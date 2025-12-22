Многие блюда калмыцкой кухни изобрели кочевые народе ещё на заре человечества — у этой еды оригинальный вкус и удивительные истории. Вы пообедаете прямо в степи пищей, которую мы вместе приготовим.
А я расскажу, почему у калмыков не было завтрака, какое мясо здесь считается самым вкусным и откуда брали витамины, когда не было салатов.
Описание экскурсии
Мы поедем в живописный уголок в калмыцкой степи, на высокий берег древнего морского пролива между Каспийским и Чёрными морями.
Разобьём дневной лагерь, вместе поставим шатёр и развернём переносную кухню.
Приготовим два или три блюда традиционной мясной калмыцкой кухни — и вы будете наслаждаться вкусами, ароматами и оттенками пищи.
А я расскажу:
- почему калмыцкий чай — это древний напиток степных богатырей
- как калмыки готовили без посуды
- какие гастросекреты таят степные народы
- какие ритуалы перед едой соблюдают калмыки
- почему белая еда считается священной
- какие необычные блюда раньше подавались самым уважаемым гостям
- как благодаря еде возник патриархат
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на Hyundai ix35, два блюда в ресторане на человека
- Дополнительные расходы: спиртные напитки, дорогие деликатесы типа чёрной икры — по желанию
- В ресторане за дегустацией проводим 2 часа
- В случае плохой погоды можем заменить пикник на ужин или обед в одном из ресторанов Элисты
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Юрия Клыкова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Элисте
Провёл экскурсии для 2153 туристов
Я исследую историю степных народов и Средиземноморья, культуру и древние религии Востока. С 2005 года занимаюсь краеведением в Калмыкии и хорошо разбираюсь в этнографии своей родины, удивительной и богатой наследием
