Вы окажетесь на месте древнего святилища и загадочных мегалитов и узнаете, как они повлияли на формирование нашей планеты. Искупаетесь в водопадах с кристально чистой водой. А затем на автомобилях, которые легко преодолевают бездорожье, отправитесь к смотровым площадкам и заберётесь на их вершины.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Мистические дольмены

Это портал в прошлое или будущее? Он связан с оккультизмом или верой? Догадок множество, но ни одна не признана достоверной. Мы прикоснёмся к таинственным древним мегалитам, прочувствуем их энергетику и поговорим о быте предков.

Локации из фильма «Грозовые ворота»

Заедем на смотровые площадки, самая высокая из которых расположена на высоте 800 м над уровнем моря. Отсюда открывается шикарный вид на весь Маркхотский хребет и окрестности Геленджика.

Водопады

Сделаем остановку у водопадов Девичья Коса и Изумрудного с кристально чистой и проточной водой в чашах — самое время охладиться! Все желающие смогут искупаться.

Дегустация домашних вин

Финальным аккордом программы станет дегустация вин с возможностью покупки понравившихся сортов. На обратном пути, если захотите, заедем в горное кафе с домашней кухней.

Организационные детали