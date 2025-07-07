Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озёрам

Переночевать среди гор в палатках, сплавиться по Катуни и пройти Телецкое озеро на катере
Самые живописные места на Алтае находятся вдали от дорог и посёлков. Это нетронутые уголки природы, добраться до которых не так просто.

Чтобы увидеть всю эту красоту, мы пойдём в недельный поход:
читать дальше

будем ночевать в палатках, ходить по горам и сидеть по вечерам у костра, любуясь звездами. Нести ничего не придётся, с нами пойдут лошади со всем снаряжением.

А кроме похода успеем посетить все самые популярные алтайские достопримечательности: слияние рек Чуи и Катуни, Чуйский тракт, петроглифы, скифские курганы, Марсианские пейзажи, долину Чулышмана и Телецкое озеро.

Описание тура

Организационные детали

Берите с собой теплые и подходящие для продолжительной ходьбы одежду и обувь, легкий рюкзачок на 25-40 литров. Палатки, спальники, посуду, общественное снаряжение везут лошади. Если есть треккинговые палки и гамаши для обуви, возьмите, если нет, сообщите нам заранее, мы подготовим комплект. Для бани — тапочки и купальник.

Питание. В походе трёхразовое питание, на радиальных выходах — термос с чаем и перекус. На автомобильной части путешествия — завтраки и ужины включены, обеды — в кафе по дороге. Если у вас есть ограничения по питанию, обязательно предупредите организаторов заранее.

Транспорт. Минивэн.

Возраст участников. 14+.

Уровень сложности. Лёгкий. Даже новички смогут насладиться путешествием на 100% при условии хорошей физической формы. Считается, что главная сложность похода на Шавлинские озера — это общий километраж. И действительно, пройти нужно немало. Но треккинг на несколько дней тем и хорош, что через день-два происходит адаптация к нагрузке, тем более, что полноценные отдых и питание способствуют восстановлению. Есть опция отдохнуть на озере один или даже два дня, не принимая участия в радиальных выходах.

Мобильная связь. В походе мобильной связи не будет, за исключением перевала Орой в первый и последние дни — там работает Билайн. В населённых пунктах по Чуйскому тракту связь отлично работает — 4G у всех операторов. В долине Чулышмана (9-й день) — только Теле2.

Программа тура по дням

1 день

Рафтинг и Камышлинский водопад

Мы встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска или заберём из вашего отеля и поедем к реке Катунь, где нас ждет рафтинг. Вы пройдёте инструктаж, получите необходимый инвентарь и научитесь преодолевать несложные речные пороги. Брызги, скорость и потрясающие виды вокруг — это сильные эмоции, которые запомнятся надолго!

Затем посмотрим Камышлинский водопад и поедем по Чуйскому тракту. Сделаем остановку на Семинском перевале и насладимся тишиной Каракольской долины.

2 день

Чуйский тракт, петроглифы и слияние рек Чуи и Катуни

После завтрака собираем вещи и мчим по одной из самых красивых дорог России — Чуйскому тракту. Сделаем остановку у слияния рек Катуни и Чуи. Еще исследуем древние петроглифы в комплексе Калбак-Таш. По пути увидим памятник Кольке Снегиреву, заглянем на Гейзерное озеро, а потом отправимся на Алтайский Марс. Земля здесь имеет необычный красно-оранжевый цвет: кажется, будто ты на другой планете.

Вечером проверим снаряжение и упакуем драйбэги для погрузки на лошадей.

3 день

Начало похода: перевал Орой и плато Ештыкёль

Заброска на УАЗах. Наш поход начинается! После завтрака садимся на УАЗы и едем 5 км до ручья Орой: здесь начинается маршрут. Сегодня нам предстоит переход 17-20 км с набором высоты 900 метров.

Подъем на перевал Орой. Сначала перейдем реку вброд или по брёвнам (зависит от уровня воды), потом будет самый трудный участок — подъем на перевал Орой (почти 4 часа). Наградой станут симпатичные пейзажи и айран с лепешками, которыми торгует в своем домике семья алтайцев, переезжающая на перевал из Чибита на летнее время. Немного отдохнём, а затем пойдём дальше через плато Ештыкёль, выберем место для лагеря и ночёвки.

4 день

Поход от Ештыкёля до нижнего Шавлинского озера

Наш маршрут будет зависеть от уровня подготовки группы. Если у всех останутся силы, то дойдём до нижнего Шавлинского озера. Если нужно будет снизить темп, то сделаем дополнительную ночёвку у ручья Шабага. Сегодня в общей сложности пройдем около 15-18 км с набором высоты 500 метров. Тропа проходит по хвойному лесу, в конце появляются озера. В глади воды отражаются три великолепные вершины с романтическими названиями: Сказка, Мечта и Красавица. Только представьте: мы в самом сердце Северо-Чуйского хребта на высотах более 1900 метров над уровнем моря! Фантастика!

5 день

Радиальный поход к верхнему Шавлинскому озеру

Сегодня у нас будет несложный радиальный поход без рюкзаков. Пойдем к ледникам вдоль реки Шалва и поднимемся к Верхнему Шавлинскому озеру. Общий километраж — около 15 км с набором высоты 500 метров. Если вы устали, можно отдохнуть в это время — вечером мы вернёмся и будем вместе петь песни возле костра.

6 день

Восхождение на Пирамиду 3150 м

Сегодня нам предстоит радиальный поход — 4 км с крутым подъемом в одну сторону. Оцените свои силы, так как маршрут не самый простой, набор высоты будет 1150 метров. Выйдем из леса и пойдём в гору, откуда открываются великолепные виды! Но самое красивое место нас ждёт на вершине: увидим заснеженные пики Северо-Чуйского хребта, верхнее Шавлинское озеро. При хорошей погоде можно увидеть Белуху.

7 день

Спуск к перевалу Орой

Завтракаем и отправляемся в обратный путь. Если всё пойдёт хорошо, то рассчитываем за день добраться до перевала Орой — это 26 километров спуска. У нас есть небольшой запас по времени на случай, если группа устанет раньше. На ночь остановимся у перевала, разобьём лагерь и отдохнём.

8 день

Возвращение в цивилизацию

Завтракаем и спускаемся в долину реки Орой — это недалеко, всего 12 км. Если вчера мы прошли меньше, то сегодня пройдём побольше. Перейдём по знакомому мосту через Чую и сядем на УАЗы. Поужинаем, сходим в баню и отдохнем.

9 день

Через легендарный перевал к Телецкому озеру

Встанем пораньше, позавтракаем и отправимся смотреть топовые места Алтая: Красные ворота, Улаганский перевал, Озеро Киделю, Пазырыкские курганы и Каменные Грибы. Спустимся с легендарного серпантина перевала Кату-Ярык, проедем всю долину Чулышмана и заночуем в палатках на тёплом южном берегу Телецкого озера.

10 день

Водная прогулка по Телецкому озеру и алтайские деликатесы

Завтракаем и переправляемся через Телецкое озеро на северный берег на катерах с посещением 3 водопадов. После вас ждёт экскурсия с дегустацией алтайских деликатесов в Этно-Аил. Переезжаем в Горно-Алтайск (180 км), там наше путешествие заканчивается. Выбираете билеты с вылетом не раньше 19 часов, чтобы точно успеть.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник78 750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.


Ответы на вопросы

Что включено
  • Завтраки и ужины на автомобильной части
  • Питание на маршруте 3-разовое (готовим совместно на костре или на горелках)
  • Все трансферы по программе
  • Работа гидов
  • Экскурсионная программа
  • Баня
  • Концерт горлового пения
  • Конное сопровождение и перевозка грузов
  • Заброска внедорожным транспортом до точки старта
  • Переправа на катере или пароме через Телецкое озеро
  • Общественное снаряжение (включая коврики и палатки)
  • Сборы за пользование мостом через Чую
  • Медицинская страховка с покрытием «Активный отдых»
Что не входит в цену
  • Билет на самолёт/поезд до Горно-Алтайска/Новосибирска
  • Проживание
  • Обеды в кафе в дороге (4 раза по 400-500 ₽)
  • Завтрак в 1-й день и ужин в последний
  • Конная прогулка (опционно) - 1000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, рано утром (в день старта или накануне), точное время - по договорённости
Завершение: Горно-Алтайск, время - по договорённости. Лучше брать билеты на следующий день после завершения программы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 2790 туристов
Я аттестованный гид-экскурсовод и инструктор-проводник по горному туризму и альпинизму. С 2010 года хожу и вожу в горы. О красоте этих мест позаботилась сама природа, а о вашем комфорте и
читать дальшеуменьшить

впечатлениях — наша команда. Я и мои коллеги будем рады организовать и провести для вас путешествие, которое станет одним из лучших впечатлений в вашей жизни. Мы любим зелёную тайгу, движение быстрых рек, холодный воздух гор и пушистый снег. Любим ощущение приятной усталости, интересные знакомства, искренние разговоры и настоящую дружбу. И мы проводим свои путешествия в лучших местах, где есть возможность это прочувствовать. Присоединяйтесь!

Отзывы и рейтинг

Все прошло отлично! Нам очень понравилось, спасибо!)
