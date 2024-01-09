3 день

Хурульный комплекс «Геден Шеддуп Чой Корлинг». Мастерская калмыцкого народного художника. Гастрономический мастер-класс

07:30- 09:30 Завтрак.

Выезд из отеля 09:30 – 12:30.

Экскурсия по Хурульному комплексу «Геден Шеддуп Чой Корлинг».

Хурул «Сякюсн-Сюмэ» – буддийский храм хурульного комплекса «Геден Шеддуп Чой Корлинг», расположенный в пригороде Элисты.

Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул «Сякюсн-Сюме».

В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии «раднэ», после которой хурул по праву стал настоящей обителью божеств.

13:00 – 14:00 Обед.

14:00 - 15:30 Экскурсия “Знакомство с буддийской живописью”.

Встреча в мастерской калмыцкого народного художника, члена-корреспондента Российской академии художеств, искусствоведа Поваева Александра.

16:00 - 19:00 Гастрономический мастер-класс, в котором вы приобретет навыки приготовления основных калмыцких блюд, этими же блюдами мы и поужинаем.

19:30 Возвращение в отель, свободное время.