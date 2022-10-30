Домбай — сказочный уголок Западного Кавказа, напоминающий Альпы. Сам Домбай окружён величественными снежными пиками и густыми лесами — сказка, не иначе. Во время поездки мы посетим древний храм, загадочную реку Уллу-Муруджу и сам посёлок Домбай, а также прокатимся на канатной дороге и взглянем на Домбай сверху.

• перевал Гум-баши (Кум-баши):

Первой точкой нашего путешествия станет перевал Гум-Баши или же Кум-Баши (с карач. -балк. «песчаная голова»), с которого ранним утром открывается прекрасный и не очень привычный вид (с западной части) на Эльбрус и Кавказский хребет.

• Шоанинский храм:

Не доезжая до Карачаевска, в селе имени Коста Хетагурова стоит древний храм, расположенный на отроге горы Шоана. Отсюда и название храма — Шоанинский. Примерная дата основания храма — X век, что делает его одним из старейших храмов на Северном Кавказе. Посетить этот храм также можно в рамках экскурсий в Архыз и к Софийским водопадам.

• Теберда:

Следующей остановкой в нашем путешествии является посёлок Теберда, который многими недооценён. В окрестностях Теберды имеется большое количество различных лесов, хребтов, озёр, водопадов и так далее, а в Тебердинском заповеднике находятся многочисленные представители флоры и фауны Кавказа, занесённые в Красную книгу России. К тому же, Теберда является бальнеологическим курортом со своим мягким микроклиматом.

• посёлок Домбай:

В соединении трёх ущелий — Алибекского, Аманауз и Домбай-Ёльген, располагается знаменитый посёлок Домбай (с карач. -балк. «зубр»), который иногда называют «швейцарскими Альпами» из-за некоторого внешнего сходства. Именно Домбай привлекает множество туристов круглый год. Некоторые приезжают посмотреть на красоту снежных пиков и альпийских лугов (в летнее время), а другие приезжают сюда просто покататься на лыжах или сноуборде.

• река Уллу-Муруджу:

На обратном пути мы посетим знаменитую реку Уллу-Муруджу (с карач. -балк. «большая река»), которая славится своей чистотой воды и мистическим видом, особенно вкупе с окружающим реку тёмным лесом. Фотографии реки всегда получаются красивыми и как будто написанными рукой человека на холсте.