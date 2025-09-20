Фотопрогулка
Фотопрогулка по Геленджику или окрестностям
Не упустите шанс сделать профессиональные фото на фоне живописных мест Геленджика. Встречаемся на месте, подбираем лучшие ракурсы и создаём уникальные образы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7500 ₽ за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Активный хайкинг по Геленджику
Ищете новые впечатления? Этот тур покажет вам лучшие места Геленджика за один день. Узнайте больше о местных легендах и насладитесь видами
Начало: У вашего дома
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
13 дек в 10:00
16 дек в 10:00
3500 ₽ за человека
Водная прогулка
Лучший выборСекретные места Большого Геленджика
В дружеском автопутешествии по Геленджику вы посетите древние мегалиты и бирюзовую лагуну, наслаждаясь чистым воздухом и атмосферой мест силы
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый парк Кабардинки: культурное путешествие из Геленджика
Вас ждет увлекательное путешествие по Старому парку, где история и культура оживают среди зелени Кабардинки
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Водная прогулка
Прогулка по вечернему Геленджику
Погрузитесь в атмосферу южного города на вечернем променаде по Геленджику, наслаждаясь морскими пейзажами и узнавая историю этого курортного уголка
Начало: Смотровая площадка у пляжа «Кавказ»
Сегодня в 09:30
12 дек в 14:30
7650 ₽
8500 ₽ за всё до 10 чел.
- ААнастасия20 сентября 2025В августе посещали Дивноморское и решили отправиться на экскурсию в Кабардинку. Все прошло отлично, экскурсия была интересной и познавательной. Передвигались на комфортном авто. Сделали красивые фотографии. Спасибо организаторам и экскурсоводу Алику за хорошее времяпрепровождение.
- ММарина3 сентября 2025Хочу выразить благодарность Анне за проведенную фотосессию! Всё было в удовольствие, с улыбкой, со знанием дела. Анна подсказывала куда вставать,
- ЮЮлия20 августа 2025Экскурсия очень понравилась. Нас сопровождал Алик - прекрасный водитель и гид. Рассказал очень много о местных достопримечательностях, также был очень подробный и интересный экскурс по истории города и края в общем. Очень понравилось, рекомендую 👍
- ННаталья13 августа 2025Просто бомбический экскурсовод Алик, несмотря на небольшой объем экскурсии дал большой объем информации. Очень приятно и комфортабельно было с ним.
- ЕЕлена10 августа 2025Прекрасные фото получились. Очень красивые виды на память. Не смотря на сильнейший ветер, удалось сделать красивые фотографии.
- ТТатьяна4 января 2025Все прошло отлично, наконец то сбылась мечта побывать в старом парке кабардинке.
- ЛЛюдмила3 сентября 2024Наша фотопрогулка прошла успешно. Приятно было общаться с Анной. Фото, которые мы получили — ОТЛИЧНЫЕ. Спасибо
- ИИрина31 июля 2024Очень понравилась фотосессия, Анна профессионал своего дела!
- ИИрина28 июня 2024Спасибо за содержательную интересную экскурсию. Замечательный гид Алик, интеллигентный, образованный, внимательный. Остались довольны и мы с мужем и наш внук. Успехов команде и нашему гиду!
- ЕЕлена1 марта 2024Экскурсия очень понравилась!
Восхищены экскурсоводом, рассказал много интересных истортческих, географических фактов, было не скучно, познавательно. Экскурсия комфортная. Рекомендуем!
- ИИрина3 сентября 2023Экскурсия оставила положительные впечатления. Особенно Старый парк в Кабардинке и храм Андрея Первозванного. У нас был замечательный экскурсовод Алик, эрудированный, дружелюбный и знающий человек. Советуем посетить эту экскурсию
- ИИрина30 августа 2023Мы в августе вместе с экскурсоводом Аликом, работающим в команде с Натальей, ездили на экскурсию из Геленджика в Кабардинку. Нам
- ННадежда19 июля 2023Ездили на экскурсию в 4 все взрослые. Забронировала через сайт, задаток перевела онлайн через 5 минут перезвонила Наталья все подробно
- ММихаил1 декабря 2022Содержательная экскурсия у очаровательного гида.
