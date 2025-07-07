Берите с собой теплые и подходящие для продолжительной ходьбы одежду и обувь, легкий рюкзачок на 25-40 литров. Палатки, спальники, посуду, общественное снаряжение везут лошади. Если есть треккинговые палки и гамаши для обуви, возьмите, если нет, сообщите нам заранее, мы подготовим комплект. Для бани — тапочки и купальник.

Питание. В походе трёхразовое питание, на радиальных выходах — термос с чаем и перекус. На автомобильной части путешествия — завтраки и ужины включены, обеды — в кафе по дороге. Если у вас есть ограничения по питанию, обязательно предупредите организаторов заранее.

Транспорт. Минивэн.

Возраст участников. 14+.

Уровень сложности. Лёгкий. Даже новички смогут насладиться путешествием на 100% при условии хорошей физической формы. Считается, что главная сложность похода на Шавлинские озера — это общий километраж. И действительно, пройти нужно немало. Но треккинг на несколько дней тем и хорош, что через день-два происходит адаптация к нагрузке, тем более, что полноценные отдых и питание способствуют восстановлению. Есть опция отдохнуть на озере один или даже два дня, не принимая участия в радиальных выходах.

Мобильная связь. В походе мобильной связи не будет, за исключением перевала Орой в первый и последние дни — там работает Билайн. В населённых пунктах по Чуйскому тракту связь отлично работает — 4G у всех операторов. В долине Чулышмана (9-й день) — только Теле2.