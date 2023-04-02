Экскурсия за один день познакомит с главными достопримечательностями Кисловодска и его живописными окрестностями.
Первая половина дня посвящена природе: подъём на Кольцо-гору с панорамным видом, поездка к Медовым водопадам, прогулка по ущелью реки Аликоновка. После обеда — знакомство с курортным городом. Завершится день дегустацией трёх видов минеральной воды в питьевой ротонде.
Первая половина дня посвящена природе: подъём на Кольцо-гору с панорамным видом, поездка к Медовым водопадам, прогулка по ущелью реки Аликоновка. После обеда — знакомство с курортным городом. Завершится день дегустацией трёх видов минеральной воды в питьевой ротонде.
Описание экскурсии
Утро: окрестности Кисловодска — горы, водопады и чай Первая половина дня посвящена живописным окрестностям. Мы поднимемся на Кольцо-гору, откуда открывается лучший вид на Кисловодск и окрестные хребты. Затем отправимся к Медовым водопадам (переезд около 20 км) и совершим прогулку по ущелью реки Аликоновка, где они расположены. Здесь же находится Чайный домик, где гостей бесплатно угощают чаем с вареньем и медом, а также знакомят с кавказскими сладостями. При желании можно пообедать в местном кафе — здесь подают карачаевские хычины, шашлык и форель. Для любителей активного отдыха доступны самый длинный в России зиплайн и конная прогулка. День: главные достопримечательности Кисловодска Во второй половине дня мы перенесёмся в центр курорта. Начнём с замка коварства и любви — романтической архитектурной легенды. Затем посетим Кисловодскую крепость — историческое ядро города. Прогуляемся по Нижнему Курортному парку, увидим Лермонтовскую площадку и знаменитую Колоннаду — ажурные ворота парка. Пройдём по Курортному бульвару, где расположены Нарзанная галерея и Главные нарзанные ванны. Полюбуемся Лермонтовской скалой, спустимся по Каскадной лестнице и заглянем в старинные кисловодские «дачки» — образцы курортной архитектуры. Завершим прогулку по новой пешеходной зоне на проспекте Ленина с недавно установленными статуями и фонтанами, а затем посетим питьевую ротонду, где можно попробовать три типа минеральной воды. День получится насыщенным, но атмосферным — идеальное знакомство с Кисловодском за один день. Важная информация:
Выбирайте удобную одежду и обувь.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кольцо-гора
- Медовые водопады
- Ущелье реки Аликоновка
- Чайный домик
- Замок коварства и любви
- Кисловодская крепость
- Нижний Курортный парк
- Лермонтовская площадка
- Колоннада
- Курортный бульвар с Нарзанной галереей и Главными нарзанными ванными
- Лермонтовская скала
- Каскадная лестница
- Кисловодские «дачки»
- Новая пешеходная зона на проспекте Ленина с недавно установленными различными статуями и фонтанами
- Питьевая ротонда с тремя типами минеральной воды
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Транспорт
Что не входит в цену
- Экологический сбор на Медовых водопадах
- Обед
Место начала и завершения?
Место пребывания туриста в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Выбирайте удобную одежду и обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Только что вернулись из отпуска, а уже хочется обратно! Нам очень повезло, что мы нашли таких замечательных людей. Гид — настоящий профессионал, её знания просто поражают. Водитель — отличный, прекрасно
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А
В преддверии отпуска захотелось поделиться информацией с теми, кто собирается посетить города КМВ. Мы очень любим путешествовать, я всегда тщательно планировала поездки, составляла маршруты. Так было до встречи с этими
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К
Если стоит вопрос — ехать или не ехать на экскурсию с персональным гидом? Отвечаю: если есть возможность — ехать обязательно! Нам повезло, мы выбрали этих гидов! Начинали с Медовых водопадов,
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И
Возвращаемся с удивительной экскурсии! Эмоции исключительно положительные — целый день провести в обществе высокообразованного, всесторонне развитого, культурного и душевного человека — это подарок судьбы! Гид — уникальный кладезь знаний, на
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А
Первый раз были в Кисловодске всей семьёй с детьми и друзьями. Ездили на новогодние каникулы. Гид — профессионал с большой буквы, за плечами историко-археологическое образование и многолетний опыт работы с
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О
Незабываемая поездка. Сколько положительных эмоций мы получили! Гид — необыкновенный человек: её эрудиция, чувство юмора, способность найти подход к каждому покорили нас. Мой муж, который обычно засыпает под рассказы экскурсоводов,
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