Приглашаю вас в путешествие по тропам горного перевала в 230 км от Горно-Алтайска.
В компании со мной, профессиональным инструктором, вы освоите навыки скандинавской ходьбы и обеспечите себе здоровую нагрузку. Почувствуете себя частью природы, откроете завораживающие виды и сделаете красочные фото. От вашего отеля до точки старта и обратно поедем на комфортном транспорте.
В компании со мной, профессиональным инструктором, вы освоите навыки скандинавской ходьбы и обеспечите себе здоровую нагрузку. Почувствуете себя частью природы, откроете завораживающие виды и сделаете красочные фото. От вашего отеля до точки старта и обратно поедем на комфортном транспорте.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Я встречу вас в отеле и мы отправимся к перевалу Чике-Таман. Дорога в одну сторону займёт примерно 3 часа — по пути вы оцените красоту и разнообразие алтайских пейзажей
- Прибыв на перевал, сделаем остановку для фотографий и отдыха. Я проведу небольшой мастер-класс по скандинавской ходьбе и подготовлю вас к пешему маршруту по старой дороге
- Во время треккинга вы надышитесь чистым горным воздухом и соберёте коллекцию сказочных панорам. А попутно я буду рассказывать об истории, культуре, природных особенностях края и тайнах Чике-Тамана
- В уютном месте сделаем привал — отдохнём и пообедаем
- После продолжим путь, пока не достигнем конечной точки маршрута с обратной стороны перевала
- Устроим фотосессию на фоне горных вершин, полюбуемся видами, обменяемся впечатлениями — и пойдём обратно к машине
- Вечером я привезу вас обратно в ваш отель в Горно-Алтайске
Кому подойдёт программа
Активным путешественникам с хорошей физической подготовкой. Треккинг по перевалу лёгкий, но требует выносливости. Не рекомендуется для людей с проблемами суставов. Участники должны быть готовы к длительной ходьбе и изменчивой погоде.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на автомобиле Kia Sorento, аренда скандинавских палочек для ходьбы, вода и походный обед на перевале
- Протяжённость пешего маршрута 5-6 км. Сезон — с мая по октябрь. Программа не проводится в период действия штормового предупреждения МЧС. Небольшие летние дождики не помеха
- На маршруте могут встречаться клещи и змеи. При соблюдении техники безопасности поход полностью безопасен
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил — ваш гид в Горно-Алтайске
Обладатель активного, весёлого и творческого характера. Люблю новые знакомства, создаю максимально комфортные и уютные условия для отдыха каждого. Помимо своей работы гидом, увлекаюсь боксом, хоккеем и карате. Это помогает всегда оставаться выносливым и дисциплинированным. Прошёл реальный курс выживания, готов к любым приключениям и умею действовать в экстремальных ситуациях, что делает меня идеальным попутчиком для приключений в дикой природе.Задать вопрос
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