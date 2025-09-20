Мои заказы

Старый парк – экскурсии в Геленджике

Найдено 5 экскурсий в категории «Старый парк» в Геленджике, цены от 3500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фотопрогулка по Геленджику или окрестностям
1 час
4 отзыва
Фотопрогулка
до 8 чел.
Фотопрогулка по Геленджику или окрестностям
Не упустите шанс сделать профессиональные фото на фоне живописных мест Геленджика. Встречаемся на месте, подбираем лучшие ракурсы и создаём уникальные образы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7500 ₽ за всё до 8 чел.
Активный хайкинг по лучшим местам Большого Геленджика
Пешая
5.5 часов
10 отзывов
Водная прогулка
Активный хайкинг по Геленджику
Ищете новые впечатления? Этот тур покажет вам лучшие места Геленджика за один день. Узнайте больше о местных легендах и насладитесь видами
Начало: У вашего дома
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
13 дек в 10:00
16 дек в 10:00
3500 ₽ за человека
Секретные места Большого Геленджика
На машине
5.5 часов
36 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
Секретные места Большого Геленджика
В дружеском автопутешествии по Геленджику вы посетите древние мегалиты и бирюзовую лагуну, наслаждаясь чистым воздухом и атмосферой мест силы
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8900 ₽ за всё до 4 чел.
Старый парк Кабардинки: экскурсия из Геленджика
На машине
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый парк Кабардинки: культурное путешествие из Геленджика
Вас ждет увлекательное путешествие по Старому парку, где история и культура оживают среди зелени Кабардинки
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Променад по Геленджику
Пешая
3.5 часа
-
10%
21 отзыв
Водная прогулка
Прогулка по вечернему Геленджику
Погрузитесь в атмосферу южного города на вечернем променаде по Геленджику, наслаждаясь морскими пейзажами и узнавая историю этого курортного уголка
Начало: Смотровая площадка у пляжа «Кавказ»
Сегодня в 09:30
12 дек в 14:30
7650 ₽8500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    20 сентября 2025
    Старый парк Кабардинки: экскурсия из Геленджика
    В августе посещали Дивноморское и решили отправиться на экскурсию в Кабардинку. Все прошло отлично, экскурсия была интересной и познавательной. Передвигались на комфортном авто. Сделали красивые фотографии. Спасибо организаторам и экскурсоводу Алику за хорошее времяпрепровождение.
  • М
    Марина
    3 сентября 2025
    Фотопрогулка по Геленджику или окрестностям
    Хочу выразить благодарность Анне за проведенную фотосессию! Всё было в удовольствие, с улыбкой, со знанием дела. Анна подсказывала куда вставать,
    читать дальше

    что делать, как двигаться. Благодаря этому за час съемки мы получили большое количество прекрасных фотографий, даже несмотря на то, что погода немного подвела сильным ветром.
    Рекомендую от души Анну, если хотите получить чудесные кадры с вашего отдыха!

    Хочу выразить благодарность Анне за проведенную фотосессию! Всё было в удовольствие, с улыбкой, со знанием дела
  • Ю
    Юлия
    20 августа 2025
    Старый парк Кабардинки: экскурсия из Геленджика
    Экскурсия очень понравилась. Нас сопровождал Алик - прекрасный водитель и гид. Рассказал очень много о местных достопримечательностях, также был очень подробный и интересный экскурс по истории города и края в общем. Очень понравилось, рекомендую 👍
  • Н
    Наталья
    13 августа 2025
    Старый парк Кабардинки: экскурсия из Геленджика
    Просто бомбический экскурсовод Алик, несмотря на небольшой объем экскурсии дал большой объем информации. Очень приятно и комфортабельно было с ним.
    читать дальше

    Советую однозначно. Жаль, что решили поехать на экскурсию в конце отпуска, иначе посетели бы и другие экскурсии Алика. Спасибо большое за экскурсию!!!

  • Е
    Елена
    10 августа 2025
    Фотопрогулка по Геленджику или окрестностям
    Прекрасные фото получились. Очень красивые виды на память. Не смотря на сильнейший ветер, удалось сделать красивые фотографии.
  • Т
    Татьяна
    4 января 2025
    Старый парк Кабардинки: экскурсия из Геленджика
    Все прошло отлично, наконец то сбылась мечта побывать в старом парке кабардинке.
    ❤️
    Все прошло отлично, наконец то сбылась мечта побывать в старом парке кабардинке
  • Л
    Людмила
    3 сентября 2024
    Фотопрогулка по Геленджику или окрестностям
    Наша фотопрогулка прошла успешно. Приятно было общаться с Анной. Фото, которые мы получили — ОТЛИЧНЫЕ. Спасибо
  • И
    Ирина
    31 июля 2024
    Фотопрогулка по Геленджику или окрестностям
    Очень понравилась фотосессия, Анна профессионал своего дела!
  • И
    Ирина
    28 июня 2024
    Старый парк Кабардинки: экскурсия из Геленджика
    Спасибо за содержательную интересную экскурсию. Замечательный гид Алик, интеллигентный, образованный, внимательный. Остались довольны и мы с мужем и наш внук. Успехов команде и нашему гиду!
    Спасибо за содержательную интересную экскурсию. Замечательный гид Алик, интеллигентный, образованный, внимательный. Остались довольны и мы с
  • Е
    Елена
    1 марта 2024
    Старый парк Кабардинки: экскурсия из Геленджика
    Экскурсия очень понравилась!
    Восхищены экскурсоводом, рассказал много интересных истортческих, географических фактов, было не скучно, познавательно. Экскурсия комфортная. Рекомендуем!
  • И
    Ирина
    3 сентября 2023
    Старый парк Кабардинки: экскурсия из Геленджика
    Экскурсия оставила положительные впечатления. Особенно Старый парк в Кабардинке и храм Андрея Первозванного. У нас был замечательный экскурсовод Алик, эрудированный, дружелюбный и знающий человек. Советуем посетить эту экскурсию
  • И
    Ирина
    30 августа 2023
    Старый парк Кабардинки: экскурсия из Геленджика
    Мы в августе вместе с экскурсоводом Аликом, работающим в команде с Натальей, ездили на экскурсию из Геленджика в Кабардинку. Нам
    читать дальше

    все очень понравилось. В процессе экскурсии мы получили много интересной информации и о Геленджике, и о Кабардинке. Посетили много интересных мест. Особенно понравился Старый парк и смотровая площадка с мемориалом памяти жертвам кораблекрушения. Очень познавательно и интересно провели время. Огромное спасибо Алику за интересную экскурсию, аккуратную езду. Было интересно, легко, комфортно.

  • Н
    Надежда
    19 июля 2023
    Старый парк Кабардинки: экскурсия из Геленджика
    Ездили на экскурсию в 4 все взрослые. Забронировала через сайт, задаток перевела онлайн через 5 минут перезвонила Наталья все подробно
    читать дальше

    рассказала. На следующий день к гостинице подъехал гид Алик, омфортное авто с кондиционером, интересно все рассказывал, отлично знает историю края. ВСЕМ Рекомендую. Единственное прогулка по набережной Кабардинке можно исключить тк очень узкая и много народу.

  • М
    Михаил
    1 декабря 2022
    Старый парк Кабардинки: экскурсия из Геленджика
    Содержательная экскурсия у очаровательного гида.

