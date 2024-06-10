Перевал Ак-Топрак — промежуточный пункт между Баксанским и Чегемским ущельями, который наполнен различными красивыми локациями. Во время поездки мы посетим озёра Гижгит, древнее селение Эль-Тюбю и знаменитые Чегемские водопады!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Баксанское ущелье
- Озёра Гижгит (Былымские)
- Перевал Ак-Топрак
- Селение Эль-Тюбю
- Чегемское ущелье
- Чегемские водопады
Описание экскурсии
Что вы увидите:
- Баксанское ущелье. Стартовой локацией нашего путешествия будет Баксанское ущелье, которое заканчивается прямо у подножия Эльбруса. Именно отсюда мы начнём наше путешествие к Чегемским водопадам.
- Озёра Гижгит (Былымские). Проехав некоторое количество километров по Баксанскому ущелью мы наконец свернём в сторону другого знакового места — озёр Гижгит, которые вы так же можете посетить во время поездки на Эльбрус. Озёра являются единственными водоёмами, расположенными рядом с селением Былым. Раньше эти красивейшие озёра с сине-зелёными переливами использовали в качестве отстойника Тырныаузского вольфрамо-молибденового завода. Но это уже в прошлом: завода уже давно нет, а местные рыбаки с удовольствием здесь ловят рыбу.
- Перевал Ак-Топрак. Следующий знаковый пункт нашего путешествия назван так же, как и сама поездка — Ак-Топрак (с карач. -балк. «белая глина»). Перевал является одним из самых доступных перевалов в этой местности (высота — 1 950 м), но от этого он не разочарует своей красотой и самобытностью.
- Древнее селение Эль-Тюбю. Когда-то давно через Кавказ проходило множество ветвей Великого Шёлкового Пути, наследие которых мы находим по сей день в виде различных древних захоронений или тому подобного. Селение Эль-Тюбю как раз-таки является местом с подобным наследием. Здесь находили остатки стоянок человека, возраст которых достигает порядка 15 тысяч лет! Второе название селения — «город мёртвых», а получило оно такое название из-за наличия большого количества склепов на своей территории.
- Чегемское ущелье. Перекинувшись через перевал Ак-Топрак мы плавно спускаемся к знаменитому Чегемскому ущелью с не менее знаменитыми водопадами, являющимися некой визитной карточкой Кабардино-Балкарии наряду с Эльбрусом. Ущелье имеет своё удивительное строение, ведь в некоторых местах ширина теснины может достигать 20-25 метров при высоте стен почти в 300 метров! Чегемские водопады пользуются спросом у путешественников круглый год, поэтому побывать здесь обязан каждый путешественник, приезжающий в наши края!
Ежедневно
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет (от 1 до 6 человек)
|22 200 ₽
|Стандартный билет (от 1 до 7 человек)
|25 900 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Баксанское ущелье
- Озёра Гижгит (Былымские)
- Перевал Ак-Топрак
- Селение Эль-Тюбю
- Чегемское ущелье
- Чегемские водопады
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание и напитки
- Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Ваше место жительства в пределах г. Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- С собой на экскурсию нужно взять:
- Питьевая вода (хотя бы в одну сторону)
- Питание (по желанию)
- Солнцезащитные очки
- Дождевик
- Наличные деньги
- Паспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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