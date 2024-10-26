Вы окажетесь на месте древнего святилища и загадочных мегалитов и узнаете, как они повлияли на формирование нашей планеты. Искупаетесь в водопадах с кристально чистой водой.
А затем на автомобилях, которые легко преодолевают бездорожье, отправитесь к смотровым площадкам и заберётесь на их вершины.
А затем на автомобилях, которые легко преодолевают бездорожье, отправитесь к смотровым площадкам и заберётесь на их вершины.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Мистические дольмены
Это портал в прошлое или будущее? Он связан с оккультизмом или верой? Догадок множество, но ни одна не признана достоверной. Мы прикоснёмся к таинственным древним мегалитам, прочувствуем их энергетику и поговорим о быте предков.
Локации из фильма «Грозовые ворота»
Заедем на смотровые площадки, самая высокая из которых расположена на высоте 800 м над уровнем моря. Отсюда открывается шикарный вид на весь Маркхотский хребет и окрестности Геленджика.
Водопады
Сделаем остановку у водопадов Девичья Коса и Изумрудного с кристально чистой и проточной водой в чашах — самое время охладиться! Все желающие смогут искупаться.
Дегустация домашних вин
Финальным аккордом программы станет дегустация вин с возможностью покупки понравившихся сортов. На обратном пути, если захотите, заедем в горное кафе с домашней кухней.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 5 лет
- Поедем на автомобилях, подготовленных для преодоления бездорожья. Мы заберём вас из отеля и после поездки отвезём обратно
- С вами будет опытный и общительный гид-водитель из нашей команды
- Отдельно по желанию оплачиваются сувениры и обед. Берите с собой наличные — в горах нет связи
- При сложных погодных условиях можно перенести поездку или изменить маршрут
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аннушка — ваша команда гидов в Геленджике
Провели экскурсии для 893 туристов
Мы успешно развиваемся в регионе в разных направлениях. В нашу команду входят профессионалы своего дела: гиды-водители, опытные водные инструкторы, водители-экстремалы, профессиональный фотограф, а также есть гиды с высшим образованием вЗадать вопрос
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