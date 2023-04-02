Утро: окрестности Кисловодска — горы, водопады и чай Первая половина дня посвящена живописным окрестностям. Мы поднимемся на Кольцо-гору, откуда открывается лучший вид на Кисловодск и окрестные хребты. Затем отправимся к Медовым водопадам (переезд около 20 км) и совершим прогулку по ущелью реки Аликоновка, где они расположены. Здесь же находится Чайный домик, где гостей бесплатно угощают чаем с вареньем и медом, а также знакомят с кавказскими сладостями. При желании можно пообедать в местном кафе — здесь подают карачаевские хычины, шашлык и форель. Для любителей активного отдыха доступны самый длинный в России зиплайн и конная прогулка. День: главные достопримечательности Кисловодска Во второй половине дня мы перенесёмся в центр курорта. Начнём с замка коварства и любви — романтической архитектурной легенды. Затем посетим Кисловодскую крепость — историческое ядро города. Прогуляемся по Нижнему Курортному парку, увидим Лермонтовскую площадку и знаменитую Колоннаду — ажурные ворота парка. Пройдём по Курортному бульвару, где расположены Нарзанная галерея и Главные нарзанные ванны. Полюбуемся Лермонтовской скалой, спустимся по Каскадной лестнице и заглянем в старинные кисловодские «дачки» — образцы курортной архитектуры. Завершим прогулку по новой пешеходной зоне на проспекте Ленина с недавно установленными статуями и фонтанами, а затем посетим питьевую ротонду, где можно попробовать три типа минеральной воды. День получится насыщенным, но атмосферным — идеальное знакомство с Кисловодском за один день. Важная информация:

Выбирайте удобную одежду и обувь.