Индивидуальная экскурсия в Домбай

Индивидуальная экскурсия в Домбай
Индивидуальная экскурсия в Домбай
Индивидуальная экскурсия в Домбай
Индивидуальная экскурсия в Домбай
Индивидуальная экскурсия в Домбай
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Перевал Гум-баши (Кум-баши)
  • Шоанинский храм
  • Тебердинский заповедник
  • Озеро Кара-Кёль
  • Посёлок Домбай
  • Река Уллу-Муруджу
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Домбай — сказочный уголок Западного Кавказа, напоминающий Альпы. Сам Домбай окружён величественными снежными пиками и густыми лесами — сказка, не иначе. Во время поездки мы посетим древний храм, загадочную реку Уллу-Муруджу и сам посёлок Домбай, а также прокатимся на канатной дороге и взглянем на Домбай сверху.

• перевал Гум-баши (Кум-баши):

Первой точкой нашего путешествия станет перевал Гум-Баши или же Кум-Баши (с карач. -балк. «песчаная голова»), с которого ранним утром открывается прекрасный и не очень привычный вид (с западной части) на Эльбрус и Кавказский хребет.

• Шоанинский храм:

Не доезжая до Карачаевска, в селе имени Коста Хетагурова стоит древний храм, расположенный на отроге горы Шоана. Отсюда и название храма — Шоанинский. Примерная дата основания храма — X век, что делает его одним из старейших храмов на Северном Кавказе. Посетить этот храм также можно в рамках экскурсий в Архыз и к Софийским водопадам.

• Теберда:

Следующей остановкой в нашем путешествии является посёлок Теберда, который многими недооценён. В окрестностях Теберды имеется большое количество различных лесов, хребтов, озёр, водопадов и так далее, а в Тебердинском заповеднике находятся многочисленные представители флоры и фауны Кавказа, занесённые в Красную книгу России. К тому же, Теберда является бальнеологическим курортом со своим мягким микроклиматом.

• посёлок Домбай:

В соединении трёх ущелий — Алибекского, Аманауз и Домбай-Ёльген, располагается знаменитый посёлок Домбай (с карач. -балк. «зубр»), который иногда называют «швейцарскими Альпами» из-за некоторого внешнего сходства. Именно Домбай привлекает множество туристов круглый год. Некоторые приезжают посмотреть на красоту снежных пиков и альпийских лугов (в летнее время), а другие приезжают сюда просто покататься на лыжах или сноуборде.

• река Уллу-Муруджу:

На обратном пути мы посетим знаменитую реку Уллу-Муруджу (с карач. -балк. «большая река»), которая славится своей чистотой воды и мистическим видом, особенно вкупе с окружающим реку тёмным лесом. Фотографии реки всегда получаются красивыми и как будто написанными рукой человека на холсте.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билет на канатную дорогу в пос. Домбай - 1 600 руб. с человека (три очереди)
  • Билет в Тебердинский заповедник - 200 руб. с человека
  • Питание и напитки
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Ориентировочное время выезда - 7:00.
  • Менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки, так что не беспокойтесь.
  • Рекомендую взять с собой:
  • Питьевую воду (хотя бы в одну сторону)
  • Продукты питания (если не планируете питание в кафе)
  • Солнцезащитные очки
  • Наличные деньги
  • Паспорт
  • Форма одежды - по сезону, желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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