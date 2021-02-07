27 отзывов оставили туристы

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Прогулка по вечерней Евпатории

Пройти по улочкам Старого города и услышать интересные рассказы о храмах разных религий

4.9
27 отзывов
Игорь
Игорь – Гид из Евпатории
Приглашаю погулять 👣 по историческому центру Евпатории в благостный вечерний час, когда знойную жару сменяет приятная прохлада и по улицам перестают ездить машины.

Вы рассмотрите в волшебном свете фонарей Ханскую мечеть, собор Святого Николая, турецкие бани, синагоги и средневековые ворота и услышите о них занимательные факты.
Задать вопросОбычно отвечает за 48 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 850680 ₽ за человекаскидка20%

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Прогулка по вечерней Евпатории
Прогулка по вечерней Евпатории

Что вас ожидает

Путешествие во времени
Вы узнаете, кто основал предшественницу современной Евпатории — древнюю Керкинитиду — и чем занимались жители поселения в тот период. А также раскроете историю 📖 собора Святого Николая: я обращу ваше внимание на детали внутреннего убранства храма, расскажу о его особенностях и отреставрированных росписях, укажу на лики святых и провидцев. Мы поговорим о роли протоиерея Иакова Чепурина в создании храма и символизме архитектурных элементов собора и зданий, находящихся на его территории. Вы узнаете, где располагаются певчие во время богослужения и сможете подойти к престолу Александра Невского, а после посещения храма рассмотрите Ханскую мечеть и услышите о михрабах и минаретах, азане и муэдзинах. Кроме того, я расскажу, почему в Средние века женщины ходили в местные турецкие бани совсем не ради банных процедур. Собор святого Николая.

Текие дервишей и старинные синагоги
Во дворике Ремесленной синагоги вы проникнетесь атмосферой еврейской веселости и узнаете, что такое миква и чем она отличается от созвучной мицвы. Далее я покажу Купеческую синагогу и раскрою историю 📖 принадлежащего ей иерусалимского камня. Завершится экскурсия ⛳ у текие дервишей, где я расскажу об удивительных способностях средневековых странников-философов.

Видеошоу
Какой была Евпатория 100 лет назад? С наступлением сумерек мы достанем портативный видеопроектор и вы увидите самые интересные архивные и современные фото и видеоматериалы. Я буду проецировать материалы на стены зданий старого города. Так яркие снимки дополнят мой рассказ и оживят события прошлого: вы увидите кадры, запечатлевающие визит императора 1916 года, видеофрагменты дервишеского кружения и танцев с Торой. А еще я покажу, как выглядели ворота дровяного рынка, классическая миква и синагога.

Организационные детали

  • Во время экскурсии 🧭 мы можем посетить Николаевский собор
  • На экскурсии 🧭 будет задействован портативный видеопроектор
Начало и место завершения
🚩 Около собора св. Николая
Прогулка по вечерней Евпатории
Прогулка по вечерней Евпатории
Прогулка по вечерней Евпатории
Прогулка по вечерней Евпатории
Прогулка по вечерней Евпатории
Прогулка по вечерней Евпатории
Прогулка по вечерней Евпатории
Прогулка по вечерней Евпатории
Прогулка по вечерней Евпатории
Прогулка по вечерней Евпатории
Прогулка по вечерней Евпатории
Прогулка по вечерней Евпатории
Прогулка по вечерней Евпатории
Прогулка по вечерней Евпатории
Прогулка по вечерней Евпатории

Экскурсия проводится ежедневно в 17:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Игорь
Игорь
Меня зовут Игорь и в Евпатории я живу практически с рождения. Я люблю рассказывать людям о родном городе и его достопримечательностях. Позвольте рассказать и вам о том, что интересно мне самому!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

27 отзывов оставили туристы

7 фев 2021
Спасибо за интересную и увлекательную экскурсию!узнали много нового и познавательного, некоторые факты из истории России я слышала впервые. Видно, что рассказчик увлечен своим городом и его историей. Понравилась идея с видеопроектором. Экскурсию однозначно рекомендую, особенно в теплое время😎
15 янв 2021
Невероятно интересная экскурсия. Игорь - Вы замечательно провели. Мы в восторге. Столько интересного мы узнали благодаря Вам. Было достаточно прохладно, но 2 часа пролетели незаметно. Спасибо огромное!
9 янв 2021
Прекрасно провели с ребенком вечер, когда отправились на 2х часовую экскурсию по Старому Городу в Евпатории. Моросил дождик, людей на улицах практически не было. Но нашего гида, как и нас это не остановило. Очень интересная история о почти 2500 летнем городе города был прекрасно рассказана, нам показали основные достопримечательности, сопровождая их прикольными фактами. Классно придуман проектор во время экскурсии, особенно в вечернее время любая стена становится экраном, можно увидеть эти же виды, но 100-200 лет назад. Вообщем, отличная экскурсия, рекомендую.
24 окт 2020
Благодарим Игоря за потрясающую, интересную и увлекательную экскурсию по вечерней Евпатории. Сколько удивительных мест и исторический событий хранит в себе этот город! Спасибо за такое увлекательное знакомство с городом. Очень понравилось, что человек владеет информацией и официальной, и просто, как житель, может рассказать удивительные факты из жизни города. Также приятно удивило применение современных технологий в экскурсии и позволило нам ещё больше погрузиться в историю / культуру периода, о котором рассказывал гид. Спасибо! Рекомендую!
12 окт 2020
Экскурсия замечательная! Игорь рассказывает понятно, интересно, с юмором. Узнали много нового. 2 часа пролетели незаметно! Отличная идея - использовать проектор! Все очень понравилось, спасибо! Всем рекомендую!
10 окт 2020
Гид прекрасно знает историю города. Просто я ожидала немного другого рассказа о Евпатории. Рассказ гида всë время уходил в историю религии. Мы с мужем заказали экскурсию в первый день приезда в Евпаторию, а сама экскурсия была уже в тëмное время суток. Для, человека, совершенно не знающего город, блудить по узким улочкам старого города, в темноте, не очень хорошо, да и ничего нельзя рассмотреть. И самое главное, по времени экскурсии, очень долго длится экскурсия. У нас с мужем сложилось впечасление, что мы прослушали лекцию по истории религии в Евпатории. Вот, как то такое у нас сложилось впечатление.
Игорь
Ответ гида:Дорогая Светлана! Я очень удивлен Вашим отзывом. Вы написали, что вечером, когда проходит экскурсия, темнеет. И это является одним из доводов Вашего отрицательного отзыва. Ну, как бы да, верно подмечено. Действительно, вечером и ночью темно, а утром и днём - светло. Полагаю, что само название "Прогулка по ВЕЧЕРНЕЙ Евпатории", равно как и время начала, которое можно увидеть ещё до бронирования, прозрачно намекают на то, что во время экскурсии будет именно темно. Но и собор, и мечеть, и синагога подсвечиваются и по вечерам выглядят особенно величественно. Многие отдыхающие проживают в санаториях, утром и днём у большинства из них идут лечебные процедуры. Да и на пляже хочется понежится. Вот и получается, что для определённой категории туристов вечерняя экскурсия, начинающаяся после окончания санаторского ужина - самое то. Уже никуда не нужно торопиться. Вечер у людей свободен. А главное - именно вечером появляется возможность сопровождать рассказ видеопроекцией, что и является зрелищным и необычным компонентом. Почитайте другие отзывы - людям (не Вам, но другим людям) это нравится. Большинство людей пишут, что использование портативного видеопроектора - отличная идея. Что это круто, что это здорово. А этот компонент возможен именно когда темнеет. Другой Ваш довод - много религии. Во-первых, экскурсия не сводится исключительно к религии. И, к тому же, я рассказываю о религии простым доступным языком, без официоза и неуместных излишеств. Но... Вы читали описание моей экскурсии перед экскурсией? Наверно, если в описании указано ознакомление с мечетью, собором, синагогой, армянским и суффийским храмами, то, наверное, можно догадаться, что экскурсия связана с религией? Потому главный, самый известный маршрут Евпатории и называется "Малый Иерусалим", поскольку на небольшой территории сосуществуют храмы различных конфессий. А именно по этому маршруту мы с Вами и прогуливались. Естественно, если я рассказываю, например, о суффийском храме, то, наверно, нужно рассказать и о суффизме, как думаете? Для этого на сайтах и существует описание экскурсий. Перед заказом Вы читаете о том, что охватывает экскурсионная программа, а потом, если это подходит, бронируете и путешествуете. Жаловаться на рассказ о религиях при заказе экскурсии, включающей в себя храмы, о чём указано в описании - странно и нелогично. Это словно если посетитель придёт в кофейню и будет возмущаться - почему у вас тут кофе и сладости? По поводу того, что Вы с мужем в первый день приезда "блудили" по узким улочкам. Вы это так написали, словно я Вас куда-то завёл и оставил. Нет. Но улочки в старом городе действительно узкие. Я не могу их расширить для Вас. Они были и остаются узкими ещё со средневековья. И в первый день Вашего приезда и во все остальные дни тоже. Но это нравится большинству туристов (увы, не Вам). В старом городе все улочки узкие и извилистые. Многие их считают атмосферными. Советую внимательно читать описание, тогда и недопониманий не будет. Хорошо, что Вы и сами понимаете, что отзыв Ваш субъективен. Почитайте другие отзывы - большинство считает эту экскурсию отличной. Ваш отзыв не отражает реального положения вещей, просто, как Вы верно дважды подметили, "у Вас с мужем такое сложилось впечатление". Лучей добра Вам, Светлана. И мужу тоже.
4 окт 2020
Были с Игорем на экскурсии. Нам понравилось. Оригинальная подача материала, с проектором. Показалось, что что много информации религиозной тематики. Мы не пожалели, что так провели вечер.
2 окт 2020
Экскурсия очень понравилась, однозначно рекомендую. Нас провели по маршруту Нового Иерусалима. Игорь очень интересно рассказывал об истории города. Спасибо за отличный вечер!
23 сен 2020
Игорь, ставлю 7 из 5!
22 сен 2020
Очень понравилась экскурсия, узнала много нового)))
20 сен 2020
Экскурсия прошла на одном дыхании!Всем советую!
19 сен 2020
Игорь замечательный гид, наша Компания друзей рада, что именно он показал нам Старый город. Компетентен, эрудирован, хороший рассказчик, с чувством юмора. Портативный видеопроектор - крутая задумка. Прошлое оживает :) два часа, проведённые с Игорем, будем не раз вспоминать. Всем рекомендуем.
15 сен 2020
Огромная благодарность Игорю за профессиональную подачу информации, за чувство юмора. Экскурсря была интересной, познавательный и одновременно лёгкой-как беседа старых друзей. Время пролетело незаметно яхотелось слушать ещё
Алена
15 сен 2020
Игорь, спасибо за экскурсию! Конечно, я как гид, не могла до конца быть просто туристом), поэтому оцениваю с двух сторон. Маршрут идеальный, и по времени, и по содержанию, количество исторической информации и историй сбалансировано, в вечернее время- самое то! Здорово, что присутствует юмор, это всегда добавляет экскурсии свой шарм и расслабляет, вызывает доверие к гиду. Спасибо, что был микрофон и все было очень хорошо слышно, не надо было напрягаться. Если добавить фотоальбом с ретро-фотографиями или гравюрами того, как выглядели основные исторические постройки в период основания, то будет супер! Всем рекомендую Игоря и этот увлекательный маршрут!
13 сен 2020
Игорь и правда супер-гид по Евпатории! Очень всем советую)) Видно, что человек горит своим делом) муж сам экскурсовод (во Франции проводит) - и он оценил экскурсию 👍🏻
Ещё 12 отзывов

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