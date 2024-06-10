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Приглашаю вас в путешествие по тропам горного перевала в 230 км от Горно-Алтайска.



В компании со мной, профессиональным инструктором, вы освоите навыки скандинавской ходьбы и обеспечите себе здоровую нагрузку. Почувствуете себя частью природы, откроете завораживающие виды и сделаете красочные фото. От вашего отеля до точки старта и обратно поедем на комфортном транспорте.