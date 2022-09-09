Галактическое путешествие к месту падения метеорита

Хотите галактического настроения? Организуем путешествие к месту падения метеорита. Мы посетим красивые и таинственные места силы давних обитателей кавказского предгорья.

Первая остановка маршрута на смотровой площадке в поселке Дивноморское – наслаждаясь панорамой бухты, заряжаемся ощущением простора и целебным морским воздухом, и… едем! Путь вдоль течения реки Мезыбь к ее устью, мы едем через реликтовый лес с целебным ароматом пицундской сосны, погружаясь в лесные звуки. Первая остановка у пресноводного озера Церковное. Кристальная прозрачная вода и небо – кажется, они умеют говорить молчанием. Достаточно времени, чтобы прогуляться вдоль берега, погрузиться в освежающие воды, ощутить бодрость.

Продолжаем движение по Маркхотскому хребту. Наши квадроциклы легко преодолевают горные тропы и камни, пересекают водные преграды, ручьи и овраги.

Величественный ковер ночных звезд

Мы движемся к самой высокой точке хребта, на 700 метров выше уровня моря. В открывшейся панораме соединяются в единое пространство воздушные массы, морская гладь и горные пики, и если вы оказались здесь в дневное время, остается воображением воссоздать величественный ковер ночных звезд над головой.

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