напоминают башни, другие — животных или фантастических существ. Вы подниметесь на вершину гранитного массива и увидите потрясающие панорамы гор, лесов и озёр Обратный путь по реке Исеть. После посещения Чёртова городища мы отправимся назад по заснеженной реке. Её причудливые берега оставят незабываемые впечатления!

Наш маршрут проходит в том числе через лес: будут и подъёмы, и спуски, и море адреналина и экстрима.

По пути мы расскажем:

Какими древними легендами окутано Чёртово городище и почему его связывают с нечистой силой

Как этот гранитный массив стал одним из самых известных природных памятников Урала

Какие редкие виды растений можно встретить в этих местах

Какие традиции соблюдают местные жители и как они взаимодействуют с природой

Организационные детали

В стоимость входит: защитный шлем, маска для защиты глаз, тёплые сапоги, варежки, комбинезон, ветрозащита, наколенники, налокотники

Перед стартом наши инструктора научат вас вождению, расскажут о правилах безопасного управления

К управлению допускаются участники с 16 лет. Так как мотосноуборд — это не транспортное средство, водительские права для него не нужны

Протяжённость маршрута — около 30 км

Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды

Добраться до места встречи вам нужно самостоятельно. Это можно сделать:

— на общественном транспорте (автобус №337 от Северного автовокзала). Время в пути — 90 мин

— на автомобиле по Серовскому тракту в сторону Нижнего Тагила. Время в пути — 30 мин. Либо по Проспекту Космонавтов через Верхнюю Пышму. Время в пути — 40 мин