Чике-Таман: треккинг с инструктором по скандинавской ходьбе

Прогуляться по одному из самых высоких и живописных перевалов Чуйского тракта
Приглашаю вас в путешествие по тропам горного перевала в 230 км от Горно-Алтайска.

В компании со мной, профессиональным инструктором, вы освоите навыки скандинавской ходьбы и обеспечите себе здоровую нагрузку. Почувствуете себя частью природы, откроете завораживающие виды и сделаете красочные фото. От вашего отеля до точки старта и обратно поедем на комфортном транспорте.
Чике-Таман: треккинг с инструктором по скандинавской ходьбе
Чике-Таман: треккинг с инструктором по скандинавской ходьбе
Чике-Таман: треккинг с инструктором по скандинавской ходьбе
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Я встречу вас в отеле и мы отправимся к перевалу Чике-Таман. Дорога в одну сторону займёт примерно 3 часа — по пути вы оцените красоту и разнообразие алтайских пейзажей
  • Прибыв на перевал, сделаем остановку для фотографий и отдыха. Я проведу небольшой мастер-класс по скандинавской ходьбе и подготовлю вас к пешему маршруту по старой дороге
  • Во время треккинга вы надышитесь чистым горным воздухом и соберёте коллекцию сказочных панорам. А попутно я буду рассказывать об истории, культуре, природных особенностях края и тайнах Чике-Тамана
  • В уютном месте сделаем привал — отдохнём и пообедаем
  • После продолжим путь, пока не достигнем конечной точки маршрута с обратной стороны перевала
  • Устроим фотосессию на фоне горных вершин, полюбуемся видами, обменяемся впечатлениями — и пойдём обратно к машине
  • Вечером я привезу вас обратно в ваш отель в Горно-Алтайске

Кому подойдёт программа

Активным путешественникам с хорошей физической подготовкой. Треккинг по перевалу лёгкий, но требует выносливости. Не рекомендуется для людей с проблемами суставов. Участники должны быть готовы к длительной ходьбе и изменчивой погоде.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на автомобиле Kia Sorento, аренда скандинавских палочек для ходьбы, вода и походный обед на перевале
  • Протяжённость пешего маршрута 5-6 км. Сезон — с мая по октябрь. Программа не проводится в период действия штормового предупреждения МЧС. Небольшие летние дождики не помеха
  • На маршруте могут встречаться клещи и змеи. При соблюдении техники безопасности поход полностью безопасен

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВыездныеНа весь деньЧуйский трактПопулярные местаАлтайАктивностиТреккинг и походы

Похожие экскурсии из Горно-Алтайска

Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
23 отзыва
Чуйский тракт за один день: персонализированное путешествие по сердцу Алтая
Погрузитесь в мир алтайских красот с экскурсией по Чуйскому тракту. От перевалов до каньонов - создайте свой идеальный маршрут
Начало: Может быть в удобной для вас точке
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
28 000 за всё до 2 чел.
Ожерелье Алтая - Чуйский тракт
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
52 отзыва
Ожерелье Алтая: путешествие по Чуйскому тракту
Исследуйте уникальные красоты Алтая, открывая секреты Чуйского тракта в индивидуальной экскурсии
Начало: Горный Алтай
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 25 000 за всё до 7 чел.
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту к Гейзерному озеру. Ожидают захватывающие виды и мистическая атмосфера Алтая
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
24 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Горно-Алтайске
ХорошоТам