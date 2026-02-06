Дегустации на экскурсиях в Элисте – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «С дегустацией» в Элисте, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Элиста - степной оазис и буддийский центр
Пешая
2 часа
234 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Культовые достопримечательности города, крупнейший буддийский храм в Европе и Сити-Чесс
Начало: На площади «Пагоды 7 дней»
«По запросу можем посетить Этнокультурный центр «ОЮН» (дегустация вяленой говядины, борцоки, чайная церемония, музыкальное подношение) — детали в переписке»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Столица калмыцких степей и Золотая обитель Будды Шакьямуни
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Познакомиться с буддизмом и духовными святынями Элисты
Сегодня в 09:30
Завтра в 12:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Гастрокультура Элисты - трапеза в степи
На машине
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Познакомиться с национальной кухней Калмыкии - на вкус и слух
Начало: На улице Юрия Клыкова
«В ресторане за дегустацией проводим 2 часа»
22 апр в 09:00
23 апр в 09:00
от 15 000 ₽ за человека

  • Е
    Елена
    6 февраля 2026
    Гастрокультура Элисты - трапеза в степи
    Большое спасибо гиду Константину за отличную гастроэкскурсию! Эта необычная экскурсия очень понравилась нашей семье! Во время экскурсии Константин на своём
    авто повёз нас в степь там мы вместе разбили лагерь и поставили шатёр. Это было интересно так как никогда раньше мы не обедали в шатре посреди бескрайней степи. На походной печке Константин приготовил нам несколько национальных калмыцких блюд и горячий калмыцкий чай с маслом солью и специями. Степь была великолепна! Это было красивое место со слов Константина на берегу древнего морского пролива между Чёрным и Каспийский моряки. Рядом с местом обеда мы видели стада коров и лошадей заметили даже одного зайчика и несколько красивых степных птиц (зайчика видели из окна автомобиля когда уже возвращались с экскурсии в Элисту). Во время степного обеда Константин рассказал нам множество интересных историй об обычаях и традициях своего народа об его ярких национальных особенностях об калмыцких блюдах которые он нам приготовил. Мы послушали калмыцкие национальные песни звучае которых очень гармонировало с нашим степным обедом. Из рассказа гида Константина мы узнали почему степные богатыри перед поединками пили "волшебный напиток" очень похожий на современный кадмыцкий чай. узнали о "калмыцких бериках""дотуре""кюре" и удивительно историю происхождения этих национальных калмыцких блюд. Мы узнали что калмыцкая национальная кухня не только очень вкусная и питательная но и очень древняя. Именно так люди готовили и питались на самой заре человеческой цивилизации пронеся рецепты приготовления этих блюд через тысячелетия своей истории. После этих рассказов Константина мы убедились в этом сами и отведали наш степной обед. Была не только еда. Были калмыцкие напитки. Экзотично было попробовать молочную калмыцкую водку из калмыцкой деревянной пиалы со странным названием (забыла название). В ней чуствовался запах живой коровы и деревенской натурального молока. Она была очень приятная на вкус. Хотя я не пью спиртное но все же немного попробовала этот калмыцкий напиток на вкус. Думаю ценителям натуральных спиртных напитков он понравится не меньше чем мне. После степной обеда Также мы пофотографировались в калмыцких нарядах на фоне удивительных марсианских степных пейзажей. Напоследок по пути домой на автомобиле гид Константин нам рассказал несколько красивых и мудрых калмыцких национальных сказок. Особенно понравилась сказка про глупого воробья! В народной мудрости есть глубокий философский смысл! Спасибо нашему году Константину за удивительно интересную и вкусную экскурсию! Рекомендуем всем кто любит необычную еду и отдых на природе на ней побывать!

  • В
    Валерия
    11 января 2026
    Столица калмыцких степей и Золотая обитель Будды Шакьямуни
    Огромная благодарность экскурсоводу Эмме за отличную экскурсию) замечательный, эрудиррваннный гид, познакомившая нас с потрясающим местом.
  • М
    Марина
    23 октября 2025
    Столица калмыцких степей и Золотая обитель Будды Шакьямуни
    Большая благодарность нашему гиду Ольге за прекрасную экскурсию! Полное погружение в историю и философию буддизма, подробный рассказ о потрясающей Золотой
    обители Будды Шакьямуни, много краеведческой информации о Калмыкии, об Элисте, о жизни, обычаях, истории калмыцкого народа - все было нам преподнесено Ольгой, слушали ее с удовольствием, она замечательный рассказчик и настоящий профессионал! Однозначно рекомендуем!)

Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «С дегустацией»

Какие места ещё посмотреть в Элисте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное;
  2. Храм Будды Шакьямуни;
  3. Храм Сякюсн-Сюме;
  4. Скульптура «Белый старец»;
  5. Пагода Семи Дней;
  6. Курганная группа «Элистинская»;
  7. Ступа Просветления;
  8. Фонтан «Три лотоса»;
  9. Одинокий тополь;
  10. Памятник Остапу Бендер.
Сколько стоит экскурсия по Элисте в апреле 2026
Сейчас в Элисте в категории "С дегустацией" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 237 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
