Домбай - сказка в горах Кавказа

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Домбай — сказочный уголок Западного Кавказа, напоминающий Альпы. Он окружён величественными снежными пиками и густыми лесами.

Во время поездки мы посетим древний храм, загадочную реку Уллу-Муруджу и сам посёлок Домбай, а также прокатимся на канатной дороге.
Домбай - сказка в горах Кавказа
Домбай - сказка в горах Кавказа
Домбай - сказка в горах Кавказа
Домбай - сказка в горах Кавказа
Домбай - сказка в горах Кавказа
Домбай - сказка в горах Кавказа
Домбай - сказка в горах Кавказа
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Перевал Гум-Баши (Кум-Баши)
  • Шоанинский храм
  • Теберда
  • Посёлок Домбай
  • Река Уллу-Муруджу
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Перевал Гум-баши (Кум-баши). В начале экскурсии мы посетим перевал Гум-Баши, с которого ранним утром открывается прекрасный вид на Эльбрус и Кавказский хребет.
  • Шоанинский храм. Не доезжая до Карачаевска, в селе имени Коста Хетагурова стоит древний храм, расположенный на отроге горы Шоана. Отсюда и название — Шоанинский. Примерная дата основания — X век, что делает его одним из старейших храмов на Северном Кавказе.
  • Теберда. Следующей остановкой в нашем путешествии станет посёлок Теберда. В его окрестностях имеется большое количество различных лесов, хребтов, озёр, водопадов, а в Тебердинском заповеднике находятся многочисленные представители флоры и фауны Кавказа, занесённые в Красную книгу России. К тому же поселок является бальнеологическим курортом со своим мягким микроклиматом.
  • Посёлок Домбай. В соединении трёх ущелий — Алибекского, Аманауз и Домбай-Ёльген, располагается знаменитый посёлок Домбай, который иногда называют «швейцарскими Альпами» из-за некоторого внешнего сходства. Домбай привлекает множество туристов круглый год. В летнее время сюда приезжают посмотреть на красоту снежных пиков и альпийских лугов, а в зимнее — покататься на лыжах или сноуборде.
  • Река Уллу-Муруджу. На обратном пути мы посетим знаменитую реку Уллу-Муруджу, которая славится чистотой воды и мистическим видом, особенно вкупе с окружающим реку тёмным лесом.

Важно знать:

  • ориентировочное время выезда — 7:00.
  • менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки.
  • форма одежды — по сезону. Желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь.

Рекомендуется взять с собой:

  • питьевую воду (хотя бы в одну сторону).
  • продукты питания (если не планируете питание в кафе).
  • солнцезащитные очки.
  • наличные деньги.
  • паспорт.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билет на канатную дорогу — 1600 руб. с человека (три канатные очереди)
  • Билет в Тебердинский заповедник — 200 руб. с человека
  • Питание и напитки
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
г. Ессентуки, Железнодорожный вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Ориентировочное время выезда — 7:00.
  • Менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки.
  • Форма одежды — по сезону. Желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь.
  • Рекомендуется взять с собой:
  • Питьевую воду (хотя бы в одну сторону)
  • Продукты питания (если не планируете питание в кафе)
  • Солнцезащитные очки
  • Наличные деньги
  • Паспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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