Отправимся в мини-путешествие с насыщенной и разнообразной программой. Увидим необычайно красивое озеро высоко в горах, обогнем перевал высотой более 2000 тыс. км над уровнем моря, заедем в аул кавказских долгожителей и спустимся к Чегемским водопадам.
Описание экскурсииЧто вас ждет: Проедем по живописному Баксанскому ущелью, где и состоится наша первая остановка на завтрак. После поднимемся к высокогорному озеру, которое имеет завораживающий лазурный цвет, проедем перевал Актопрак, спустимся в Чегемское ущелье, обязательно по пути заглянем в древний аул имеющий богатую историю. После чего спустимся к полюбившемся многим Чегемскимским водопадам, где отведаем блюда национальной кавказской кухни. За время путешествия сделаем много красочных фото, насладимся чарующими видами гор и получим самые незабываемые эмоции! Организационные моменты:
- Одежда должна быть комфортной (теплой по погоде);
- Обувь с устойчивой подошвой;
- Погода в горах меняется каждые пол часа (это учитываем);
- С собой берем крем от загара.
- По договоренности можно ещё посетить: парадром «Чегем», аул долгожителей Эль-Тюбю.
Ежедневно в 7:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Баксанское ущелье
- Озеро Гижгит
- Перевал Актопрак
- Чегемское ущелье
- Чегемские водопады
Что включено
- Все перемещения по маршруту на комфортабельном внедорожнике
- Сопровождение профессионального гида-водителя на всем маршруте
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Завершение: Доставляем к вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Просто словами не описать. Рекомендую всем желающим, обязательно посетить данные места. Поездка была интересная,гид-водитель внимателен, информирован. В общем- Рекомендую👍
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