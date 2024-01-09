Калмыцкий Новый год

Групповой тур в Элисте
5
3 отзыва
А знаете ли Вы, что первыми Новый год встречают ойрат-калмыки? Отправляйтесь в уникальное новогоднее гастрономическое путешествие вместе с нами! Отведайте настоящую кухню кочевников, испытайте удовольствие от вкуснейшей баранины, мраморной телятины и еще много и много разных блюд новогоднего стола калмыков.

Так же в свой Новый год калмыки обязательно делают обряд “Продление жизни”, который помогает в наступающем году быть здоровым, реализовать намеченные планы и обрести благополучие. Наши гости получат уникальную возможность зарядится энергией этого мощнейшего обряда!
Калмыцкий Новый год
Калмыцкий Новый год
Калмыцкий Новый год
Ближайшие даты:
3
янв
4
янв

Что вас ожидает:

Гастрономический мастер-класс
Гастрономический мастер-класс
Приобретем навыки приготовления основных калмыцких блюд и вкусно поужинаем
Калмыцкий театр
Калмыцкий театр
Приобщимся к калмыцкому искусству и получим большой заряд положительных эмоций от спектакля
Обряд "Продление жизни"
Обряд "Продление жизни"
Проведем обряд с буддийским монахом и сконцентрируемся на своих важных желаниях в предстоящем году
Жизнь кочевников
Жизнь кочевников
Научимся стрелять из лука и сфотографируемся в национальных костюмах

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Элисте. Ужин в одном из лучших мясных ресторанов

15:00 – 15:30 Заселение в отель.

15:30 – 16:20 Обед.

16:30 – 18:30 Сити-тур по городу Элиста.

Отправляемся на прогулку по городу.

Мы пройдем по центру города, через Пагоду Семи дней, которая является визитной карточкой нашей столицы.

Она символизирует выход из сансары и достижение нирваны.

В Пагоде установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «Кюрде», который наполнен 75 миллионами мантр.

Загадав желание, пройдите вокруг него трижды, и оно точно исполнится!

Вы услышите музыку ветра, пройдя под Золотыми воротами, украшенными 28 картинами местных художников.

У калмыцкого народа есть трагическая страница жизни – депортация 1943 – 1957 гг.

Мы посетим монумент «Исход и возвращение», посвященный жертвам сталинских репрессий, созданный выдающимся скульптором современности Эрнстом Неизвестным.

Посещение сувенирных магазинов.

19:00 – 22:00 Ужин в одном из лучших мясных ресторанов «Гурман», где можно попробовать вкусное мясо на гриле: телятина, баранина, верблюжатина, свинина.

Разнообразные комбо-наборы из национальных блюд порадуют настоящих ценителей аутентичных вкусов.

Спиртные напитки не включены в стоимость.

Свободное время.

Прогулка по Элисте. Ужин в одном из лучших мясных ресторановПрогулка по Элисте. Ужин в одном из лучших мясных ресторановПрогулка по Элисте. Ужин в одном из лучших мясных ресторановПрогулка по Элисте. Ужин в одном из лучших мясных ресторановПрогулка по Элисте. Ужин в одном из лучших мясных ресторановПрогулка по Элисте. Ужин в одном из лучших мясных ресторанов
2 день

Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народов. Мастер-класс. Сити-Чесс

07:30- 08:30 Завтрак.

09:00 – 13:00 Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни».

Участие в большом утреннем молебне.

Экскурсия с гидом-экспертом по буддизму.

Золота́я оби́тель Бу́дды Шакьяму́ни» (калм. Бурхн Багшин Алтн Сюме) — крупнейший буддийский храм в Европе.

Весь архитектурный план храма имеет форму мандалы.

Здание хурула окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда.

В молельном зале Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» первым, основным по величине и значимости объектом, обращающим на себя взоры любого человека, является фигура Будды Шакьямуни.

Высота статуи – 9 метров.

13:00 – 14:00 Обед в национальном ресторане.

14:00 – 16:00 Экскурсия в Музей кочевых народов – история быта кочевых калмыков, стрельба из лука, фотографирование в национальных костюмах.

Мастер-класс по написанию старо-калмыцкой вертикальной письменности «Тодо-Бичг.

Ясное письмо.

Драгоценное наследие предков, история ее создания, в подарок написание имени участника на Тодо-Бичг.

16:00 - 17:00 Прогулка по Сити-Чесс.

17:00 Возвращение в отель, свободное время. самостоятельный ужин

Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народов. Мастер-класс. Сити-ЧессХурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народов. Мастер-класс. Сити-ЧессХурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народов. Мастер-класс. Сити-ЧессХурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народов. Мастер-класс. Сити-ЧессХурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народов. Мастер-класс. Сити-ЧессХурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народов. Мастер-класс. Сити-ЧессХурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народов. Мастер-класс. Сити-ЧессХурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народов. Мастер-класс. Сити-Чесс
3 день

Хурульный комплекс «Геден Шеддуп Чой Корлинг». Мастерская калмыцкого народного художника. Гастрономический мастер-класс

07:30- 09:30 Завтрак.

Выезд из отеля 09:30 – 12:30.

Экскурсия по Хурульному комплексу «Геден Шеддуп Чой Корлинг».

Хурул «Сякюсн-Сюмэ» – буддийский храм хурульного комплекса «Геден Шеддуп Чой Корлинг», расположенный в пригороде Элисты.

Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул «Сякюсн-Сюме».

В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии «раднэ», после которой хурул по праву стал настоящей обителью божеств.

13:00 – 14:00 Обед.

14:00 - 15:30 Экскурсия “Знакомство с буддийской живописью”.

Встреча в мастерской калмыцкого народного художника, члена-корреспондента Российской академии художеств, искусствоведа Поваева Александра.

16:00 - 19:00 Гастрономический мастер-класс, в котором вы приобретет навыки приготовления основных калмыцких блюд, этими же блюдами мы и поужинаем.

19:30 Возвращение в отель, свободное время.

Хурульный комплекс «Геден Шеддуп Чой Корлинг». Мастерская калмыцкого народного художника. Гастрономический мастер-классХурульный комплекс «Геден Шеддуп Чой Корлинг». Мастерская калмыцкого народного художника. Гастрономический мастер-классХурульный комплекс «Геден Шеддуп Чой Корлинг». Мастерская калмыцкого народного художника. Гастрономический мастер-классХурульный комплекс «Геден Шеддуп Чой Корлинг». Мастерская калмыцкого народного художника. Гастрономический мастер-классХурульный комплекс «Геден Шеддуп Чой Корлинг». Мастерская калмыцкого народного художника. Гастрономический мастер-классХурульный комплекс «Геден Шеддуп Чой Корлинг». Мастерская калмыцкого народного художника. Гастрономический мастер-классХурульный комплекс «Геден Шеддуп Чой Корлинг». Мастерская калмыцкого народного художника. Гастрономический мастер-класс
4 день

Обряд «Продления жизни». Посещение спектакля Национального драматического театра ИМ.Б. Басангова

07:30 – 08:30 Завтрак.

09:00 – 12:00 Проведение обряда “Продление жизни” буддийским монахом.

Этот обряд требует определенной внутренней подготовки самого участника, но не пугайтесь – грехи вспоминать не надо.

Главное – это сконцентрироваться на тех важных для Вас целях, которые Вы бы хотели достигнуть в предстоящем году.

12:00 – 13:00 Посещение сувенирных лавок.

13:00 – 14:00 Обед в национальном ресторане.

18:00 – 20:00 Посещение Национального драматического театра им. Б. Басангова.

Театр – это не просто захватывающий и развивающий человека вид искусства, но и отличный антидепрессант – источник чувств, эмоций и знаний.

Посетив спектакль калмыцкого театра, гость не только поймёт некоторые из особенностей культурного кода республики, но и получит большой заряд положительных эмоций, рождающих ощущение радости, лёгкости и хорошего настроения на долгое время!

20:30 Возвращение в отель, свободное время. самостоятельный ужин.

Обряд «Продления жизни». Посещение спектакля Национального драматического театра ИМ.Б. БасанговаОбряд «Продления жизни». Посещение спектакля Национального драматического театра ИМ.Б. БасанговаОбряд «Продления жизни». Посещение спектакля Национального драматического театра ИМ.Б. БасанговаОбряд «Продления жизни». Посещение спектакля Национального драматического театра ИМ.Б. БасанговаОбряд «Продления жизни». Посещение спектакля Национального драматического театра ИМ.Б. БасанговаОбряд «Продления жизни». Посещение спектакля Национального драматического театра ИМ.Б. БасанговаОбряд «Продления жизни». Посещение спектакля Национального драматического театра ИМ.Б. Басангова
5 день

Национальный музей имени Н. Пальмова. Отъезд

08:30 – 09:30 Завтрак.

09:30 – 10:30 Свободное время для подготовки к выезду из отеля.

Выезд из отеля.

11:00 - 12:30 Экскурсия в Национальный музей имени Н. Пальмова (кроме даты 31.12), который является единственным музеем, где наиболее полно представлена история, культура и искусство калмыцкого народа.

Вы сможете познакомиться с природой Калмыкии, буддийским искусством, посмотреть исторические артефакты ойратов, взглянуть на современные экспонаты живописи, графики и скульптуры.

Есть зал, где размещена коллекция подарков первого Президента Республики Калмыкия, Президента ФИДЕ К. Н. Илюмжинова.

12:30 Окончание тура.

Подарки гостям от организатора.

Прощание.

31 декабря (в заезд 27.12-31.12) в республике повсеместно выходной день, музей им. Пальмова будет закрыт.

В связи с этим 31 декабря время отправления трансфера из Элисты в аэропорт Волгограда в 9 утра, к рейсу в 16:45.

Национальный музей имени Н. Пальмова. ОтъездНациональный музей имени Н. Пальмова. ОтъездНациональный музей имени Н. Пальмова. ОтъездНациональный музей имени Н. Пальмова. ОтъездНациональный музей имени Н. Пальмова. ОтъездНациональный музей имени Н. Пальмова. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице/гостевом доме или глэмпинге.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Условия проживания2-местный стандарт
(взрослые и дети от 6 лет)
Отель Марко Поло 4*55 000
Отели Номад, Белый Лотос, Элиста40 000
Гостевой дом38 500

Стоимость на 1 человека в глэмпинге «Аршан», руб:

Barnhouse
(при двухместном размещении)		A-frame
(при трехместном размещении)		A-frame
(при четырехместном размещении)
52 00048 00044 000

Варианты проживания

Отель «Марко Поло»

3 ночи

Отель Marco Polo с общим лаунджем и террасой. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. К услугам гостей бесплатная частная парковка. В каждом номере кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильник, чайник, душ, фен и шкаф для одежды. Завтрак – шведский стол.

Отель «Марко Поло»Отель «Марко Поло»Отель «Марко Поло»Отель «Марко Поло»Отель «Марко Поло»Отель «Марко Поло»

Отель «Белый Лотос»

3 ночи

Отель Белый Лотос. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi, бесплатная закрытая парковка. Номера оснащены кондиционером, телевизором, мини-холодильником. Удобства отдельные в каждом номере.

Отель «Белый Лотос»Отель «Белый Лотос»Отель «Белый Лотос»Отель «Белый Лотос»Отель «Белый Лотос»

Отель «Элиста»

3 ночи

Отель «Элиста» расположен в Элисте, в 600 м от центра Элисты. К услугам гостей бар, частная парковка и терраса. При отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Доступен бесплатный Wi-Fi. Организована доставка еды и напитков в номер. Гости могут заказать напитки в снэк-баре. Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменный стол, холодильник, чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах установлен сейф. В распоряжении гостей собственная ванная комната и шкаф в каждом номере. Все номера отеля «Элиста» укомплектованы полотенцами и постельным бельем.

Отель «Элиста»Отель «Элиста»Отель «Элиста»Отель «Элиста»

Глэмпинг «Аршан»

3 ночи

Глэмпинг расположен вблизи соснового бора, недалеко от города. Состоит из стильных комфортабельных домиков A-frame (4+2 гостя), Barnhouse (для 2 гостей). В каждом домике имеется мини-кухня с необходимым набором посуды, холодильник, кондиционер, санузел, телевизор.

Глэмпинг «Аршан»Глэмпинг «Аршан»Глэмпинг «Аршан»Глэмпинг «Аршан»Глэмпинг «Аршан»

Отель «Номад»

3 ночи

Новый отель, год запуска 2022.

Расположен в непосредственной близости от Центрального Хурула" Золотая Обитель Будды Шакьямуни".

Размещение в стандартном 2-х местном номере, континентальный завтрак, wifi, отель всем оснащен.

Есть возможность размещения в экодомиках типа кемпингов (однокомнатный! домик типа A frame) при желании.

Отель «Номад»Отель «Номад»Отель «Номад»Отель «Номад»Отель «Номад»Отель «Номад»Отель «Номад»

Гостевой дом «Центральный»

3 ночи

Топовое расположение, от центральной исторической части города 3 минуты ходьбы, гостевой дом новый.

Санузел общий на 4 номера, в соседнем здании скоро появятся две душевые и баня.

Отличные завтраки, вплоть до отменных блинчиков с телятиной, беригов (калмыцкие пельмени) на завтрак, хозяева являются производителями мяса (выращивают телок и овец), отсюда и все прелести завтраков.

Очень чисто, комфортно и рядом все магазины, рестораны.

Номера есть 2-х местные и 3-х местные.

Кроме того есть веранда с мангалом, можно устраивать уютные посиделки во дворе дома для своей компании, или для двоих.

Гостевой дом «Центральный»Гостевой дом «Центральный»Гостевой дом «Центральный»Гостевой дом «Центральный»Гостевой дом «Центральный»Гостевой дом «Центральный»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы (по программе)
  • Питание по программе:1 день: обед, ужин2 день: завтрак, обед3 день: завтрак, обед, ужин4 день: завтрак, обед5 день: завтрак
  • 1 день: обед, ужин
  • 2 день: завтрак, обед
  • 3 день: завтрак, обед, ужин
  • 4 день: завтрак, обед
  • 5 день: завтрак
  • Проживание в указанных средствах размещения
  • Услуги гида / сопровождающего
  • Участие во всех мероприятиях программы (входные билеты)
  • Активности по программе
  • Мастер-классы (по программе)
Что не входит в цену
  • Авиа - / ж-д билеты, трансфер до/из г. Элиста
  • Катание на лошадях (по желанию)
  • Подношения в храмах
  • Спиртные напитки
  • Организация группового / индивидуального трансфера из близлежащих городов, ориентировочная стоимость из/в Волгоград: от 1 300 руб. /1 чел. в одну сторону (мы рекомендуем Волгоград в качестве города прилет/вылета)
Место начала и завершения?
Республика Калмыкия, Элиста
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, страховой полис;
  • одежда и обувь по сезону;
  • личные лекарственные средства.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли связь на маршруте?

Мобильная есть почти везде, кроме отдаленных степных участков.

Рекомендованные рейсы

В связи с временным закрытием аэропорта в г. Элиста рекомендуем прилетать в г. Волгоград и оттуда добраться на трансфере за дополнительную плату. Это самый удобный и оптимальный по стоимости вариант как добраться самолетом.

Мы рекомендуем следующие рейсы, даты все согласно календарю дат (кроме 31 декабря, там можем рекомендовать время вылета из Волгограда в 16:45, тогда время отправления трансфера из Элисты в аэропорт Волгограда в 9 утра, и этот день выходной повсеместно, т. е. Музей Пальмова будет закрыт 31 декабря).

Москва-Волгоград: даты 22 ноября/6 декабря/20 декабря/27 декабря/3 января 2024 г

  • вылет в 8:45 (Домодедово) S7, прибытие в 10:35
  • вылет в 8:50 (Шереметьево) Аэрофлот, прибытие 10:55
  • вылет в 7:25 (Шереметьево) Победа, прибытие в 9:30

Ориентировочно, время отправления трансфера в 11 часов, и прибытие в Элисту в 15-15:30.

Максимальное время в пути: 4,5-5 часов.

Волгоград-Москва: даты 26 ноября/10 декабря/24 декабря/27 декабря/7 января 2024 г.

  • вылет в 20:40 (Волгоград, Гумрак) S7 прибытие в 22:25
  • вылет в 21:20 (Волгоград, Гумрак) Аэрофлот прибытие в 23:35
  • вылет в 20:40 (Волгоград, Гумрак) Победа прибытие в 22:20

Компания, осуществляющая регулярный трансфер (а это несколько рейсов в день согласно полетной сетке аэропорта Волгограда) Волгоград- Элиста/Элиста -Волгоград работает по предварительной брони +79093994115, стоимость 1200 рублей в одну сторону, дорога занимает 4,5-5 часов. Доставляют пассажиров четко и по расписанию - вам нужно лишь сообщить при бронировании дату и время прибытия/прилета.

Мы можем сами бронировать места под наших туристов на трансфер, если они пожелают, чтобы мы это сделали за них.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
9 янв 2024
Очень интересная программа. Разные активности - буддийская служба, музеи, гастрономические изыски, театр, верблюжья прогулка.
Были все время заняты. Окунулись в особый, очень интересный мир.
Хотелось бы чуть больше сервиса.
Ж
13 мар 2024
Так приятно иметь дело с настоящими профессионалами! Спасибо за работу и заботу! Мы с мужем Ваши поклонники навсегда!
В
9 янв 2024
Команда очень старалась. Решали все проблемы.
Сложность - местный сервис еще очень плохо развит.
В гостинице унесли (выкинули?) зубную щетку - пришлось покупать новую. Вообще не убирали кровати, не было фена и утюга.
В ресторанах - могли подать холодную еду, удивлялись, что надо подогреть, Пытались посадить 14 человек за два маленьких стола при наличии мест в зале. Гарнир приносили отдельно от горячего. Забывали детали заказа и т. д.
НО! если начать требовать - сразу исправлялись.
Не назначали четко время. Из-за этого часть группы приходила и ждала других, которые гуляли не зная, что их ждут …
Организаторам приходилось все постоянно контролировать.
Они молодцы!!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Валентина Александровна!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организационными моментами проживания и питания в туре. Мы обязательно передадим ваш отзыв коллегам для улучшения качества организации проживания и питания в туре. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

Тур входит в следующие категории Элисты

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыНа автобусе

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