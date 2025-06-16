Мои заказы

Гастрономические экскурсии Элисты

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Элисте, цены от 5334 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Подношение даров степным духам
На машине
3 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Подношение даров степным духам
Уникальная возможность стать частью древнего обряда калмыков, совершив подношение духам у сакрального Одинокого тополя
Начало: У буддистского храма Золотая обитель Будды Шакьяму...
«Для подношения духам стоит взять конфеты, пачку молока и немного вашей любимой еды, а также записку с вашим сокровенным желанием, которое вы хотите передать духам»
27 дек в 19:00
28 дек в 19:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Элиста - степной оазис и буддийский центр
Пешая
2 часа
232 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Элиста - степной оазис и буддийский центр
Погрузитесь в атмосферу азиатской культуры и буддизма в сердце Европы, исследуя Элисту с профессиональным гидом
Начало: На площади «Пагоды 7 дней»
«Поделимся информацией о лучших кафе и ресторанах с национальной едой, которую каждому стоит попробовать»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
5334 ₽ за всё до 5 чел.
Столица калмыцких степей и Золотая обитель Будды Шакьямуни
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Столица калмыцких степей и Золотая обитель Будды Шакьямуни
Познакомиться с буддизмом и духовными святынями Элисты
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
5334 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    16 июня 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Дата посещения: 13 июня 2025
    Все понравилось. Наян очень хорошо все рассказал, ответил на все наши вопросы. Спасибо огромное за экскурсию. Наши рекомендации.
  • А
    Анна
    4 ноября 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Всё очень понравилось. Экскурсовод-прекрасная! Всё понятно, чётко и для детей))))
  • М
    Мария
    3 ноября 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Были группой 2 взрослых + 3 ребёнка, стартовый уровень знаний примерно "нулевой")) Экскурсию проводил Бадма. Нам очень понравилось. Интересно, доступно, с юмором. Очень динамично, 2 часа пролетели незаметно. Огромное спасибо! Обязательно будем рекомендовать знакомым
  • Н
    Наталия
    1 ноября 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Все супер! Бадма отличный экскурсовод! Рекомендую!
  • Р
    Рыбкин
    3 октября 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Хороший гид!)
  • Е
    Елена
    20 сентября 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Были в Элисте в командировке. Очень ограничены во времени. Выбрали самую скромную экскурсию, но остались очень довольны. За небольшое время
    посмотрели самые сокровенные места города. Наш гид Наян, помог пережить все трудности, которые преподнесла нам погода. Чудовищный ветер и ливень. Он позаботился о нас личными зонтами и собственными куртками 😊! Мы в теплой одежде (очень довольные заботой) прослушали историю города, погрузились в Буддизм. Нам невероятно повезло - мы стали свидетелями создания песчаной мандалы . Побывали в магазинчике сувениров и каждый вынес оттуда милые вещицы на память! Спасибо организаторам и нашему Гиду!

    Были в Элисте в командировке. Очень ограничены во времени. Выбрали самую скромную экскурсию, но остались очень
  • Е
    Евгения
    14 сентября 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Прекрасная экскурсия, получили массу новых впечатлений. Наш гид Наян не просто показывал достопримечательности, а делился своими эмоциями и помогал нам
    проникнуться атмосферой этого уникального места. Было все: и танцы, и музыка, и игры, и ритуалы, и даже гадания)) было ощущение полного погружения в культуру калмыцкого народа.

  • В
    Владимир
    26 августа 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Если будете в Элисте, даже проездом, обязательно найдите время на прогулку по городу, и обязательно с экскурсоводом. Вас ждет удивительное
    открытие этого необычного региона России. Нашим гидом был Бадма - профессиональный историк, обладающий глубокими знаниями, интересный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсия по городу прошла увлекательно, а буддийский храм поразил воображение, заставил задуматься о вечном и пробудил интерес у нас и нашего ребенка к изучению культуры и истории Калмыкии. Рекомендуем экскурсию всем гостям Калмыкии.

  • Д
    Дарья
    20 августа 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Экскурсию проводил Наян. Экскурсия очень интересная, с национальным колоритом, в том числе традиционными играми. Наян разносторонне описал особенности жизни людей республики Калмыкия в прошлом и настоящем, посвятил нас в особенности Буддизма. Очень рекомендую экскурсию к посещению!
  • О
    Ольга
    17 августа 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    У нас был гид Бадма. Рассказывал интересно про историю Калмыкии и буддизм. В первой части прошлись по достопримечательностям на улице, вторая часть прошла внутри действующего буддистского храма. Два часа пролетели незаметно.
  • М
    Мария
    16 августа 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    14 августа 2025 года были на экскурсии, нашим экскурсоводом был Наян. Он прекрасно знает историю своей республики, много и подробно
    рассказал нам про буддизм. Прекрасный экскурсовод, слушать его было легко и интересно, время пролетело незаметно. Если вы так же как и мы впервые в Калмыкии, рекомендую вам посетить эту экскурсию! И вы всего за два часа узнаете очень много интересного про этот замечательный и необычный край!

  • А
    Анастасия
    16 августа 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Бронировала вчера экскурсию за 8 часов до начала,особо не надеялась на успех. Но организатор нашла нам экскурсовода и согласовала время
    которое нам удобно
    У нас был экскурсовод Бадма,ребята,мы много путешествуем,в том числе по России и в каждом городе берем экскурсии,поэтому сравнить есть с чем. Этот экскурсовод просто клад! Дети 13 и 10 дет тоже слушали его затаив дыхание,очень много интересной информации,но в легком для восприятия формате,не заунывно заученные текста. Вообщем экскурсия с Бадмой просто супер,от души рекомендую. И побольше бы таких экскурсоводов,путешествовать было бы интереснее
    Спасибо,Бадма❤️

  • С
    СВЕТЛАНА
    15 августа 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    15.08.2025г были на экскурсии. За два часа получили обширную информацию о Калмыкии, храме Будды. Поручили ответы на все интересующие нас
    вопросы. Гилят в доступной форме излагала всю информацию. Всем рекомендую посетить эту экскурсию. Есть желание вернуться в Калмыкию и узнавать ещё ещё про историю и традиции этого края и народа

  • И
    Ирина
    14 августа 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Чудесно организовано! Гид Байн доступно и интересно организовала наше знакомство с Элитой и буддизмом! На все вопросы дала доступные ответы.
    Проводила в сувенирный магазин,дала советы по посещению интересных мест! Очень приятный собеседник и человек! Спасибо большое! Наша семья осталась довольна экскурсией! Желаю удачи и процветания!

  • О
    Ольга
    12 августа 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Добрый вечер!
    Посетили с детьми и друзьями загадочную республику Калмыкию. Нашим гидом была Баян. Хорошая и интересная речь, знаковые места Элисты.
    На все вопросы получили ответы. Особая благодарность Баяне за терпение и ответы на назойливые вопросы детей, особенно внутри буддийского храма.
    Спасибо за прекрасное время в вашем городе!

    Возможно на будущее стоит разработать программу для детей + взрослые (квест, карты, наклейки). Материал тот же, но подумать над подачей для детей. Если будут вопросы, пишите.

    Еще раз спасибо!

  • В
    Вероника
    10 августа 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Очень удобный формат организации и заказа экскурсии) Экскурсовод Гилян располагает к себе туристов знаниями, тактичностью и любовью к родному краю. Познавательно и незаметно пролетели два часа))
  • Н
    Наталья
    6 августа 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Хочу выразить огромную благодарность гиду Наяну! Экскурсия насыщенная, интересная, с элементами развлечений (поиграли в национальные калмыкские игры), достаточное количество информации
    о культуре, быте, истории калмыков. Отмечу грамотные, глубокие и исчерпывающие ответы на наши вопросы. По нашему пожеланию гид был на своём автомобиле с кондиционером, приятно, когда тебя возят по незнакомому городу. Под впечатлением от посещения крупнейшего в Европе буддийского храма, энергетика покоя и радости. Ещё раз спасибо, рекомендую обратиться к нашим организаторам и гиду Наяну!

  • Е
    Елена
    29 июля 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Наян-отличный эксурсовод! Пооностью погрузил нас в историю! Огромное спасибо! Все прошло просто отлично!
  • Д
    Дарья
    17 июля 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Были двумя семьями, 4 взрослых, 5 разновозрастных детей. Всем понравилось, мы задавали много вопросов, на прекрасный гид Наян всем на всё ответил, нам было интересно
  • К
    Катерина
    12 июля 2025
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Прекрасный экскурсовод. Познавательная индивидуальная экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Элисте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Подношение даров степным духам
  2. Элиста - степной оазис и буддийский центр
  3. Столица калмыцких степей и Золотая обитель Будды Шакьямуни
Какие места ещё посмотреть в Элисте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Храм Будды Шакьямуни
  2. Храм Сякюсн-Сюме
  3. Самое главное
  4. Ступа Просветления
  5. Одинокий тополь
  6. Пагода Семи Дней
  7. Город Шахмат
  8. Курганная группа «Элистинская»
  9. Памятник Остапу Бендер
  10. Золотые Ворота
Сколько стоит экскурсия по Элисте в декабре 2025
Сейчас в Элисте в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 5334 до 9000. Туристы уже оставили гидам 275 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Элисты, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025