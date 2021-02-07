27 отзывов оставили туристы

Игорь

Ответ гида: Дорогая Светлана! Я очень удивлен Вашим отзывом. Вы написали, что вечером, когда проходит экскурсия, темнеет. И это является одним из доводов Вашего отрицательного отзыва. Ну, как бы да, верно подмечено. Действительно, вечером и ночью темно, а утром и днём - светло. Полагаю, что само название "Прогулка по ВЕЧЕРНЕЙ Евпатории", равно как и время начала, которое можно увидеть ещё до бронирования, прозрачно намекают на то, что во время экскурсии будет именно темно. Но и собор, и мечеть, и синагога подсвечиваются и по вечерам выглядят особенно величественно. Многие отдыхающие проживают в санаториях, утром и днём у большинства из них идут лечебные процедуры. Да и на пляже хочется понежится. Вот и получается, что для определённой категории туристов вечерняя экскурсия, начинающаяся после окончания санаторского ужина - самое то. Уже никуда не нужно торопиться. Вечер у людей свободен. А главное - именно вечером появляется возможность сопровождать рассказ видеопроекцией, что и является зрелищным и необычным компонентом. Почитайте другие отзывы - людям (не Вам, но другим людям) это нравится. Большинство людей пишут, что использование портативного видеопроектора - отличная идея. Что это круто, что это здорово. А этот компонент возможен именно когда темнеет. Другой Ваш довод - много религии. Во-первых, экскурсия не сводится исключительно к религии. И, к тому же, я рассказываю о религии простым доступным языком, без официоза и неуместных излишеств. Но... Вы читали описание моей экскурсии перед экскурсией? Наверно, если в описании указано ознакомление с мечетью, собором, синагогой, армянским и суффийским храмами, то, наверное, можно догадаться, что экскурсия связана с религией? Потому главный, самый известный маршрут Евпатории и называется "Малый Иерусалим", поскольку на небольшой территории сосуществуют храмы различных конфессий. А именно по этому маршруту мы с Вами и прогуливались. Естественно, если я рассказываю, например, о суффийском храме, то, наверно, нужно рассказать и о суффизме, как думаете? Для этого на сайтах и существует описание экскурсий. Перед заказом Вы читаете о том, что охватывает экскурсионная программа, а потом, если это подходит, бронируете и путешествуете. Жаловаться на рассказ о религиях при заказе экскурсии, включающей в себя храмы, о чём указано в описании - странно и нелогично. Это словно если посетитель придёт в кофейню и будет возмущаться - почему у вас тут кофе и сладости? По поводу того, что Вы с мужем в первый день приезда "блудили" по узким улочкам. Вы это так написали, словно я Вас куда-то завёл и оставил. Нет. Но улочки в старом городе действительно узкие. Я не могу их расширить для Вас. Они были и остаются узкими ещё со средневековья. И в первый день Вашего приезда и во все остальные дни тоже. Но это нравится большинству туристов (увы, не Вам). В старом городе все улочки узкие и извилистые. Многие их считают атмосферными. Советую внимательно читать описание, тогда и недопониманий не будет. Хорошо, что Вы и сами понимаете, что отзыв Ваш субъективен. Почитайте другие отзывы - большинство считает эту экскурсию отличной. Ваш отзыв не отражает реального положения вещей, просто, как Вы верно дважды подметили, "у Вас с мужем такое сложилось впечатление". Лучей добра Вам, Светлана. И мужу тоже.