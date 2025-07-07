Чтобы увидеть всю эту красоту, мы пойдём в недельный поход:
Описание тура
Организационные детали
Берите с собой теплые и подходящие для продолжительной ходьбы одежду и обувь, легкий рюкзачок на 25-40 литров. Палатки, спальники, посуду, общественное снаряжение везут лошади. Если есть треккинговые палки и гамаши для обуви, возьмите, если нет, сообщите нам заранее, мы подготовим комплект. Для бани — тапочки и купальник.
Питание. В походе трёхразовое питание, на радиальных выходах — термос с чаем и перекус. На автомобильной части путешествия — завтраки и ужины включены, обеды — в кафе по дороге. Если у вас есть ограничения по питанию, обязательно предупредите организаторов заранее.
Транспорт. Минивэн.
Возраст участников. 14+.
Уровень сложности. Лёгкий. Даже новички смогут насладиться путешествием на 100% при условии хорошей физической формы. Считается, что главная сложность похода на Шавлинские озера — это общий километраж. И действительно, пройти нужно немало. Но треккинг на несколько дней тем и хорош, что через день-два происходит адаптация к нагрузке, тем более, что полноценные отдых и питание способствуют восстановлению. Есть опция отдохнуть на озере один или даже два дня, не принимая участия в радиальных выходах.
Мобильная связь. В походе мобильной связи не будет, за исключением перевала Орой в первый и последние дни — там работает Билайн. В населённых пунктах по Чуйскому тракту связь отлично работает — 4G у всех операторов. В долине Чулышмана (9-й день) — только Теле2.
Программа тура по дням
Рафтинг и Камышлинский водопад
Мы встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска или заберём из вашего отеля и поедем к реке Катунь, где нас ждет рафтинг. Вы пройдёте инструктаж, получите необходимый инвентарь и научитесь преодолевать несложные речные пороги. Брызги, скорость и потрясающие виды вокруг — это сильные эмоции, которые запомнятся надолго!
Затем посмотрим Камышлинский водопад и поедем по Чуйскому тракту. Сделаем остановку на Семинском перевале и насладимся тишиной Каракольской долины.
Чуйский тракт, петроглифы и слияние рек Чуи и Катуни
После завтрака собираем вещи и мчим по одной из самых красивых дорог России — Чуйскому тракту. Сделаем остановку у слияния рек Катуни и Чуи. Еще исследуем древние петроглифы в комплексе Калбак-Таш. По пути увидим памятник Кольке Снегиреву, заглянем на Гейзерное озеро, а потом отправимся на Алтайский Марс. Земля здесь имеет необычный красно-оранжевый цвет: кажется, будто ты на другой планете.
Вечером проверим снаряжение и упакуем драйбэги для погрузки на лошадей.
Начало похода: перевал Орой и плато Ештыкёль
Заброска на УАЗах. Наш поход начинается! После завтрака садимся на УАЗы и едем 5 км до ручья Орой: здесь начинается маршрут. Сегодня нам предстоит переход 17-20 км с набором высоты 900 метров.
Подъем на перевал Орой. Сначала перейдем реку вброд или по брёвнам (зависит от уровня воды), потом будет самый трудный участок — подъем на перевал Орой (почти 4 часа). Наградой станут симпатичные пейзажи и айран с лепешками, которыми торгует в своем домике семья алтайцев, переезжающая на перевал из Чибита на летнее время. Немного отдохнём, а затем пойдём дальше через плато Ештыкёль, выберем место для лагеря и ночёвки.
Поход от Ештыкёля до нижнего Шавлинского озера
Наш маршрут будет зависеть от уровня подготовки группы. Если у всех останутся силы, то дойдём до нижнего Шавлинского озера. Если нужно будет снизить темп, то сделаем дополнительную ночёвку у ручья Шабага. Сегодня в общей сложности пройдем около 15-18 км с набором высоты 500 метров. Тропа проходит по хвойному лесу, в конце появляются озера. В глади воды отражаются три великолепные вершины с романтическими названиями: Сказка, Мечта и Красавица. Только представьте: мы в самом сердце Северо-Чуйского хребта на высотах более 1900 метров над уровнем моря! Фантастика!
Радиальный поход к верхнему Шавлинскому озеру
Сегодня у нас будет несложный радиальный поход без рюкзаков. Пойдем к ледникам вдоль реки Шалва и поднимемся к Верхнему Шавлинскому озеру. Общий километраж — около 15 км с набором высоты 500 метров. Если вы устали, можно отдохнуть в это время — вечером мы вернёмся и будем вместе петь песни возле костра.
Восхождение на Пирамиду 3150 м
Сегодня нам предстоит радиальный поход — 4 км с крутым подъемом в одну сторону. Оцените свои силы, так как маршрут не самый простой, набор высоты будет 1150 метров. Выйдем из леса и пойдём в гору, откуда открываются великолепные виды! Но самое красивое место нас ждёт на вершине: увидим заснеженные пики Северо-Чуйского хребта, верхнее Шавлинское озеро. При хорошей погоде можно увидеть Белуху.
Спуск к перевалу Орой
Завтракаем и отправляемся в обратный путь. Если всё пойдёт хорошо, то рассчитываем за день добраться до перевала Орой — это 26 километров спуска. У нас есть небольшой запас по времени на случай, если группа устанет раньше. На ночь остановимся у перевала, разобьём лагерь и отдохнём.
Возвращение в цивилизацию
Завтракаем и спускаемся в долину реки Орой — это недалеко, всего 12 км. Если вчера мы прошли меньше, то сегодня пройдём побольше. Перейдём по знакомому мосту через Чую и сядем на УАЗы. Поужинаем, сходим в баню и отдохнем.
Через легендарный перевал к Телецкому озеру
Встанем пораньше, позавтракаем и отправимся смотреть топовые места Алтая: Красные ворота, Улаганский перевал, Озеро Киделю, Пазырыкские курганы и Каменные Грибы. Спустимся с легендарного серпантина перевала Кату-Ярык, проедем всю долину Чулышмана и заночуем в палатках на тёплом южном берегу Телецкого озера.
Водная прогулка по Телецкому озеру и алтайские деликатесы
Завтракаем и переправляемся через Телецкое озеро на северный берег на катерах с посещением 3 водопадов. После вас ждёт экскурсия с дегустацией алтайских деликатесов в Этно-Аил. Переезжаем в Горно-Алтайск (180 км), там наше путешествие заканчивается. Выбираете билеты с вылетом не раньше 19 часов, чтобы точно успеть.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|78 750 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Завтраки и ужины на автомобильной части
- Питание на маршруте 3-разовое (готовим совместно на костре или на горелках)
- Все трансферы по программе
- Работа гидов
- Экскурсионная программа
- Баня
- Концерт горлового пения
- Конное сопровождение и перевозка грузов
- Заброска внедорожным транспортом до точки старта
- Переправа на катере или пароме через Телецкое озеро
- Общественное снаряжение (включая коврики и палатки)
- Сборы за пользование мостом через Чую
- Медицинская страховка с покрытием «Активный отдых»
Что не входит в цену
- Билет на самолёт/поезд до Горно-Алтайска/Новосибирска
- Проживание
- Обеды в кафе в дороге (4 раза по 400-500 ₽)
- Завтрак в 1-й день и ужин в последний
- Конная прогулка (опционно) - 1000 ₽