К подножию Белухи. Поход по Алтаю с конным сопровождением

Групповой тур в Горно-Алтайске
5
3 отзыва
Путь к подножию Белухи непростой, но мы сделаем все, чтобы облегчить его для Вас.

Благодаря новым возможностям (построенная грунтовая дорога по берегу Кучерлы) поход к Белухе стал легче и при этом насыщеннее.

Мы добавили новую локацию (Кучерлинское озеро), а также конное сопровождение на 4 дня и переезд перевала Кузуяк на авто.

Тяжелые рюкзаки ушли в прошлое, а силы впитывать красоты и получать приятные впечатления – увеличились.

Этот пеший маршрут – один из самых доступных способов побывать в этих местах и почувствовать энергетику Горы.

Белуха не только самая высокая в Сибири, но также имеет сакральное значение для многих народов, которые кочевали в древности или проживают здесь сейчас.
К подножию Белухи. Поход по Алтаю с конным сопровождением
К подножию Белухи. Поход по Алтаю с конным сопровождением
К подножию Белухи. Поход по Алтаю с конным сопровождением
Ближайшие даты:
7
июл
14
авг
28
авг

Что вас ожидает:

Банные процедуры
Банные процедуры
Попаримся в баньке на берегу высокогорного озера
Вкусное походное меню
Вкусное походное меню
Будем готовить разнообразную пищу на костре
Энергия Белухи
Энергия Белухи
Прочувствуем необычную энергию, заложенную внутри горы

Программа тура по дням

1 день

Встреча участников группы в Бийске/Горно-Алтайске. Переезд до поселка Тюнгур

Встреча и сбор участников похода в Бийске и в аэропорту Горно-Алтайска.

Загрузка в транспорт, переезд до поселка Тюнгур.

Асфальт не на всем протяжении дороги, есть протяженные участки грейдера, состояние которого зависит от работы дорожников.

Размещение на туристической базе в палатках.

Ужин, посиделки у костра, знакомство участников группы.

На автомобиле от Горно-Алтайска путь составит 480 км, от Бийска 576 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок время составит около 9 часов.

Встреча участников группы в Бийске/Горно-Алтайске. Переезд до поселка ТюнгурВстреча участников группы в Бийске/Горно-Алтайске. Переезд до поселка ТюнгурВстреча участников группы в Бийске/Горно-Алтайске. Переезд до поселка Тюнгур
2 день

Поляна Изекерю - Кучерлинское озеро

Сегодня предстоит насыщенный день.

После завтрака заброска на автомобиле повышенной проходимости до поляны Изекерю, где нас будут ожидать кони, готовые принять большую часть нашего груза — палатки, продукты и прочее общественное снаряжение.

До Кучерлинского озера останется около 14 км, которые туристы пройдут налегке по живописной долине горной реки.

Вид на Кучерлинское озеро с вала древней морены никого не оставит равнодушным!

Поляна Изекерю - Кучерлинское озероПоляна Изекерю - Кучерлинское озероПоляна Изекерю - Кучерлинское озеро
3 день

Переход до Кедровых стоянок

Завтрак, немного любования озером и отправляемся в путь, снова с конным сопровождением.

Предстоит пройти около 10 км до стоянки в кедрах под перевалом Кара-Тюрек.

Стоит запастись водой, т. к. тропа большую часть будет идти постепенно в гору по густому лесу, а ручьи в жаркое лето иногда пересыхают.

На Кедровых стоянках вековые кедры заботливо укрывают путешественников от непогоды под своими сводами.

Вдали уже виднеется высокая цель завтрашнего дня — перевал Кара-тюрек 3060 м.

Переход до Кедровых стоянокПереход до Кедровых стоянокПереход до Кедровых стоянок
4 день

Подъем на перевал Каратюрек

В этот день нас ждет подъем на самую высокую точку нашего маршрута — перевал Каратюрек — чуть выше 3000 метров над уровнем моря!

Отсюда открывается просто потрясающий вид на гору Белуха и весь её массив — вершины Делоне и Корона Катуни.

Подъем на смотровую площадку от Кедровых стоянок не прост и занимает в среднем 3-4 часа, но оно того стоит.

Еще несколько часов и группа уже на Аккемском озере у подножия Белухи.

Здесь мы разобьем свой лагерь на несколько дней и наконец-то сможем себе устроить полноценный отдых.

Прекрасные кони, которые помогали нам все это время, отправляются домой.

Подъем на перевал КаратюрекПодъем на перевал КаратюрекПодъем на перевал Каратюрек
5 день

Долина «Семи Озер»

На сегодня запланировано посещение долины «Семи Озер».

Висячая долина Ак-Оюк (Долина Семи Озер) располагается на высотах от 2200 до 2600 метров, здесь расположены несколько озер различно цвета (на самом деле больше семи) ледникового происхождения, вода с которых, сливаясь, образует реку Ак-Оюк (Белая ложбина, выемка - пер. с алт.).

Гуляем по долине, фотографируемся и возвращаемся обратно в наш базовый лагерь на Аккемском озере.

Прогулка займет около 5-7 часов.

Долина «Семи Озер»Долина «Семи Озер»Долина «Семи Озер»
6 день

Радиальный выход к Часовне, озеру «Горных Духов»

Сегодня предстоит очень насыщенный день, запланирован радиальный выход в сторону Аккемского ледника, до места, где была восстановлена сгоревшая в 2020-м году часовня Архангела Михаила.

Мы увидим Аккемскую стену и обе вершины Белухи – Западную и Восточную во всем своем величии.

Далее предстоит подъем до озера Горных Духов, которое находится на высоте 2600 метров в долине Кара-Оюк.

Вечером возвращаемся в наш лагерь на Аккемском озере.

Радиальный выход к Часовне, озеру «Горных Духов»Радиальный выход к Часовне, озеру «Горных Духов»Радиальный выход к Часовне, озеру «Горных Духов»
7 день

Спуск от Аккемского озера

Почти весь день сегодня теряем высоту по затененной Аккемской тропе.

Тут множество стоянок в лесу, гид выбирает оптимальное место для ночевки и отдыха, чтобы завтрашний день возвращения в цивилизацию прошел максимально приятно.

Спуск от Аккемского озераСпуск от Аккемского озераСпуск от Аккемского озера
8 день

Поселок Тюнгур

Заключительный день активной части похода.

Несколько переходов до стоянки "Три березы", где нас встретит автомобиль ГАЗ-66 армейский грузовик, и довезет по полевой дороге до турбазы в поселке Тюнгур.

Вечером заключительный праздничный ужин со всеми теми вкусняшками, которых не хватало в походной жизни.

Поселок ТюнгурПоселок ТюнгурПоселок Тюнгур
9 день

Отъезд

Ранний подъем, отъезд из поселка Тюнгур в сторону города Бийска (трансфер оплачивается отдельно).

Ориентировочное прибытие в Бийск около 19-00.

На автомобиле от Бийска 576 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок и сувениров время составит около 9 часов.

ОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

8 ночей
Первый и последний день тура – с. Тюнгур, турбаза, проживание в палатках (за дополнительную плату можно разместить в домиках на территории турбазы, при условии наличия свободных мест). Остальные дни тура – проживание в палатках на маршруте.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида
  • Заброска от п. Тюнгур до поляны Изекерю
  • Конное сопровождение группы до Аккемского озера
  • Выброска от стоянки «Три березы» через перевал Кузуяк в посёлок Тюнгур на автомобиле повышенной проходимости ГАЗ-66
  • Медицинская страховка на активной части тура
  • Трехразовое питание на протяжении всего маршрута (с ужина в первый день, по завтрак в последний день)
  • Банные процедуры на берегу высокогорного озера - 1 раз
  • Групповое снаряжение (палатки, тент, костровое, топор, газ, аптечка, ремнабор)
  • Палаточное проживание в п. Тюнгур на базе отдыха
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Бийска / г. Горно-Алтайска
  • Трансфер до п. Тюнгур (ориентировочная стоимость от г. Бийска /аэропорт Горно-Алтайска до п. Тюнгур и обратно 9 600 рублей с человека)
  • Питание в кафе по дороге из Бийска/Горно-Алтайска до места встречи участников и обратно
  • Личное снаряжение
Место начала и завершения?
с. Тюнгур / г. Бийск / г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, страховой медицинский полис;
  • треккинговые ботинки;
  • вторая обувь для лагеря (кроссовки);
  • каска;
  • рюкзак;
  • не менее двух комплектов одежды;
  • куртка походная;
  • куртка тёплая для лагеря;
  • дождевик;
  • спальный мешок;
  • коврик пенополиуретановый;
  • сиденье туристическое (хоба);
  • треккинговые палочки;
  • головной убор;
  • солнцезащитные очки;
  • налобный фонарик;
  • зажигалка, спички, сухое горючее;
  • кружка, ложка, миска, нож;
  • туалетная бумага;
  • умывальные принадлежности;
  • крем от загара;
  • личные лекарства.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Необходимо ли заранее оформлять пропуск для иностранных граждан?

Да, маршрут проходит по приграничной территории. Для иностранных граждан необходимо подать документы за 1 месяц до начала тура.

Какое будет питание?

В туре предусматривается трехразовое питание на протяжении всего маршрута (с ужина в первый день, по завтрак в последний день).

Для питания закупаются только свежие и качественные продукты, во многом местных производителей. У каждого туриста берётся информация по предпочтениям по питанию перед началом тура.

Питание в кафе по дороге из Бийска/Горно-Алтайска до места встречи участников и обратно оплачивается самостоятельно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Р
1 сен 2023
Всё было на высшем уровне, очень понравилось. Спасибо организаторам за поход!
А
18 авг 2023
Ходили в поход с 06.08-14.08.2023. Гид Крылова Татьяна, это лучший гид, который всё знает (про географию Алтая, местное население, обычаи….) и рассказывает туристам. Сразу видно человек любит свою работу и природу. Меню разрабатывает сама, каждый раз разные блюда, ни разу не повторялись. Сама заготавливает, сушить свои выращенные овощи (из них готовили еду). Чаи заваривали из разных местных трав, собирали там же. Всё подскажет, покажет, научит и посоветует по походному быту. Всем рекомендую
Ходили в поход с 06.08-14.08.2023. Гид Крылова Татьяна, это лучший гид, который всё знает (про географиюХодили в поход с 06.08-14.08.2023. Гид Крылова Татьяна, это лучший гид, который всё знает (про географиюХодили в поход с 06.08-14.08.2023. Гид Крылова Татьяна, это лучший гид, который всё знает (про географию
В
12 авг 2023
Ходила в поход на Шавлинские озера. Хочу поблагодарить невероятную работу гидов Юны и Ксении. Профессионалы своего дела, такие чуткие!
Ксения просто самый отзывчивый, самый терпеливый Гид. Я очень благодарна за наш поход! Если бы не Ксения -думаю я бы не дошла)Всегда поможет, всегда подержит и все расскажет. Человек с большой буквы. Очень надеюсь, что компания отблагодарит Ксению за такую невероятную работу! Нам очень повезло! Все просто супер!

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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