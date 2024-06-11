Экскурсия-трансфер по Чуйскому и Уймонскому трактам - от аэропорта до Тюнгура

Доехать с комфортом до места назначения и глубоко погрузиться в историю и культуру Горного Алтая
Предлагаю превратить утомительный 6-часовой трансфер из аэропорта Горно-Алтайска в увлекательное путешествие по Беловодью и рериховским местам. Я отвезу вас до сёл Уймонской долины.

По дороге расскажу о природе, истории и шаманизме Алтая, интересных фактах и странных совпадениях, а также о забавных случаях из своего экспедиционного прошлого.
Экскурсия-трансфер по Чуйскому и Уймонскому трактам - от аэропорта до Тюнгура
Экскурсия-трансфер по Чуйскому и Уймонскому трактам - от аэропорта до Тюнгура
Экскурсия-трансфер по Чуйскому и Уймонскому трактам - от аэропорта до Тюнгура
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание трансфер

Что вас ожидает

Семинский перевал. Один из самых высоких перевалов Чуйского тракта между горами Сарлык и Тияхты. Я расскажу вам о важнейшей роли Семинского перевала в истории Алтая и его народов.

Гора Тияхты, культовая для алтайцев. Если у вас будут время и желание, мы можем совершить небольшой подъём на гору. Там познакомимся с обрядом обоо-таш. Я объясню, для чего на перевалах повязывают ленточки. Поговорим о поклонении духам-хранителям Алтая.

Уймонский тракт. Это дорога от села Туекта до Тюнгура, которая огибает огромный Теректинский хребет. С этого момента мы покидаем оживлённую федеральную трассу и начинаем погружение к истокам Беловодья — по старообрядческим преданиям легендарной страны на востоке от России.

Источник Кара-Кобек, или Тонмок-Суу, очень почитаемый у алтайцев. У подножия горы Кара-Бом мы наберём целебной воды из священного источника Кара-Кобек (в переводе «чёрная собака»). Его другое название Тонмок-Суу означает «незамерзающая вода».

Ябоганский перевал. Проезжая через него, вы узнаете, какие тайны скрыты в логах этого перевала и почему алтайцы стараются не задерживаться здесь надолго.

Канская степь. Эта небольшая межгорная котловина поражает одновременно своей миниатюрностью и величием. В 1926 году здесь проходила знаменитая экспедиция Н. К. Рериха «Алтай — Гималаи». До сих пор эти места считают мистическими вратами в загадочную Уймонскую долину, о чём нам перед Усть-Каном напомнят скульптуры хранителей — Кезер-Таши.

Кырлыкский перевал. У подножия перевала находится село Кырлык, где в 1904 году из синтеза традиционного шаманизма, тюркского тенгрианства, буддизма и веры в грядущего мессию зародилась одна из самых молодых религий — бурханизм. Как и 100 лет назад, этот перевал — один из самых трудных участков Уймонского тракта.

Перевал Громотуха. В привычном понимании это даже не перевал, а крутой спуск с резким поворотом в 110°. Река Кокса здесь зажата почти в каньон.

Уймонская долина — одно из самых загадочных мест на Алтае. Сюда в 18 веке русские староверы пришли в поисках Беловодья, тут впоследствии и остались. Уймонская долина также стала одним из важнейших пунктов той самой беспрецедентной Центрально-Азиатской экспедиции Н. К. Рериха.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на минивэне Toyota Estima
  • В минивэн поместится группа до 6-7 человек — без пластиковых «самолётных» чемоданов, с чемоданами — группа до 4 человек
  • Дополнительно по желанию оплачивается обед
  • Могу организовать трансфер до аэропорта по обратному маршруту

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту или другом удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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