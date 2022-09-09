Экскурсия на квадроциклах к месту падения метеорита

Хотите галактического настроения

Хотите галактического настроения? Организуем путешествие к месту падения метеорита.

Мы поедем на квадроциклах, которые легко преодолевают горные тропы и камни, пересекают водные преграды, ручьи и овраги. Посетим озеро Церковное, где можно будет погрузиться в освежающие воды, ощутить бодрость!
Экскурсия на квадроциклах к месту падения метеорита
Экскурсия на квадроциклах к месту падения метеорита
Экскурсия на квадроциклах к месту падения метеорита
Экскурсия на квадроциклах к месту падения метеорита
Экскурсия на квадроциклах к месту падения метеорита
Экскурсия на квадроциклах к месту падения метеорита
Экскурсия на квадроциклах к месту падения метеорита
Экскурсия на квадроциклах к месту падения метеорита
Ближайшие даты:
9
сен
10
сен
11
сен
12
сен
13
сен
14
сен
15
сен
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

  • Маркхотский хребет
  • Место падения метеорита
  • Озеро Церковное
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Галактическое путешествие к месту падения метеорита
Хотите галактического настроения? Организуем путешествие к месту падения метеорита. Мы посетим красивые и таинственные места силы давних обитателей кавказского предгорья.
Первая остановка маршрута на смотровой площадке в поселке Дивноморское – наслаждаясь панорамой бухты, заряжаемся ощущением простора и целебным морским воздухом, и… едем! Путь вдоль течения реки Мезыбь к ее устью, мы едем через реликтовый лес с целебным ароматом пицундской сосны, погружаясь в лесные звуки. Первая остановка у пресноводного озера Церковное. Кристальная прозрачная вода и небо – кажется, они умеют говорить молчанием. Достаточно времени, чтобы прогуляться вдоль берега, погрузиться в освежающие воды, ощутить бодрость.
Продолжаем движение по Маркхотскому хребту. Наши квадроциклы легко преодолевают горные тропы и камни, пересекают водные преграды, ручьи и овраги.

Величественный ковер ночных звезд

Мы движемся к самой высокой точке хребта, на 700 метров выше уровня моря. В открывшейся панораме соединяются в единое пространство воздушные массы, морская гладь и горные пики, и если вы оказались здесь в дневное время, остается воображением воссоздать величественный ковер ночных звезд над головой.

Важная информация:

  • Экипировка выдается бесплатно (под залог 2000₽).
  • Дети до 18 лет едут на отдельном квадроцикле с инструктором.
  • Максимально разрешенная общая масса туристов на одном квадроцикле 160 кг.

ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00, 17:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер с Геленджика
  • Экипировка выдается бесплатно (под залог 2000₽)
Что не входит
  • Фотоссесия
Место начала и завершения?
г. Геленджик, пос. Светлый, ул. Шоссейная, 45
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00, 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Дети до 18 лет едут только на отдельном квадроцикле с инструктором
  • По детскому билету. Забираем туристов с адреса за час до начала экскурсии!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры в Геленджике

На квадроциклах - к месту падения метеорита
3 часа
🛻 На квадроциклах
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Юлиана
Юлиана
Нет отзывов
На квадроциклах - к месту падения метеорита
Посвятить день приключениям и посетить красивые места силы давних обитателей кавказского предгорья
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
11 сен
12 сен
8 000 за 1 человека
Экскурсии на квадроциклах к озеру
2 часа
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Руслан
Руслан
4
1 отзыв
Экскурсии на квадроциклах к озеру
Если вы любите приключения, то эта экскурсия для вас
Геленджик, пос. Светлый, озеро Грек
Сегодня
Завтра
11 сен
12 сен
4 500 за 1 человека
По святым местам силы Кавказа
7 часов
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Руслан
Руслан
Нет отзывов
По святым местам силы Кавказа
Хотите проникнуться благоговением, преклониться перед местными святынями, отправляйтесь на экскурсию прямо сейчас
ул. Кирова 12 или другая остановка по запросу
800 за 1 человека
Экскурсия на квадроциклах к озеру «Церковное»
1.5 часа
🛻 На квадроциклах
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Александра
Александра
Нет отзывов
Экскурсия на квадроциклах к озеру «Церковное»
«Церковное» озеро - одна из природных достопримечательностей Краснодарского края
Трансфер заберет Вас в удобном месте
Сегодня
Завтра
11 сен
12 сен
4 500 за 1 человека
Экскурсия на винодельню Мысхако
2 часа
Индивидуальная
до 18 чел.
Организатор экскурсии Александра
Александра
Нет отзывов
Экскурсия на винодельню Мысхако
Гастрономическая экскурсия на винодельню Мысхако с личным гидом и трансфером
Мы забираем Вас от отеля / гостевого дома
от 18 500 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Новороссийск
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Руслан
Руслан
Нет отзывов
Экскурсия в Новороссийск
Вы посетите мемориал «Малая Земля». Совершите обзорную экскурсию
ул. Кирова 12 или другая остановка по запросу
750 за 1 человека
Прогулка на квадроциклах
2 часа
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
Организатор экскурсии Александра
Александра
Нет отзывов
Прогулка на квадроциклах
Экстремальная поездка на квадроциклах из поселка Светлый в городе Геленджик никого
Трансфер забирает туристов из дома
от 3 500 за 1 человека
Экскурсия по культурному греческому центру: От Античности до современности
1 час 12 минут
Индивидуальная
Экскурсия по культурному греческому центру: От Античности до современности
Обзорная экскурсия по помещениям выставочного зала Греческого Культурного Центра повествует о самых интересных событиях
ул. Луначарского, 112
Сегодня
Завтра
11 сен
12 сен
500 за 1 человека
Авторская экскурсия из Геленджика в Абрау-Дюрсо на легковом авто
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
Нет отзывов
Авторская экскурсия из Геленджика в Абрау-Дюрсо на легковом авто
На легковом авто мы посетим одно из самых красивейших и живописных мест
Отель клиента
3 500 за всё до 5 чел.
Все туристические места города Сочи за 1 день
1 день 10 часов
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Риал
Риал
Нет отзывов
Все туристические места города Сочи за 1 день
За 1 день мы посетим все туристические места города Сочи: Олимпийский парк, курорт Роза Хутор, Сочи парк и многое другое
Геленджик, ост. ул. Ленина / ул. Луначарского
14 сен
21 сен
28 сен
5 окт
3 400 за 1 человека
Геленджик обзорная экскурсия
4 часа
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Руслан
Руслан
Нет отзывов
Геленджик обзорная экскурсия
Путешествие - это целая жизнь, полная эмоций
ул. Кирова 12 или другая остановка по запросу
600 за 1 человека
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Аннушка
Аннушка
4.8
14 отзывов
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Отправиться в путешествие по индивидуальному маршруту и увидеть самое интересное за 4 часа
Город Геленджик или окрестные города
Сегодня
Завтра
11 сен
12 сен
7 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Геленджике. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Геленджике
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ