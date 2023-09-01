Благодаря новым возможностям (построенная грунтовая дорога по берегу Кучерлы) поход к Белухе стал легче и при этом насыщеннее.
Мы добавили новую локацию (Кучерлинское озеро), а также конное сопровождение на 4 дня и переезд перевала Кузуяк на авто.
Тяжелые рюкзаки ушли в прошлое, а силы впитывать красоты и получать приятные впечатления – увеличились.
Этот пеший маршрут – один из самых доступных способов побывать в этих местах и почувствовать энергетику Горы.
Белуха не только самая высокая в Сибири, но также имеет сакральное значение для многих народов, которые кочевали в древности или проживают здесь сейчас.
июл
авг
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча участников группы в Бийске/Горно-Алтайске. Переезд до поселка Тюнгур
Встреча и сбор участников похода в Бийске и в аэропорту Горно-Алтайска.
Загрузка в транспорт, переезд до поселка Тюнгур.
Асфальт не на всем протяжении дороги, есть протяженные участки грейдера, состояние которого зависит от работы дорожников.
Размещение на туристической базе в палатках.
Ужин, посиделки у костра, знакомство участников группы.
На автомобиле от Горно-Алтайска путь составит 480 км, от Бийска 576 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок время составит около 9 часов.
Поляна Изекерю - Кучерлинское озеро
Сегодня предстоит насыщенный день.
После завтрака заброска на автомобиле повышенной проходимости до поляны Изекерю, где нас будут ожидать кони, готовые принять большую часть нашего груза — палатки, продукты и прочее общественное снаряжение.
До Кучерлинского озера останется около 14 км, которые туристы пройдут налегке по живописной долине горной реки.
Вид на Кучерлинское озеро с вала древней морены никого не оставит равнодушным!
Переход до Кедровых стоянок
Завтрак, немного любования озером и отправляемся в путь, снова с конным сопровождением.
Предстоит пройти около 10 км до стоянки в кедрах под перевалом Кара-Тюрек.
Стоит запастись водой, т. к. тропа большую часть будет идти постепенно в гору по густому лесу, а ручьи в жаркое лето иногда пересыхают.
На Кедровых стоянках вековые кедры заботливо укрывают путешественников от непогоды под своими сводами.
Вдали уже виднеется высокая цель завтрашнего дня — перевал Кара-тюрек 3060 м.
Подъем на перевал Каратюрек
В этот день нас ждет подъем на самую высокую точку нашего маршрута — перевал Каратюрек — чуть выше 3000 метров над уровнем моря!
Отсюда открывается просто потрясающий вид на гору Белуха и весь её массив — вершины Делоне и Корона Катуни.
Подъем на смотровую площадку от Кедровых стоянок не прост и занимает в среднем 3-4 часа, но оно того стоит.
Еще несколько часов и группа уже на Аккемском озере у подножия Белухи.
Здесь мы разобьем свой лагерь на несколько дней и наконец-то сможем себе устроить полноценный отдых.
Прекрасные кони, которые помогали нам все это время, отправляются домой.
Долина «Семи Озер»
На сегодня запланировано посещение долины «Семи Озер».
Висячая долина Ак-Оюк (Долина Семи Озер) располагается на высотах от 2200 до 2600 метров, здесь расположены несколько озер различно цвета (на самом деле больше семи) ледникового происхождения, вода с которых, сливаясь, образует реку Ак-Оюк (Белая ложбина, выемка - пер. с алт.).
Гуляем по долине, фотографируемся и возвращаемся обратно в наш базовый лагерь на Аккемском озере.
Прогулка займет около 5-7 часов.
Радиальный выход к Часовне, озеру «Горных Духов»
Сегодня предстоит очень насыщенный день, запланирован радиальный выход в сторону Аккемского ледника, до места, где была восстановлена сгоревшая в 2020-м году часовня Архангела Михаила.
Мы увидим Аккемскую стену и обе вершины Белухи – Западную и Восточную во всем своем величии.
Далее предстоит подъем до озера Горных Духов, которое находится на высоте 2600 метров в долине Кара-Оюк.
Вечером возвращаемся в наш лагерь на Аккемском озере.
Спуск от Аккемского озера
Почти весь день сегодня теряем высоту по затененной Аккемской тропе.
Тут множество стоянок в лесу, гид выбирает оптимальное место для ночевки и отдыха, чтобы завтрашний день возвращения в цивилизацию прошел максимально приятно.
Поселок Тюнгур
Заключительный день активной части похода.
Несколько переходов до стоянки "Три березы", где нас встретит автомобиль ГАЗ-66 армейский грузовик, и довезет по полевой дороге до турбазы в поселке Тюнгур.
Вечером заключительный праздничный ужин со всеми теми вкусняшками, которых не хватало в походной жизни.
Отъезд
Ранний подъем, отъезд из поселка Тюнгур в сторону города Бийска (трансфер оплачивается отдельно).
Ориентировочное прибытие в Бийск около 19-00.
На автомобиле от Бийска 576 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок и сувениров время составит около 9 часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида
- Заброска от п. Тюнгур до поляны Изекерю
- Конное сопровождение группы до Аккемского озера
- Выброска от стоянки «Три березы» через перевал Кузуяк в посёлок Тюнгур на автомобиле повышенной проходимости ГАЗ-66
- Медицинская страховка на активной части тура
- Трехразовое питание на протяжении всего маршрута (с ужина в первый день, по завтрак в последний день)
- Банные процедуры на берегу высокогорного озера - 1 раз
- Групповое снаряжение (палатки, тент, костровое, топор, газ, аптечка, ремнабор)
- Палаточное проживание в п. Тюнгур на базе отдыха
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Бийска / г. Горно-Алтайска
- Трансфер до п. Тюнгур (ориентировочная стоимость от г. Бийска /аэропорт Горно-Алтайска до п. Тюнгур и обратно 9 600 рублей с человека)
- Питание в кафе по дороге из Бийска/Горно-Алтайска до места встречи участников и обратно
- Личное снаряжение
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, страховой медицинский полис;
- треккинговые ботинки;
- вторая обувь для лагеря (кроссовки);
- каска;
- рюкзак;
- не менее двух комплектов одежды;
- куртка походная;
- куртка тёплая для лагеря;
- дождевик;
- спальный мешок;
- коврик пенополиуретановый;
- сиденье туристическое (хоба);
- треккинговые палочки;
- головной убор;
- солнцезащитные очки;
- налобный фонарик;
- зажигалка, спички, сухое горючее;
- кружка, ложка, миска, нож;
- туалетная бумага;
- умывальные принадлежности;
- крем от загара;
- личные лекарства.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Необходимо ли заранее оформлять пропуск для иностранных граждан?
Да, маршрут проходит по приграничной территории. Для иностранных граждан необходимо подать документы за 1 месяц до начала тура.
Какое будет питание?
В туре предусматривается трехразовое питание на протяжении всего маршрута (с ужина в первый день, по завтрак в последний день).
Для питания закупаются только свежие и качественные продукты, во многом местных производителей. У каждого туриста берётся информация по предпочтениям по питанию перед началом тура.
Питание в кафе по дороге из Бийска/Горно-Алтайска до места встречи участников и обратно оплачивается самостоятельно.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Ксения просто самый отзывчивый, самый терпеливый Гид. Я очень благодарна за наш поход! Если бы не Ксения -думаю я бы не дошла)Всегда поможет, всегда подержит и все расскажет. Человек с большой буквы. Очень надеюсь, что компания отблагодарит Ксению за такую невероятную работу! Нам очень повезло! Все просто супер!