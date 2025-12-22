Многие блюда калмыцкой кухни изобрели кочевые народе ещё на заре человечества — у этой еды оригинальный вкус и удивительные истории. Вы пообедаете прямо в степи пищей, которую мы вместе приготовим. А я расскажу, почему у калмыков не было завтрака, какое мясо здесь считается самым вкусным и откуда брали витамины, когда не было салатов.

Ваш гид в Элисте

Описание экскурсии

Мы поедем в живописный уголок в калмыцкой степи, на высокий берег древнего морского пролива между Каспийским и Чёрными морями.

Разобьём дневной лагерь, вместе поставим шатёр и развернём переносную кухню.

Приготовим два или три блюда традиционной мясной калмыцкой кухни — и вы будете наслаждаться вкусами, ароматами и оттенками пищи.

А я расскажу:

почему калмыцкий чай — это древний напиток степных богатырей

как калмыки готовили без посуды

какие гастросекреты таят степные народы

какие ритуалы перед едой соблюдают калмыки

почему белая еда считается священной

какие необычные блюда раньше подавались самым уважаемым гостям

как благодаря еде возник патриархат

Организационные детали