1 чел.
По популярности
Групповая
11 часов
Путешествие в Бахчисарай: Ханский дворец, Чуфут-Кале, дегустация вин
Отправляйтесь в увлекательное путешествие в Бахчисарай. Вас ждут исторические памятники, дегустация вин и незабываемые виды на Крымские горы
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: сб в 7:55
15 июня в 07:55
22 июня в 07:55
1 500₽ за человека
Групповая
8 часов
Уникальная поездка в парк львов «Тайган» в Крыму
Хотите увидеть львов, тигров и ягуаров в условиях, приближенных к их естественной среде? Парк львов «Тайган» ждёт вас! Удовольствие для всей семьи
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: сб в 8.00
30 июня в 07:45
7 июля в 07:45
1 500₽ за человека
Групповая
6 часов
Тур в Свято-Троицкий монастырь
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: По пятницам в 13:15
14 июня в 13:15
21 июня в 13:15
1 300₽ за человека
Групповая
11 часов
Севастополь - «Малахов Курган» - Балаклава - Херсонес
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: чт вс в 5:55
Завтра в 06:00
16 июня в 06:00
1 600₽ за человека
Групповая
11 часов
Калейдоскоп Тавриды - групповая экскурсия по Крымским горам и достопримечательностям
Путешествие на комфортабельном микроавтобусе по живописным местам Крыма. Посетите Инкерманский монастырь, Форосскую церковь и Балаклаву
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: Воскресенье в 7:55
Завтра в 08:15
16 июня в 08:15
2 000₽ за человека
Групповая
13 часов
Поездка в Судак и Новый Свет: Генуэзская крепость, тропа Голицына, морская прогулка
Увлекательная экскурсия в Судак и Новый Свет. Посетите Генуэзскую крепость, пройдитесь по тропе Голицына и насладитесь морской прогулкой
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: воскресенье в 5:55
Завтра в 06:00
16 июня в 06:00
2 000₽ за человека
Групповая
14 часов
Групповая экскурсия: Ялта - Ливадия, Южный берег Крыма
Поездка в Ялту и Ливадию подарит незабываемые впечатления. Посетите Ливадийский дворец, полюбуйтесь замком Ласточкино гнездо и прогуляйтесь по набережной
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: По воскресеньям в 6.10
16 июня в 06:00
23 июня в 06:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Западный берег Крыма и Тарханкут
Погрузитесь в атмосферу дикого моря и гор, наслаждаясь красотами Западного Крыма. Уникальные места, античные раскопки и бирюзовая вода ждут вас
Начало: Договариваемся в каждом случае по телефону
Расписание: Каждый день в 8.00
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВеличко5 ноября 2023Хорошая организация экскурсии. Прекрасное путевое сопровождение, много подробной и интересной информации, но она была в отрыве от объектов посещения. В
- ЧЧечулина1 ноября 2023Прекрасная подборка достопримечательностей в одной экскурсии. Подходит для пожилых людей и детей,.
- LLeonidov24 августа 2023Ялтинский экспрессСпасибо за экскурсию Ялтинский экспресс! Организация на высоком уровне, умный, грамотный, доброжелательный и с юмором экскурсовод! Всё, что заявлено в
- ММарина22 августа 2023Ялтинский экспрессЭкскурсия просто супер, проехали практически весь южный берег Крыма, столько увидели красивейших мест. Очень рекомендую, просто супер, не пожалеете
- EE.gorbat18 августа 2023Красоты Западного Крыма: мыс Тарханкут и морская прогулкаМы увидели пгт Черноморское,Оз. Донузлав,Аблямитский мост,Оленевка,мыс Тарханкут,пляж, рыбацкий стан,храм. Понравилась морская прогулка,красота пещер и гротов. Экскурсовод Бахтияр красавчик. Рассказывает интересно и
- ООльга11 августа 2023Экскурсия понравилась, гид Ольга замечательно рассказывала историю старую и новую посещаемых мест. Хорошо выстроена логистика, забирают и развозят после экскурсии в пригородные посёлки.
- ООксана24 июля 2023Спасибо нашему экскурсоводу Сусанину Н. Б. за чудесную экскурсию в Новый свет и Судак. Обязательно будем ещё обращаться в ваше агентство.
- ММарина23 мая 2023Прекрасный маршрут. Экскурсовод Александр заслуживает высшей оценки за профессиализм и обширные знания. Очень понравилось отсутствие всевозможных дегустаций и рекламмы
- SShutko-e9 мая 2022👍👍👍Всё здорово! Впечатления сверхвеликолепные!
- LLuibov15 августа 2021Ялта - Ай-ПетриЭкскурсия очень понравилась. Экскурсовод Татьяна Ивановна - настоящий профессионал своего дела и просто приятный человек. Единственное, что вызывало неприятные ощущения, было общение женщины, которая забирала остаток денег перед посадкой в автобус, она была очень груба и неприятна.
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