4 день

Подъем на перевал Каратюрек

В этот день нас ждет подъем на самую высокую точку нашего маршрута — перевал Каратюрек — чуть выше 3000 метров над уровнем моря!

Отсюда открывается просто потрясающий вид на гору Белуха и весь её массив — вершины Делоне и Корона Катуни.

Подъем на смотровую площадку от Кедровых стоянок не прост и занимает в среднем 3-4 часа, но оно того стоит.

Еще несколько часов и группа уже на Аккемском озере у подножия Белухи.

Здесь мы разобьем свой лагерь на несколько дней и наконец-то сможем себе устроить полноценный отдых.

Прекрасные кони, которые помогали нам все это время, отправляются домой.