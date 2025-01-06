Приглашаем вас насладиться красотой уральской природы и познакомиться с её величественными творениями — скалами Чёртова городища.
Вы не только с ветерком прокатитесь на мотоусноубордах по впечатляющим ландшафтам, но и узнаете, как здесь появились скалы причудливых форм, кто их открыл и какие удивительные легенды связаны с этими местами.
Вы не только с ветерком прокатитесь на мотоусноубордах по впечатляющим ландшафтам, но и узнаете, как здесь появились скалы причудливых форм, кто их открыл и какие удивительные легенды связаны с этими местами.
Описание экскурсии
- Путешествие по Исетскому озеру — наша отправная точка. Здесь вы сможете насладиться красотой природы, почувствовать спокойствие и умиротворение
- Чёртово городище — скалы необычных форм, образованные в результате длительного воздействия ветра, воды и льда. Некоторые напоминают башни, другие — животных или фантастических существ. Вы подниметесь на вершину гранитного массива и увидите потрясающие панорамы гор, лесов и озёр
- Обратный путь по реке Исеть. После посещения Чёртова городища мы отправимся назад по заснеженной реке. Её причудливые берега оставят незабываемые впечатления!
Наш маршрут проходит в том числе через лес: будут и подъёмы, и спуски, и море адреналина и экстрима.
По пути мы расскажем:
- Какими древними легендами окутано Чёртово городище и почему его связывают с нечистой силой
- Как этот гранитный массив стал одним из самых известных природных памятников Урала
- Какие редкие виды растений можно встретить в этих местах
- Какие традиции соблюдают местные жители и как они взаимодействуют с природой
Организационные детали
- В стоимость входит: защитный шлем, маска для защиты глаз, тёплые сапоги, варежки, комбинезон, ветрозащита, наколенники, налокотники
- Перед стартом наши инструктора научат вас вождению, расскажут о правилах безопасного управления
- К управлению допускаются участники с 16 лет. Так как мотосноуборд — это не транспортное средство, водительские права для него не нужны
- Протяжённость маршрута — около 30 км
- Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды
Добраться до места встречи вам нужно самостоятельно. Это можно сделать:
— на общественном транспорте (автобус №337 от Северного автовокзала). Время в пути — 90 мин
— на автомобиле по Серовскому тракту в сторону Нижнего Тагила. Время в пути — 30 мин. Либо по Проспекту Космонавтов через Верхнюю Пышму. Время в пути — 40 мин
ежедневно в 09:00 и 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На городской набережной Среднеуральска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваша команда гидов в Екатеринбурге
На рынке с 2019 года. Занимаемся организацией досуга в сфере туризма в городе Среднеуральск. Для вас: прокат сапбордов, каяков, катамаранов, лодок (вёсла/мотор), сёрф-секция для детей и взрослых, вейкборд, водные лыжи, экстремальная плюшка, банан, индивидуальное обучение виндсерфингу и вейкборду, водное такси/VIP катер, обзорные экскурсии на моторном катамаране «Баркасик», сплавы по рекам, велопрогулки, походы с инструктором по выживанию, аренда коттеджа.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
6 янв 2025
Огромное спасибо Никите за такое интересное, красивое и активное приключение! Катались на мотосноубордах впервые-это было супер! Лучший вариант проведения выходных! Также выражаем благодарность за фото и видео с нами, которые снимал Никита ☺️
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