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Кисловодск и Медовые водопады из Ессентуков

Познакомьтесь с красотами Кисловодска на индивидуальной экскурсии из Ессентуков
Экскурсия за один день познакомит с главными достопримечательностями Кисловодска и его живописными окрестностями.

Первая половина дня посвящена природе: подъём на Кольцо-гору с панорамным видом, поездка к Медовым водопадам, прогулка по ущелью реки Аликоновка. После обеда — знакомство с курортным городом. Завершится день дегустацией трёх видов минеральной воды в питьевой ротонде.
5
19 отзывов
Кисловодск и Медовые водопады из Ессентуков
Кисловодск и Медовые водопады из Ессентуков
Кисловодск и Медовые водопады из Ессентуков

Описание экскурсии

Утро: окрестности Кисловодска — горы, водопады и чай Первая половина дня посвящена живописным окрестностям. Мы поднимемся на Кольцо-гору, откуда открывается лучший вид на Кисловодск и окрестные хребты. Затем отправимся к Медовым водопадам (переезд около 20 км) и совершим прогулку по ущелью реки Аликоновка, где они расположены. Здесь же находится Чайный домик, где гостей бесплатно угощают чаем с вареньем и медом, а также знакомят с кавказскими сладостями. При желании можно пообедать в местном кафе — здесь подают карачаевские хычины, шашлык и форель. Для любителей активного отдыха доступны самый длинный в России зиплайн и конная прогулка. День: главные достопримечательности Кисловодска Во второй половине дня мы перенесёмся в центр курорта. Начнём с замка коварства и любви — романтической архитектурной легенды. Затем посетим Кисловодскую крепость — историческое ядро города. Прогуляемся по Нижнему Курортному парку, увидим Лермонтовскую площадку и знаменитую Колоннаду — ажурные ворота парка. Пройдём по Курортному бульвару, где расположены Нарзанная галерея и Главные нарзанные ванны. Полюбуемся Лермонтовской скалой, спустимся по Каскадной лестнице и заглянем в старинные кисловодские «дачки» — образцы курортной архитектуры. Завершим прогулку по новой пешеходной зоне на проспекте Ленина с недавно установленными статуями и фонтанами, а затем посетим питьевую ротонду, где можно попробовать три типа минеральной воды. День получится насыщенным, но атмосферным — идеальное знакомство с Кисловодском за один день. Важная информация:
Выбирайте удобную одежду и обувь.

Вы сами выбираете дату и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кольцо-гора
  • Медовые водопады
  • Ущелье реки Аликоновка
  • Чайный домик
  • Замок коварства и любви
  • Кисловодская крепость
  • Нижний Курортный парк
  • Лермонтовская площадка
  • Колоннада
  • Курортный бульвар с Нарзанной галереей и Главными нарзанными ванными
  • Лермонтовская скала
  • Каскадная лестница
  • Кисловодские «дачки»
  • Новая пешеходная зона на проспекте Ленина с недавно установленными различными статуями и фонтанами
  • Питьевая ротонда с тремя типами минеральной воды
Что включено
  • Экскурсионное сопровождение
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Экологический сбор на Медовых водопадах
  • Обед
Место начала и завершения?
Место пребывания туриста в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Выбирайте удобную одежду и обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
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2
1
О
Только что вернулись из отпуска, а уже хочется обратно! Нам очень повезло, что мы нашли таких замечательных людей. Гид — настоящий профессионал, её знания просто поражают. Водитель — отличный, прекрасно
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дополняет рассказы. Брали три экскурсии, на каждой было интересно и комфортно, учли все наши пожелания. У мужа проблемы с коленом, и гид составила маршрут так, чтобы ступеней было минимум. Также перенесли экскурсию на Домбай на более удачный день по погоде. С первых минут знакомства — ощущение, что приехали к старым друзьям. Рекомендую эту чудесную пару всем, кто хочет получить максимум впечатлений и информации в комфортных условиях. Огромное спасибо, надеемся на новые встречи!

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А
В преддверии отпуска захотелось поделиться информацией с теми, кто собирается посетить города КМВ. Мы очень любим путешествовать, я всегда тщательно планировала поездки, составляла маршруты. Так было до встречи с этими
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гидами. В августе 2020 года мы отправились в Кисловодск и решили доверить организацию поездки в горы профессионалам. В организации их экскурсий продумано всё до мелочей, комфорт максимальный! Никаких толп, потому что правильная логистика, никаких нудных повествований — только чёткая грамотная речь. И никаких переживаний во время передвижений, потому что за рулём водитель высшего класса и великолепный собеседник.

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К
Если стоит вопрос — ехать или не ехать на экскурсию с персональным гидом? Отвечаю: если есть возможность — ехать обязательно! Нам повезло, мы выбрали этих гидов! Начинали с Медовых водопадов,
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а в итоге провели вместе три дня! Посетили и Карачаево-Черкесию, и Кабардино-Балкарию! Дальше просто не хватило времени. Очень приятно иметь дело с профессиональными и клиентоориентированными людьми! Они подбирали время для посещения мест, учитывая погоду, и прислушивались к нашим пожеланиям. Помимо интересной информации, они готовы помочь в решении любых вопросов и дать советы для самостоятельных путешествий. Даже 8-летний ребёнок отвлекался от телефона, чтобы послушать их увлекательные истории. Спасибо! Будем рекомендовать всем знакомым.

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И
Возвращаемся с удивительной экскурсии! Эмоции исключительно положительные — целый день провести в обществе высокообразованного, всесторонне развитого, культурного и душевного человека — это подарок судьбы! Гид — уникальный кладезь знаний, на
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любой вопрос можно получить интересный развёрнутый ответ. К каждому члену группы относилась с позитивом, добром и пониманием, а чувство юмора поднимало настроение. В следующее путешествие отправимся только с ними! Они смогут ещё не раз открыть нам секреты волшебного Кавказа, потому что не только знают, но и любят этот край. Рекомендуем всем!

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А
Первый раз были в Кисловодске всей семьёй с детьми и друзьями. Ездили на новогодние каникулы. Гид — профессионал с большой буквы, за плечами историко-археологическое образование и многолетний опыт работы с
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группами разного размера. Наша группа была очень разная: одни взрослые не были на Кавказе ни разу, другие бывают там часто, плюс подростки и ребёнок 5 лет. Гиду удалось сделать экскурсию интересной, познавательной и не утомительной для каждого! Дети до сих пор вспоминают это путешествие! Огромное спасибо!

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О
Незабываемая поездка. Сколько положительных эмоций мы получили! Гид — необыкновенный человек: её эрудиция, чувство юмора, способность найти подход к каждому покорили нас. Мой муж, который обычно засыпает под рассказы экскурсоводов,
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здесь не спал всю дорогу — настолько увлекательным был рассказ. Ездили с тремя детьми 5, 6 и 2 лет. До сих пор они вспоминают это путешествие. Хочу сказать спасибо за честность в рекомендациях по экскурсиям и нашему водителю, с которым поездка была безопасной.

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