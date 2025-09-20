А Анастасия Старый парк Кабардинки: экскурсия из Геленджика В августе посещали Дивноморское и решили отправиться на экскурсию в Кабардинку. Все прошло отлично, экскурсия была интересной и познавательной. Передвигались на комфортном авто. Сделали красивые фотографии. Спасибо организаторам и экскурсоводу Алику за хорошее времяпрепровождение.

М Марина Фотопрогулка по Геленджику или окрестностям читать дальше что делать, как двигаться. Благодаря этому за час съемки мы получили большое количество прекрасных фотографий, даже несмотря на то, что погода немного подвела сильным ветром.

Рекомендую от души Анну, если хотите получить чудесные кадры с вашего отдыха! Хочу выразить благодарность Анне за проведенную фотосессию! Всё было в удовольствие, с улыбкой, со знанием дела. Анна подсказывала куда вставать,

Ю Юлия Старый парк Кабардинки: экскурсия из Геленджика Экскурсия очень понравилась. Нас сопровождал Алик - прекрасный водитель и гид. Рассказал очень много о местных достопримечательностях, также был очень подробный и интересный экскурс по истории города и края в общем. Очень понравилось, рекомендую 👍

Н Наталья Старый парк Кабардинки: экскурсия из Геленджика читать дальше Советую однозначно. Жаль, что решили поехать на экскурсию в конце отпуска, иначе посетели бы и другие экскурсии Алика. Спасибо большое за экскурсию!!! Просто бомбический экскурсовод Алик, несмотря на небольшой объем экскурсии дал большой объем информации. Очень приятно и комфортабельно было с ним.

Е Елена Фотопрогулка по Геленджику или окрестностям Прекрасные фото получились. Очень красивые виды на память. Не смотря на сильнейший ветер, удалось сделать красивые фотографии.

Т Татьяна Старый парк Кабардинки: экскурсия из Геленджика Все прошло отлично, наконец то сбылась мечта побывать в старом парке кабардинке.

Л Людмила Фотопрогулка по Геленджику или окрестностям Наша фотопрогулка прошла успешно. Приятно было общаться с Анной. Фото, которые мы получили — ОТЛИЧНЫЕ. Спасибо

И Ирина Фотопрогулка по Геленджику или окрестностям Очень понравилась фотосессия, Анна профессионал своего дела!

И Ирина Старый парк Кабардинки: экскурсия из Геленджика Спасибо за содержательную интересную экскурсию. Замечательный гид Алик, интеллигентный, образованный, внимательный. Остались довольны и мы с мужем и наш внук. Успехов команде и нашему гиду!

Е Елена Старый парк Кабардинки: экскурсия из Геленджика Экскурсия очень понравилась!

Восхищены экскурсоводом, рассказал много интересных истортческих, географических фактов, было не скучно, познавательно. Экскурсия комфортная. Рекомендуем!

И Ирина Старый парк Кабардинки: экскурсия из Геленджика Экскурсия оставила положительные впечатления. Особенно Старый парк в Кабардинке и храм Андрея Первозванного. У нас был замечательный экскурсовод Алик, эрудированный, дружелюбный и знающий человек. Советуем посетить эту экскурсию

И Ирина Старый парк Кабардинки: экскурсия из Геленджика читать дальше все очень понравилось. В процессе экскурсии мы получили много интересной информации и о Геленджике, и о Кабардинке. Посетили много интересных мест. Особенно понравился Старый парк и смотровая площадка с мемориалом памяти жертвам кораблекрушения. Очень познавательно и интересно провели время. Огромное спасибо Алику за интересную экскурсию, аккуратную езду. Было интересно, легко, комфортно. Мы в августе вместе с экскурсоводом Аликом, работающим в команде с Натальей, ездили на экскурсию из Геленджика в Кабардинку. Нам

Н Надежда Старый парк Кабардинки: экскурсия из Геленджика читать дальше рассказала. На следующий день к гостинице подъехал гид Алик, омфортное авто с кондиционером, интересно все рассказывал, отлично знает историю края. ВСЕМ Рекомендую. Единственное прогулка по набережной Кабардинке можно исключить тк очень узкая и много народу. Ездили на экскурсию в 4 все взрослые. Забронировала через сайт, задаток перевела онлайн через 5 минут перезвонила Наталья все подробно